Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 15 settembre 2025

Regione Lombardia: Debora Massari prossima assessore al Turismo? Mazzali ai saluti

Il nome della figlia del maestro pasticcere Iginio circola con insistenza nei corridoi di Palazzo Lombardia, ma la diretta interessata (in quota Fratelli d’Italia) mantiene l’assoluto silenzio sulla questione. A parlare sono invece gli stessi colleghi della maggioranza: tra chi è pronto a lasciare il posto in aula e chi chiede chiarezza

di Renato Andreolassi
15 settembre 2025 | 15:41
Il nome della figlia del maestro pasticcere Iginio circola con insistenza nei corridoi di Palazzo Lombardia, ma la diretta interessata (in quota Fratelli d'Italia) mantiene l'assoluto silenzio sulla questione. A parlare sono invece gli stessi colleghi della maggioranza: tra chi è pronto a lasciare il posto in aula e chi chiede chiarezza

di Renato Andreolassi
15 settembre 2025 | 15:41
 

Voci, sussurri ma, per ora, ancora nessuna conferma ufficiale sulla nomina di Debora Massari ad assessore della Regione Lombardia al Turismo, moda, design, marketing territoriale e grandi eventi, in quota FdI (Fratelli d'Italia). La figlia del bresciano Iginiouno dei più famosi e acclamati pasticceri d'Italia, che attualmente gestisce l'azienda di famiglia, dovrebbe prendere il posto della mantovana Barbara Mazzali.

Le parole di Barbara Mazzali e la posizione di Giorgio Bontempi

«Se così sarà - ha dichiarato nella giornata di lunedì 15 settembre la Mazzali alla Gazzetta di Mantova - mi siederò in aula come semplice consigliere regionale senza abbandonare Fratelli d'Italia».

L'attuale assessore del Turismo, Barbara Mazzali

Ed è appunto all'interno del partito della premier Giorgia Meloni che si registrano, sotto traccia, i maggiori mal di pancia. L'operazione andrebbe infatti a penalizzare Giorgio Bontempi, uno dei consiglieri lombardi più apprezzati in Regione per la serietà e concretezza con cui ha svolto la sua attività amministrativa, e destinato ad abbandonare l'aula.

Il silenzio di Attilio Fontana e di Debora Massari

Il presidente della Regione Attilio Fontana non si sbottona, anche perché, per legge, a metà legislatura si devono rinnovare i vertici delle commissioni consiliari, mentre Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, ammette che: «Se ne è parlato, la vicenda ha subito un'accelerazione negli ultimi giorni, comunque la discussione è aperta». 

Il presidente della Regione Attilio Fontana

Se ne saprà qualcosa in più - forse - già nella giornata di martedì in Consiglio regionale alla ripresa dell'attività post vacanziera. Debora Massari, dal canto suo, non commenta: trapela solo che, in caso di nomina, lascerà tutte le attività che possono essere in contrasto o incompatibili con la carica di assessore al Turismo e grandi eventi.

Chi è Debora Massari e cosa sapere

Il suo nome circola oggi nei corridoi di Palazzo Lombardia come possibile nuovo assessore, ma Debora Massari, ricordiamo, è da tempo protagonista in tutt’altro ambito: quello della pasticceria e, come detto, dell’impresa familiare. Classe 1975, 50 anni, dopo la maturità scientifica si è laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari, specializzandosi nei lievitati. Dal 2000 lavora nell’azienda fondata dal padre Iginio, contribuendo a rinnovarne l’immagine con una forte attenzione al digitale, ai social e all’e-commerce. Nel 2019 ha ottenuto il titolo di Maestro pasticcere.

Iginio e Debora Massari

Oggi è membro del consiglio di amministrazione della Iginio Massari Srl e insegna alla 24Ore Business SchoolRiconosciuta da Forbes nel 2022 tra le 100 donne di maggior successo in Italia e indicata da The Fork come la donna pasticcere più influente del Paese, Debora Massari è anche madre di due figli, con una passione di lunga data per il tennis e la danza classica, praticata per 16 anni. Un profilo che intreccia formazione scientifica, esperienza manageriale e notorietà pubblica: elementi che oggi la portano ad affacciarsi anche sulla scena istituzionale lombarda.

