Nel messinese

Federico III di Sicilia: rievocazioni storiche e piatti aragonesi a Montalbano Elicona

La dominazione aragonese in Sicilia iniziò nel 1282 dopo i Vespri siciliani. Montalbano Elicona (Me), borgo medievale, celebra ogni anno Federico III con rievocazioni storiche e piatti della tradizione aragonese

di Enzo Raneri
 
21 agosto 2025 | 13:39

La dominazione aragonese in Sicilia iniziò formalmente il 26 settembre 1282, quando Carlo I d’Angiò, sconfitto dai siciliani e dall’esercito di Pietro III d’Aragona nei Vespri siciliani, lasciò l’isola per rifugiarsi a Napoli. Pietro II mantenne però divise le corone di Aragona e Sicilia. In sua assenza nominò un luogotenente per sostituirlo.

Federico III di Sicilia: rievocazioni storiche e piatti aragonesi a Montalbano Elicona

Una vista aerea di Montalbano Elicona

I sovrani aragonesi in Sicilia

Si avvicendarono così nella conduzione del regno Alfonso III d’Aragona, Giacomo II d’Aragona e Federico III d’Aragona: quest’ultimo fu eletto Re di Sicilia dal Parlamento Siciliano, riunito al Castello Ursino di Catania, allora capitale del regno fino al 30 agosto 1416.

Federico III di Sicilia: rievocazioni storiche e piatti aragonesi a Montalbano Elicona

Costumi medievali al corteo storico della Festa Aragonese

Feudalesimo e vita dei contadini

Nella Sicilia indipendente, sotto gli Aragonesi si accentuò il regime feudale ed il latifondismo e, nonostante le continue guerre che si protrassero a lungo, i contadini poterono migliorare le loro condizioni di vita per l’accresciuta produttività della terra, il cui acquisto a enfiteusi o a colonia era solitamente favorito da franchigie di varia natura.

Montalbano Elicona e il borgo medievale

Montalbano Elicona (Muntarbanu) è un comune di 2.141 abitanti (ormai – nel 1921 aveva più di 7.000 abitanti), in provincia di Messina, proclamato "borgo dei borghi 2015”, fra i 90 borghi medievali più belli d’Italia, soprattutto per la presenza di una parte antica dell’abitato, di un castello medievale, che fu residenza estiva di re Federico III di Sicilia.

Federico III di Sicilia: rievocazioni storiche e piatti aragonesi a Montalbano Elicona

La Festa Aragonese a Montalbano Elicona

Ogni anno, subito dopo Ferragosto, a Montalbano Elicona viene organizzata (quest’anno per la 44° volta) una rievocazione storica del periodo in cui il re Federico III "Il Grande" arrivò nel paese (XIV secolo): il borgo viene trasformato e addobbato con scene medievali, in cui vengono svolte rappresentazioni, animazioni e rievocazioni storiche: un Mercato Medievale con botteghe artigianali che riproducono mestieri dell’epoca, un Palio dei Quartieri in giochi medievali, spettacoli di sbandieratori, falconieri, giocolieri, artisti di strada, un Corteo Storico in costume che rappresenta l’arrivo del re e della sua corte.

Gastronomia e tradizione aragonese

Immancabili fra tutto questo gli stands gastronomici, in cui vengono offerti piatti della tradizione aragonese:

  • Torte salate farcite di vegetali di stagione in una pasta matta fatta con farine integrali di grani antichi
  • Cipollate di interiora di agnello attorcigliati sul vegetale

Federico III di Sicilia: rievocazioni storiche e piatti aragonesi a Montalbano Elicona

Torta salata farcita di vegetali di stagione in una pasta matta prodotta con farine integrali di grani antichi

  • Prosciutto piccante (stagionato nelle grotte della vicina Sinagra)
  • Tianu (o tagano) aragonese di pasta con molte uova, carne e formaggi, molto simile al casatiello napoletano

Federico III di Sicilia: rievocazioni storiche e piatti aragonesi a Montalbano Elicona

Prosciutto piccante (stagionato nelle grotte di Sinagra

  • Salsiccia aromatizzata al finocchietto selvatico arrostita sul fuoco
  • Biancomangiare con latte misto

Federico III di Sicilia: rievocazioni storiche e piatti aragonesi a Montalbano Elicona

Tianu (o tagano) aragonese di pasta con uova, carne e formaggi

Da annoverare agli Aragonesi è l’uso della canna da zucchero, con il quale prese forte sviluppo una nuova pasticceria conventuale e monacale (la pasticceria laica avrà inizio solo dopo il 1500, per divenire oggi l’alimento più diffuso e “pericoloso” per la salute umana).

© Riproduzione riservata STAMPA

 
dominazione aragonese Federico III di Sicilia Montalbano Elicona borgo medievale Vespri siciliani rievocazione storica piatti aragonesi castello medievale Parlamento Siciliano tradizione gastronomica
 
