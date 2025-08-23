EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 23 agosto 2025  | aggiornato alle 14:45 | 114063 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

rassegne food

Come organizzare un evento enogastronomico

Organizzare una rassegna enogastronomica richiede obiettivi chiari, location adatta, partner affidabili, attenzione alla sostenibilità e promozione efficace per lasciare emozioni durature.

di Redazione Italia a Tavola
 
23 agosto 2025 | 13:53

Come organizzare un evento enogastronomico

Organizzare una rassegna enogastronomica richiede obiettivi chiari, location adatta, partner affidabili, attenzione alla sostenibilità e promozione efficace per lasciare emozioni durature.

di Redazione Italia a Tavola
23 agosto 2025 | 13:53
 

L'organizzazione di una rassegna dedicata al cibo o ai vini richiede esperienza, competenza e pianificazione. Il risultato finale deve regalare agli ospiti emozioni e soddisfazioni, lasciando impresso un piacevole ricordo. A prescindere dal fatto che sia una cena di gala, un percorso dedicato alle specialità vinicole o una sagra, sono diversi gli elementi in comune da osservare con attenzione: ecco alcuni dei principali.

Come organizzare un evento enogastronomico

Definire con chiarezza gli obiettivi

Il primo step è rappresentato dalla definizione del progetto. L'organizzatore dell'evento deve partire da un tema ben chiaro per creare un perfetto filo conduttore che riguardi l'intera rassegna. L'evento, ad esempio, può essere dedicato a un particolare alimento, a una bevanda o, in generale, alle specialità di un determinato territorio. Comprendere esattamente la direzione in cui andare è la base per la buona riuscita della kermesse. Stabilito il tema sarà certamente più facile coinvolgere gli operatori del settore e i vari potenziali partner, oltre a promuovere l'evento al pubblico.

La scelta della location

La location va selezionata in base al tipo di evento da organizzare. Ad esempio, per organizzare un evento dedicato allo street food, le location più indicate sono quelle urbane, come le piazze centrali di una città. Prima di compiere la scelta bisogna valutare la logistica, la presenza di un numero adeguato di parcheggi e la disponibilità di servizi per il pubblico. Naturalmente, per alcune iniziative potrebbe essere necessaria la richiesta di permessi comunali.

I partner da coinvolgere

Dai produttori agli chef, dai ristoratori agli sponsor, l'organizzazione di un evento richiede un grande numero di partner e di collaboratori, essenziali per dare vita a una manifestazione all'altezza delle aspettative. Per illustrare al meglio il progetto ai potenziali partner, un'idea valida è rappresentata dalla stampa di cataloghi economici.

La sostenibilità

Ogni progetto che si rispetti deve dimostrarsi sostenibile, ovvero presentare un basso impatto ambientale. Una soluzione semplice da attuare è quella di utilizzare stoviglie compostabili, ottime per ridurre gli sprechi alimentari e per dare vita a un corretto riciclo dei rifiuti.

La promozione

La pubblicizzazione dell'evento deve partire con largo anticipo. Attualmente, uno dei sistemi vincenti per arrivare al pubblico sono i social media, che permettono di fare arrivare il messaggio a persone che potrebbero avere un interesse verso la manifestazione. Può aiutare, inoltre, promuovere l'evento attraverso metodi più tradizionali: stampare volantini online è certamente una buona soluzione per raggiungere un grande numero di persone, contenendo i costi.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
organizzazione eventi rassegne enogastronomiche cibo e vino location eventi sostenibilità promozione eventi partner e sponsor
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Electrolux
TeamSystem
Lucart
Senna
Electrolux
TeamSystem
Lucart
Senna
Torresella
Molino Dallagiovanna

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 