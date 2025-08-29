EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 29 agosto 2025  | aggiornato alle 13:26 | 114151 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

DATI ISTAT

Prezzi alimentari in aumento: verdure e carne spingono il carrello della spesa

Ad agosto 2025 l’inflazione in Italia scende all’1,6%, sostenuta dal calo dei prezzi energetici. Crescono però i costi alimentari (+4%), soprattutto per carne e verdure fresche, mentre i servizi mostrano dinamiche differenziate

di Redazione Italia a Tavola
 
29 agosto 2025 | 12:25

Prezzi alimentari in aumento: verdure e carne spingono il carrello della spesa

Ad agosto 2025 l’inflazione in Italia scende all’1,6%, sostenuta dal calo dei prezzi energetici. Crescono però i costi alimentari (+4%), soprattutto per carne e verdure fresche, mentre i servizi mostrano dinamiche differenziate

di Redazione Italia a Tavola
29 agosto 2025 | 12:25
 

Secondo le stime preliminari di agosto 2025, l’inflazione in Italia scende all’1,6%, trainata principalmente dalla flessione dei prezzi dei beni energetici (-4,4% da -3,4% di luglio). Questo calo interessa sia il settore regolamentato sia quello libero, con variazioni differenziate tra gas naturale, energia elettrica e combustibili per trasporto e riscaldamento.

Prezzi alimentari in aumento: verdure e carne spingono il carrello della spesa

La carne è tra gli alimenti che ha visto crescere maggiormente il proprio prezzo

Nel dettaglio, i prezzi degli energetici regolamentati rallentano (da +17,1% a +12,9%), frenati dal gas di città e dal gas naturale nel mercato tutelato, mentre quelli dell’energia elettrica regolamentata restano stabili a +20,5%. Tra gli energetici non regolamentati, prosegue la discesa dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica sul mercato libero, compensata solo parzialmente dal rallentamento dei cali per gasolio e combustibili solidi.

Crescono i prezzi alimentari

Contrariamente alla dinamica energetica, i prezzi alimentari accelerano da +3,7% a +4,0%. L’aumento interessa sia gli alimentari non lavorati (+5,6%), tra cui verdure fresche e carni, sia gli alimentari lavorati (+3,0%). «L’andamento dei prodotti freschi e della carne determina gran parte della crescita del carrello della spesa», spiegano gli analisti. La spesa alimentare, misurata sul carrello della spesa, registra un incremento tendenziale del +3,5% rispetto all’anno precedente, segnalando una pressione sui consumi fuori casa e domestici.

Servizi in lieve accelerazione e dinamiche differenziate

I prezzi dei servizi mostrano una crescita più contenuta, passando da +2,6% a +2,7%. Si registra una lieve accelerazione nei servizi relativi ai trasporti (+3,5%) e nei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+2,9%). Tra questi ultimi, si evidenziano i servizi ricreativi e sportivi (+6,7%) e i servizi di alloggio (+2,1%), mentre decelerano i prezzi dei pacchetti vacanza (+7,2%).

TeamSystem

I servizi di comunicazione registrano una flessione dei prezzi (+0,2%), con particolare attenzione a telefonia e telefax che mostrano una variazione tendenziale nulla.

Differenziale tra beni e servizi

Ad agosto, il differenziale inflazionistico tra i prezzi dei servizi e quelli dei beni si amplia a +2,1 punti percentuali (da +1,8 di luglio). Questo indica una dinamica più marcata dei servizi rispetto ai beni, con effetti significativi sul costo complessivo della vita e sulle scelte di consumo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
inflazione agosto 2025 prezzi alimentari carrello della spesa energia beni non lavorati alimentari lavorati prezzi servizi Italia consumi food
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Elle&Vire
Parmigiano
Brita
Quattroerre Group
Elle&Vire
Parmigiano
Brita
Quattroerre Group
Cappa delle Pizze
Nomacorc Vinventions

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 