EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 01 settembre 2025  | aggiornato alle 14:35 | 114180 articoli pubblicati

Castel Firmian
Rational
Castel Firmian

tricolore

Made in Italy a scaffale: bandiera e claim non garantiscono più vendite

L’Osservatorio Immagino 2024 mostra vendite stabili per i prodotti italiani, con Dop in crescita, forte traino dai prodotti regionali e prime rilevazioni sulle tipicità cittadine, ma bandiera e claim generici mostrano segnali contrastanti

di Redazione Italia a Tavola
 
01 settembre 2025 | 13:31

Made in Italy a scaffale: bandiera e claim non garantiscono più vendite

L’Osservatorio Immagino 2024 mostra vendite stabili per i prodotti italiani, con Dop in crescita, forte traino dai prodotti regionali e prime rilevazioni sulle tipicità cittadine, ma bandiera e claim generici mostrano segnali contrastanti

di Redazione Italia a Tavola
01 settembre 2025 | 13:31
 

Mettere in etichetta la bandiera tricolore, il claim “made in Italy” o l’indicazione della regione di provenienza non garantisce più automaticamente un posto nel carrello degli italiani. È quanto emerge dalla diciassettesima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, che monitora le abitudini di consumo e le performance dei prodotti alimentari italiani nei supermercati e negli ipermercati.

Made in Italy a scaffale: bandiera e claim non garantiscono più vendite

Prodotti “100% italiani” e bandiera: perché non bastano più sugli scaffali
 

Nel 2024, le vendite dei prodotti che richiamano l’italianità sono risultate legate a un andamento quasi piatto: il giro d’affari totale ha segnato un incremento di +1,2% a valore, mentre il volume complessivo è leggermente diminuito (-0,7%). Questo andamento riflette la stabilità della domanda, l’effetto limitato dell’aumento promozionale (passato dal 30,4% al 31,3%) e un incremento dei prezzi inferiore alla media del largo consumo (+1,9% contro +3,2%). Il paniere italiano, composto da 27.978 referenze, ha sviluppato complessivamente oltre 11,6 miliardi di euro di vendite, confermando la rilevanza di questi prodotti nella spesa quotidiana.

Bandiera, claim e certificazioni: risultati differenti

L’elemento più diffuso di italianità è la bandiera nazionale, presente su 16.461 prodotti, che hanno chiuso l’anno in crescita sia a valore (+2,5%) sia a volume (+0,2%). Diverso il quadro per i prodotti con il claim “100% italiano”: circa 9.000 referenze con fatturato stabile (+0,2%) ma volumi in calo (-1,5%). Ancora più critico l’andamento dei prodotti con claim “prodotto in Italia”, che hanno perso -1,8% a valore e -3,6% a volume.

Le indicazioni geografiche protette (Dop, Doc e Docg) continuano invece a giocare un ruolo importante. Il paniere, formato da 4.888 referenze per 1,6 miliardi di euro di fatturato, mostra volumi stabili (-0,1%) e crescita a valore (+2,1%). Tra questi, i 1.467 prodotti Dop hanno registrato una performance particolarmente positiva: +5,8% a valore e +2,7% a volume, grazie alla combinazione di maggiore offerta (+4,9%) e aumento dei prezzi medi (+3,1%).

Prodotti regionali: le regioni come marchio di garanzia

Il concetto di territorialità si conferma un driver fondamentale. I prodotti con claim generico “regione/regionale” (165 referenze) hanno visto una crescita del +12,3% a valore e +9,0% a volume, per un giro d’affari complessivo di 55 milioni di euro. Nella classifica delle regioni italiane più presenti sugli scaffali, Trentino-Alto Adige mantiene il primo posto con 396 milioni di euro di vendite e 1.028 referenze, nonostante un calo annuo (-0,8% a valore, -1,7% a volume). Seguono Sicilia e Piemonte. Altri risultati significativi arrivano da Sardegna (+4,2% a valore, +6,8% a volume) e Puglia (+13% a valore, +5,1% a volume), trainate da vini Igp/Igt e Doc/Docg, birre alcoliche, paste filate fresche e latte fresco.

Le città come nuovo indicatore di autenticità

Per la prima volta, l’Osservatorio Immagino ha considerato anche i claim legati alle tradizioni cittadine: Bologna, Genova, Napoli e Roma. In totale, 1.563 prodotti riportano un riferimento a città e hanno generato quasi 579 milioni di euro di vendite nel 2024.

TeamSystem

I settori trainanti sono stati la pasta fresca ripiena, primi piatti pronti, preparati per primi piatti e formaggi grana, dimostrando che anche le città possono funzionare come marchio di garanzia di autenticità e territorio. «Le città e le regioni», commenta GS1 Italy, «continuano a rappresentare un valore per il consumatore che cerca autenticità e qualità, e il mercato premia chi sa valorizzare la territorialità».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
alimentare italiano Made in Italy Osservatorio Immagino 2024 prodotti Dop prodotti regionali tipicità cittadine vendite supermercati tendenze food GS1 Italy mercato alimentare italiano
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Elle&Vire
Molino Dallagiovanna
Quattroerre Group
Elle&Vire
Molino Dallagiovanna
Quattroerre Group
Foddlab
Fratelli Castellan

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 