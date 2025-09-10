EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 10 settembre 2025  | aggiornato alle 13:44 | 114338 articoli pubblicati

Castel Firmian
Rational
Rational

Caro cibo

Allarme prezzi: oggi in Italia il cibo costa un terzo più che nel 2019

Lo rivela l’Istat: tra il 2019 e il 2025 i prezzi alimentari sono saliti del 30,1%. Un aumento più contenuto della media Ue (+39,2%), con Germania (+40,3%) e Spagna (+38,2%) tra i peggiori. Meglio solo la Francia (+27,5%)

di Redazione Italia a Tavola
 
10 settembre 2025 | 13:09

Allarme prezzi: oggi in Italia il cibo costa un terzo più che nel 2019

Lo rivela l’Istat: tra il 2019 e il 2025 i prezzi alimentari sono saliti del 30,1%. Un aumento più contenuto della media Ue (+39,2%), con Germania (+40,3%) e Spagna (+38,2%) tra i peggiori. Meglio solo la Francia (+27,5%)

di Redazione Italia a Tavola
10 settembre 2025 | 13:09
 

Boom dei prezzi: oggi in Italia il cibo costa quasi un terzo in più rispetto al 2019. È l’Istat a dirlo, nella nota sull’andamento dell’economia diffusa nella giornata di mercoledì 10 settembre, dove si evidenzia che gli alimentari hanno registrato un balzo del 30,1% in cinque anni, pur restando sotto la media europea.

Allarme prezzi: oggi in Italia il cibo costa un terzo più che nel 2019

Oggi in Italia il cibo costa quasi un terzo in più rispetto al 2019

Un rincaro partito nel 2021, ma in Italia l’aumento resta più contenuto

L’aumento, spiega l’Istituto, è frutto di una dinamica esplosa tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2023, seguita poi da una crescita più moderata ma persistente. «In conseguenza della forte impennata registrata tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2023 e al successivo perdurare di una significativa, seppure più moderata, tendenza alla crescita (fenomeni che hanno riguardato l'intera Europa), i prezzi al consumo (indice armonizzato) dei beni alimentari (cibo e bevande non alcoliche) risultano in Italia avere raggiunto a luglio 2025 un livello più elevato del 30,1% rispetto a quello medio del 2019» si legge.

Il quadro, però, se confrontato con gli altri paesi europei, mostra come l’Italia abbia comunque contenuto meglio la fiammata dei prezzi. La media Ue segna infatti un incremento del 39,2%, mentre in Germania si è toccato il +40,3% e in Spagna il +38,2%. Solo la Francia ha fatto meglio, con un aumento relativamente minore pari al 27,5%.

Il carrello della spesa corre più dell’inflazione generale

La pressione sui prezzi alimentari ha avuto un effetto diretto anche sul cosiddettocarrello della spesa”, che comprende cibi, bevande e beni per la cura della casa e della persona. Proprio gli alimentari, che rappresentano l’88,5% di questo paniere, hanno trascinato l’indice verso l’alto, con variazioni tendenziali passate dal 3,2% di luglio al 3,5% di agosto.

Allarme prezzi: oggi in Italia il cibo costa un terzo più che nel 2019

La pressione sui prezzi alimentari ha avuto un effetto diretto anche sul “carrello della spesa”

Il risultato è un differenziale d’inflazione sempre più marcato tra il carrello e l’indice complessivo dei prezzi al consumo, che risente invece della flessione degli energetici: «Si è così ulteriormente ampliato il differenziale d'inflazione tra il carrello della spesa e l'indice complessivo, quest'ultimo influenzato anche dalla dinamica degli energetici: dai 2 decimi di punto a marzo 2025 a 1,9 punti percentuali ad agosto» precisa l’Istat.

Un rincaro evidente, ma l’Italia regge meglio del resto d’Europa

Insomma, la fotografia scattata dall’Istituto mostra un’Italia alle prese con un rincaro forte, ma comunque meno pesante di quanto vissuto da gran parte d’Europa. Un dato che aiuta a contestualizzare il peso reale di ciò che tutti, al supermercato, hanno ormai sotto gli occhi.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
cibo prezzi alimentare italia unione europea francia spagna germania Istat
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Nomacorc Vinventions
Mangilli Caffo
Hormann
Torresella
Nomacorc Vinventions
Mangilli Caffo
Hormann
Torresella
Bord Bia
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 