Arte bianca: le potenzialità dell’elettronica per impasti di qualità

di Redazione Italia a Tavola
 
19 settembre 2025 | 10:50

Le moderne macchine per impasto professionale rappresentano un elemento chiave per chi opera nel settore bakery e food service. Queste attrezzature consentono di ottenere impasti sempre omogenei e di qualità costante, indipendentemente dalle condizioni ambientali o stagionali. Grazie a sistemi elettronici di controllo e a dosatori di precisione, i professionisti possono regolare temperatura, quantità di acqua e tempi di lavorazione in modo accurato, migliorando la resa di pane, pizza, pasticceria e prodotti da forno.

La possibilità di gestire ogni fase con strumenti automatizzati permette di risparmiare tempo, ridurre errori e garantire risultati replicabili, anche in contesti di produzione intensiva. Le tecnologie più recenti uniscono software evoluti e componenti hardware affidabili, offrendo anche funzioni di connettività e aggiornamenti costanti. Questi dispositivi non solo ottimizzano il processo produttivo, ma contribuiscono a mantenere elevati standard igienici e a contenere i costi operativi. Per i laboratori artigianali come per le grandi catene, le macchine per impasto professionale sono diventate un investimento strategico che assicura qualità e competitività sul mercato globale.

STM Products: eccellenza italiana nel settore bakery

STM Products rappresenta un punto di riferimento internazionale per le soluzioni elettroniche dedicate all’impasto. L’azienda ha portato la qualità Made in Italy in tutto il mondo, sviluppando macchine che sfruttano la potenza dell’elettronica per offrire risultati costanti in ogni stagione e condizione di lavoro. La semplicità d’uso e l’affidabilità sono tratti distintivi che hanno reso STM una realtà apprezzata sia a livello nazionale che internazionale.

Domix® e Refrigeratori d’acqua Touch: la combinazione vincente

Il fiore all’occhiello della produzione STM è Domix®, il primo dosatore-miscelatore elettronico sviluppato dall’azienda. Con il motto “Start well, mix better”, ovvero “Inizia bene e impasta meglio”, Domix® assicura la corretta quantità e temperatura dell’acqua, elemento fondamentale per un impasto perfetto e ripetibile.

Accanto a Domix®, i Refrigeratori d’acqua Touch garantiscono acqua fredda alla temperatura desiderata in modo costante, anche nei periodi più caldi. Compatti ma estremamente potenti, incarnano il concetto “Small tank, great power”, offrendo performance elevate in spazi ridotti. La combinazione tra dosatore e refrigeratore rappresenta la soluzione ideale per ottenere impasti di alta qualità con precisione e continuità nel tempo.

Produzione interna e qualità garantita

Uno dei principali punti di forza di STM è l’integrazione totale della filiera produttiva. Tutte le fasi, dallo sviluppo dell’hardware al software, fino al collaudo finale, vengono gestite internamente. Questo approccio permette di assicurare prodotti affidabili, interventi di manutenzione rapidi e facilità di gestione quotidiana. La garanzia del made in Italy si traduce in standard elevati e in una risposta efficace alle esigenze del mercato globale, offrendo soluzioni che combinano prestazioni e longevità.

Tecnologia proprietaria e visione internazionale

STM nasce come azienda di elettronica industriale e ha costruito la propria identità su ricerca e sviluppo costanti. Ogni macchina è progettata per essere connessa, aggiornabile e intercambiabile, in linea con le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Questo approccio “future ready” assicura affidabilità e semplicità di manutenzione, offrendo strumenti concreti per migliorare la qualità del lavoro quotidiano di panificatori e pasticceri.

Con una forte presenza sui mercati internazionali, STM guarda al futuro con l’obiettivo di offrire strumenti sempre più evoluti e performanti, mantenendo il focus sulla qualità e sulla funzionalità.

STM a HostMilano 2025: vetrina per nuove opportunità

Le più recenti novità STM saranno presentate a HostMilano 2025, in programma dal 17 al 21 ottobre presso il padiglione 10P – stand B23. Questa manifestazione internazionale dedicata al settore bakery e food service offrirà l’occasione di mostrare le tecnologie dell’azienda e di rafforzare la rete distributiva sul mercato italiano. L’evento rappresenta anche un momento strategico per incontrare professionisti del settore e condividere la visione di un futuro in cui la qualità dell’impasto diventa il vero elemento distintivo.

STM Products
Via Giovanni V Schiaparelli, 15 37135 Verona (Vr)
Tel +39 045 585700

