Single travel: come i viaggiatori soli stanno rivoluzionando il mercato turistico

Il cliché vuole che i viaggiatori single abbiano un budget limitato, ma le statistiche raccontano una storia completamente diversa. Secondo un’analisi di Speed Vacanze, tour operator specializzato in viaggi di gruppo per single, la spesa media per una vacanza di un viaggiatore solo supera i 2.200 € a persona, più alta rispetto a quella delle coppie. «I single spendono di più perché cercano esperienze di qualità e personalizzate, che combinino libertà, socializzazione e piacere personale», spiegano dal tour operator, sottolineando come questo trend stia cambiando il volto del turismo in Italia e in Europa.

Spese giornaliere: perché i single spendono di più?

Secondo l’indagine, la spesa media giornaliera di un single raggiunge circa 180 €, contro i 105 € delle coppie, con una differenza del +45%. Su una vacanza di 12 giorni, le spese quotidiane ammontano quindi a circa 2.160 €, che possono superare facilmente i 2.200 € considerando voli, assicurazioni, alloggi premium e attività extra.

Il trend dei single travel è in crescita

Il motivo principale risiede sia nell’assenza di economie di scala, sia nella propensione dei single a privilegiare esperienze di qualità. Una camera d’albergo, un taxi o un’escursione privata hanno lo stesso prezzo per una persona o per due, ma il single sostiene l’intero costo. Anche le abitudini gastronomiche riflettono questa differenza: la spesa media per i pasti può arrivare fino a 50 € a persona, contro i 25 € delle coppie, mentre le attività premium - come tour privati o workshop esclusivi - possono superare i 100 € al giorno.

Un mercato in forte espansione

I viaggi per single rappresentano un segmento in rapida crescita. Negli ultimi tre anni, le prenotazioni di vacanze di gruppo per viaggiatori soli sono aumentate di oltre il 51%. Secondo i dati interni di Speed Vacanze, il 72% dei partecipanti cerca nuove connessioni sociali e il 31% ha avviato una relazione durante una vacanza. «Non si tratta solo di turismo», sottolinea il tour operator, «ma di un consumo esperienziale che unisce libertà, qualità e socialità. Le vacanze diventano investimenti personali, capaci di generare ricordi e relazioni durature». Anche le tendenze globali confermano questo fenomeno: Skyscanner segnala un incremento del 42% delle ricerche per “solo travel” nell’ultimo anno.

Il turismo per single sta emergendo quindi come segmento strategico e in forte crescita. Oggi oltre il 54% dei viaggiatori globali parte da solo almeno una volta all’anno, cercando esperienze personalizzate, socialità e benessere personale. I single spendono mediamente di più delle coppie, prediligendo attività premium, crociere, workation e itinerari su misura. Le mete preferite includono isole italiane, capitali europee e destinazioni balneari. Anche il consumo gastronomico evolve: mangiare da soli non è più un tabù e rappresenta un’opportunità per ristoratori e operatori turistici di offrire esperienze dedicate, tra tavoli singoli, menù degustazione e spazi conviviali. Il fenomeno riflette una trasformazione culturale che ridefinisce il concetto di viaggio, socialità e consumo in Italia ed Europa.

Il single travel come investimento personale

Il profilo dei viaggiatori soli indica chiaramente che si tratta di un target strategico: spendono di più, cercano esperienze premium e sono disposti a investire tempo e denaro in vacanze che combinino piacere, crescita personale e nuove relazioni. Questo comporta una ridefinizione dei modelli turistici: il viaggio non è più solo spostamento, ma un vero e proprio investimento su sé stessi, con attenzione alla qualità, alla socialità e alla personalizzazione.

I single travel spendono di più, cercano esperienze premium

Secondo gli esperti, i tour operator tradizionali dovrebbero rivedere le proprie offerte, progettando pacchetti su misura per single, piuttosto che adattare prodotti esistenti senza considerare la community e le dinamiche relazionali.

Single travel: il segmento che trasforma il turismo in esperienza premium e personalizzata

I viaggiatori single rappresentano oggi un segmento ad alto potenziale per il turismo italiano ed europeo. Il loro comportamento di consumo, la propensione alla spesa e l’interesse per esperienze premium fanno emergere un mercato in evoluzione, dove il concetto di vacanza diventa esperienza personalizzata, socialità e benessere personale. «Viaggiare da single non è un ripiego», concludono da Speed Vacanze, «ma un upgrade della propria esperienza di vita. Un’opportunità che il settore turistico non può più ignorare».