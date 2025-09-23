Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori: 25 anni tra cucina, vino e territorio

Il Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori celebra 25 anni di attività. Nato nel 2000, riunisce oggi 25 ristoratori, 24 vignaioli e distillatori, 16 artigiani del gusto e 8 partner tecnici, che insieme hanno costruito un modello di promozione del territorio fondato su cucina, vini e prodotti locali. L’anniversario è stato festeggiato a Udine, nelle sale della Fondazione Friuli, con la presentazione di un video e di un magazine che raccontano le tappe principali di questo percorso. In quell’occasione il presidente Walter Filiputti ha osservato: «L’augurio che ci facciamo celebrando i nostri 25 anni non è tanto di realizzare i nostri sogni, quanto di continuare a sognare».

I numeri di 25 anni di attività

Nel corso di un quarto di secolo il Consorzio ha portato avanti un’intuizione che oggi appare naturale ma che allora era pionieristica: coniugare cucina, vino, prodotti e cultura come leve del turismo. Le cifre danno la misura del lavoro svolto. Sono stati serviti circa un milione di assaggi, mentre gli eventi organizzati sono stati 185 in 83 località del mondo, di cui 111 in Friuli Venezia Giulia, 22 nel resto d’Italia e 47 all’estero.

Sono state create più di duemila ricette (foto Laura Tessaro)

Sono state create più di duemila ricette, pensate per raccontare con linguaggi sempre diversi la cucina regionale, e durante gli appuntamenti sono state stappate oltre 35mila bottiglie. Le presenze nei menu di vignaioli, artigiani del gusto e partner hanno superato quota 1.300, contribuendo a rendere ogni esperienza diversa e irripetibile.

La ricerca Bocconi: il valore di “fare squadra”

Il progetto è stato oggetto di uno studio della SDA Bocconi, che ha individuato nella capacità di mettersi insieme in nome del territorio la chiave del successo. Secondo lo studio, il risultato più importante riguarda la mentalità dei partecipanti, lo spirito di collaborazione e la scelta di superare l’individualismo a favore di una crescita condivisa. «Il cambiamento più profondo - si legge - è probabilmente quello che riguarda lo spirito dei partecipanti e la capacità di lavorare insieme».

Udine: dinner show (foto Fabrice Gallina)

Le origini: dal 2000 a oggi

Il 12 settembre 2000 rappresenta la data di nascita ufficiale del Consorzio. Quel giorno Aldo Morassutti, della trattoria Da Toni di Gradiscutta, convocò al ristorante Là di Moret una decina di colleghi, coinvolgendo Walter Filiputti per presentare un programma di valorizzazione della gastronomia locale. La Carta di fondazione, sottoscritta da venti ristoratori, sancì l’impegno a creare una voce unitaria e forte, capace di difendere e promuovere le eccellenze del territorio.

Nel 2000 fu presentato un programma di valorizzazione della gastronomia locale

Accanto all’attività di promozione, Via dei Sapori ha avviato anche una produzione editoriale che ha contribuito a diffondere la conoscenza della cultura gastronomica friulana. Nel 2003 uscì il volume “Friuli Via dei Sapori”, tradotto in sei lingue. Nel 2011 fu la volta di “I Solisti del Gusto”, disponibile in tre lingue, mentre negli anni successivi furono pubblicate nove “Monografie golose”, con una tiratura complessiva di 20mila copie, distribuite ai clienti dei ristoranti.

Formazione e nuove sfide

Il futuro del Consorzio guarda soprattutto alla formazione delle nuove generazioni di ristoratori. Durante la celebrazione dei 25 anni, Walter Filiputti e Paola Perabò, presidente dell’ITS, hanno annunciato l’avvio di un Corso di formazione superiore per la ristorazione previsto per l’anno accademico 2026/2027.

Grado: dinner show (foto Davide Marchesi)

Nel suo intervento, la professoressa Magda Antonioli, presidente dell’Osservatorio Nazionale del Turismo, ha ricordato come la ristorazione di qualità sia oggi un elemento decisivo per lo sviluppo turistico. «La lettura con al centro il territorio, le sue tipicità e tradizioni, la qualità e la maestria degli attori - ha sottolineato - conduce alla conclusione che l’approccio vincente è quello di filiera, dove essenziali risultano anche i valori sociali, le competenze e la risorsa umana».

Ricette medievali da riscoprire

Accanto al tema della formazione, è stata presentata un’iniziativa di carattere culturale. I 25 chef di Via dei Sapori saranno infatti coinvolti nella reinterpretazione del “Liber Dietarum Universalium” di Isaac Iudaeus, un manoscritto del XII secolo custodito alla Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli. L’idea, promossa da Angelo Floramo insieme alla direttrice Sabina Francescatto, prevede di far rivivere in chiave moderna le antiche ricette, mixando innovazione e tradizione.