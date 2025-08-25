EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 25 agosto 2025  | aggiornato alle 19:49 | 114084 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

smart corn

Rivoluzione nei campi: a Brescia arriva il mais nano che resiste a grandine e siccità

Nel Bresciano è iniziata la raccolta dello smart corn, mais nano frutto di incroci tradizionali che promette più resa, meno consumo d’acqua e maggiore resistenza al clima. Una novità che unisce produttività e sostenibilità

di Renato Andreolassi
 
25 agosto 2025 | 18:39

Rivoluzione nei campi: a Brescia arriva il mais nano che resiste a grandine e siccità

Nel Bresciano è iniziata la raccolta dello smart corn, mais nano frutto di incroci tradizionali che promette più resa, meno consumo d’acqua e maggiore resistenza al clima. Una novità che unisce produttività e sostenibilità

di Renato Andreolassi
25 agosto 2025 | 18:39
 

Senza usare termini roboanti, è comunque una "mini-rivoluzione" nella catena agricola-alimentare e una risposta concreta ai cambiamenti climatici. Nei campi del Bresciano - annuncia Confagricoltura- è iniziata la mietitura e trinciatura dello smart corn (mais nano).

Rivoluzione nei campi: a Brescia arriva il mais nano che resiste a grandine e siccità

Lo smart corn (foto News Agricoltura)

Mais nano, cos'è

È una delle prime volte che avviene nel nostro Paese. La novità  è che dovrebbe  garantire più produzione e sostenibilità. Su duemila ettari seminati in alcune aree fra i comuni di Montichiari-Orzinuovi e Comezzano quest'anno viene raccolto un prodotto  modificato con la genetica tradizionale in modo naturale, per farlo restare più basso e resistente. Si tratta di piantine ibride di taglia ridotta (30%in meno rispetto alle tradizionali) che  dovrebbero garantire una più efficiente intercettazione della luce e una maggiore densità di semina (fino a 130-160 mila  piante per ettaro) meno bisogno di acqua  e una miglior qualità del trinciato, con più amido e una fibra maggiormente digeribile per l'alimentazione animale.  Inoltre, lo ''smart corn'' registra un posizionamento  stabile  e resistente, rendendo la coltivazione  con resa più alta , sostenibile e  resilienti al clima.

TeamSystem

«Si tratta di un mais modificato con la genetica tradizionale in modo naturale - ha dichiarato Giovanni Garbelli, presidente di Confagricoltura Brescia e vice lombardo - per farlo restare basso e resistente agli eventi climatici estremi, come grandinate , vento e bombe d'acqua. Per avere questi risultati abbiamo impiegato decina di anni, con le  le ditte sementiere che hanno fatto investimenti importanti per ottenere i nuovi incroci e rispondere così alle esigenze del nostro territorio e  della zootecnia che richiede pastoni trinciati e tanto amido di elevate qualità.Questo prodotto è la prima vera e reale risposta agli improvvisi e, spesso, devastanti cambiamenti climatici. È una varietà che è stata creata dopo lunghi periodi  di ricerca: se in Italia si potessero usare le tecniche Nbt l'avremmo avuta in pochi mesi. È mais tradizionale ottenuto con metodi tradizionali.» Intanto,  la stagione cerealicola dopo il periodo negativo  del 2024  per le troppe piogge,rimarca Garbelli, «si annuncia molto  buona, con prospettive nella media».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
smart corn mais nano Confagricoltura Brescia agricoltura sostenibile cambiamenti climatici mais ibrido trinciato zootecnico innovazione agricola genetica tradizionale cereali ItaliaGiovanni Garbelli
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Nomacorc Vinventions
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Quattroerre Group
Mangilli Caffo
Nomacorc Vinventions
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Quattroerre Group
Mangilli Caffo
Sogemi
Julius Meiln

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 