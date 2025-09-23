EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 23 settembre 2025  | aggiornato alle 13:27 | 114568 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

celebrazioni

Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori: 25 anni tra cucina, vino e territorio

Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori celebra 25 anni di attività: ristoratori, vignaioli e artigiani raccontano la cucina regionale tra eventi, pubblicazioni e nuove sfide legate a formazione e turismo enogastronomico

di Redazione Italia a Tavola
 
23 settembre 2025 | 11:43

Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori: 25 anni tra cucina, vino e territorio

Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori celebra 25 anni di attività: ristoratori, vignaioli e artigiani raccontano la cucina regionale tra eventi, pubblicazioni e nuove sfide legate a formazione e turismo enogastronomico

di Redazione Italia a Tavola
23 settembre 2025 | 11:43
 

Il Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori celebra 25 anni di attività. Nato nel 2000, riunisce oggi 25 ristoratori, 24 vignaioli e distillatori, 16 artigiani del gusto e 8 partner tecnici, che insieme hanno costruito un modello di promozione del territorio fondato su cucina, vini e prodotti locali. L’anniversario è stato festeggiato a Udine, nelle sale della Fondazione Friuli, con la presentazione di un video e di un magazine che raccontano le tappe principali di questo percorso. In quell’occasione il presidente Walter Filiputti ha osservato: «L’augurio che ci facciamo celebrando i nostri 25 anni non è tanto di realizzare i nostri sogni, quanto di continuare a sognare».

Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori: 25 anni tra cucina, vino e territorio

Il Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori ha celebrato 25 anni di attività

I numeri di 25 anni di attività

Nel corso di un quarto di secolo il Consorzio ha portato avanti un’intuizione che oggi appare naturale ma che allora era pionieristica: coniugare cucina, vino, prodotti e cultura come leve del turismo. Le cifre danno la misura del lavoro svolto. Sono stati serviti circa un milione di assaggi, mentre gli eventi organizzati sono stati 185 in 83 località del mondo, di cui 111 in Friuli Venezia Giulia, 22 nel resto d’Italia e 47 all’estero.

Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori: 25 anni tra cucina, vino e territorio

Sono state create più di duemila ricette (foto Laura Tessaro)

Sono state create più di duemila ricette, pensate per raccontare con linguaggi sempre diversi la cucina regionale, e durante gli appuntamenti sono state stappate oltre 35mila bottiglie. Le presenze nei menu di vignaioli, artigiani del gusto e partner hanno superato quota 1.300, contribuendo a rendere ogni esperienza diversa e irripetibile.

La ricerca Bocconi: il valore di “fare squadra”

Il progetto è stato oggetto di uno studio della SDA Bocconi, che ha individuato nella capacità di mettersi insieme in nome del territorio la chiave del successo. Secondo lo studio, il risultato più importante riguarda la mentalità dei partecipanti, lo spirito di collaborazione e la scelta di superare l’individualismo a favore di una crescita condivisa. «Il cambiamento più profondo - si legge - è probabilmente quello che riguarda lo spirito dei partecipanti e la capacità di lavorare insieme».

Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori: 25 anni tra cucina, vino e territorio

Udine: dinner show (foto Fabrice Gallina)

Le origini: dal 2000 a oggi

Il 12 settembre 2000 rappresenta la data di nascita ufficiale del Consorzio. Quel giorno Aldo Morassutti, della trattoria Da Toni di Gradiscutta, convocò al ristorante Là di Moret una decina di colleghi, coinvolgendo Walter Filiputti per presentare un programma di valorizzazione della gastronomia locale. La Carta di fondazione, sottoscritta da venti ristoratori, sancì l’impegno a creare una voce unitaria e forte, capace di difendere e promuovere le eccellenze del territorio.

Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori: 25 anni tra cucina, vino e territorio

Nel 2000 fu presentato un programma di valorizzazione della gastronomia locale

Accanto all’attività di promozione, Via dei Sapori ha avviato anche una produzione editoriale che ha contribuito a diffondere la conoscenza della cultura gastronomica friulana. Nel 2003 uscì il volume “Friuli Via dei Sapori”, tradotto in sei lingue. Nel 2011 fu la volta di “I Solisti del Gusto”, disponibile in tre lingue, mentre negli anni successivi furono pubblicate nove “Monografie golose”, con una tiratura complessiva di 20mila copie, distribuite ai clienti dei ristoranti.

Formazione e nuove sfide

Il futuro del Consorzio guarda soprattutto alla formazione delle nuove generazioni di ristoratori. Durante la celebrazione dei 25 anni, Walter Filiputti e Paola Perabò, presidente dell’ITS, hanno annunciato l’avvio di un Corso di formazione superiore per la ristorazione previsto per l’anno accademico 2026/2027.

Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori: 25 anni tra cucina, vino e territorio

Grado: dinner show (foto Davide Marchesi)

Nel suo intervento, la professoressa Magda Antonioli, presidente dell’Osservatorio Nazionale del Turismo, ha ricordato come la ristorazione di qualità sia oggi un elemento decisivo per lo sviluppo turistico. «La lettura con al centro il territorio, le sue tipicità e tradizioni, la qualità e la maestria degli attori - ha sottolineato - conduce alla conclusione che l’approccio vincente è quello di filiera, dove essenziali risultano anche i valori sociali, le competenze e la risorsa umana».

Ricette medievali da riscoprire

Accanto al tema della formazione, è stata presentata un’iniziativa di carattere culturale. I 25 chef di Via dei Sapori saranno infatti coinvolti nella reinterpretazione del “Liber Dietarum Universalium” di Isaac Iudaeus, un manoscritto del XII secolo custodito alla Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli. L’idea, promossa da Angelo Floramo insieme alla direttrice Sabina Francescatto, prevede di far rivivere in chiave moderna le antiche ricette, mixando innovazione e tradizione.

Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori
Via Antonio Marangoni, 60C 33100 Udine
Tel +39 0432 530052

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori ristorazione turismo enogastronomico cucina regionale vignaioli artigiani del gusto formazione ITS cucina e cultura
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Mozzarella Bufala Campana
Lesaffre
Doumix
Antinori
Mozzarella Bufala Campana
Lesaffre
Doumix
Antinori
Pane Nostrum
Electrolux

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 