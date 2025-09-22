120 tavolate per la cucina italiana Unesco, ma la politica litiga sulla premier in tv

Oltre 120 tavolate sono state allestite in tutta Italia per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità Unesco, la cui decisione era attesa l’8 dicembre da parte di 24 Paesi. «È stata un’iniziativa eccezionale in tutta Italia, insieme con l’Anci, in 120 capoluoghi di provincia e moltissimi altri comuni» ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. «Ci sono state tante tavolate per raccontare il rito del pranzo della domenica, un rito di comunità che spesso mancava e di cui chi lo ha vissuto conserva nostalgia». L'iniziativa, con il collegamento della premier Giorgia Meloni su Rai1 durante il programma "Domenica In" - che seguito in diretta l'evento - ha però scatenato le polemiche politiche.

Personaggi e luoghi simbolo

L’evento ha visto il coinvolgimento di numerosi volti noti dello spettacolo. A Roma hanno partecipato, oltre a Meloni e al sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, anche Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis e Giorgia; all’Aquila fu presente Bruno Vespa, a Livorno Carlo Conti, mentre tra gli altri testimonial sono comparsi Gianni Morandi, Al Bano e lo chef Massimo Bottura, che è intervenuto da "Domenica In". Ad accompagnare la giornata anche l’inno scritto da Mogol e cantato da Al Bano, insieme al coro dell’Antoniano e ai ragazzi di Caivano, dal titolo “Vai Italia”.

Un valore oltre il cibo

Al momento sono quattro le cucine già riconosciute dall’Unesco: francese, giapponese, coreana e messicana. «Manca quella italiana» ha ribadito Lollobrigida. «L’8 dicembre si deciderà se la convivialità della nostra cucina potesse rappresentare un modello alimentare e culturale».

Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida

Per il ministro, la candidatura rappresenta anche un’occasione per evidenziare la centralità del momento conviviale: «Siamo un popolo che a tavola parla di cosa mangerà al prossimo pasto, dei prodotti che sta gustando e di quelli che arriveranno; siamo il popolo che apparecchia. La cucina italiana è stata un modo per rafforzare la nostra rete di distribuzione, legando la ristorazione internazionale alle nostre produzioni e facendone crescere il valore».

Pranzo della domenica indigesto per la premier

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è collegata con “Domenica In” su Rai1 dal Tempio di Venere a Roma, dove partecipava all’iniziativa Il pranzo della domenica, organizzata per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco. Sollecitata da Mara Venier a condividere un ricordo personale, Meloni ha raccontato: «Di solito passavo il pranzo della domenica con i nonni e per me, come per molte famiglie italiane, è legato alle pastarelle. È stato un momento che mi ha legato moltissimo ai miei nonni materni».

Giorgia Meloni durante l'evento Il pranzo della domenica

L’intervento della premier ha però acceso la polemica politica. La segretaria del Pd Elly Schlein sul Corriere della Sera ha criticato la scelta, accusando Meloni di evitare il Parlamento su temi internazionali rilevanti, come il riconoscimento dello Stato di Palestina o le sanzioni a Israele, preferendo «spot elettorali sul servizio pubblico». Ancora più dura la presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia (M5s), che ha definito l’intervista «inopportuna e fuori luogo», soprattutto in concomitanza con il voto in alcune regioni, ricordando come la maggioranza abbia bloccato i lavori della Commissione, impedendo così ogni controllo parlamentare sull’attività della Rai.

Meloni ha quindi chiosato sui propri social: «La polemica delle opposizioni riguarda la mia partecipazione ad un videocollegamento con “Domenica In”, nel quale sono intervenuta per circa 80 secondi. Sono intervenuta per sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, insieme al Sindaco di Roma (Pd) Roberto Gualtieri, che è intervenuto subito dopo di me. Un esempio concreto di quanto sia importante che ogni partito politico valorizzi un’iniziativa capace di portare meriti e benefici a tutta l’Italia, raccontando al mondo le nostre tradizioni e la nostra cultura».