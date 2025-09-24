Come cambia l’esperienza al Mercato Alimentare di Milano con il nuovo sito web

SogeMi ha lanciato il nuovo sito web ufficiale del Mercato Alimentare di Milano, progettato per offrire una piattaforma evoluta, accessibile e orientata agli utenti. L’obiettivo è creare una connessione fluida tra spazio fisico e digitale, garantendo a operatori e visitatori un’esperienza completa e sempre aggiornata.

Sul nuovo sito SogeMi è presente una sezione puntuale e completa di ciascun mercato

Design moderno e navigazione semplificata

La nuova piattaforma presenta un design contemporaneo che rispetta la brand identity e adotta le migliori best practice digitali. L’interfaccia utente è stata completamente riprogettata per una navigazione intuitiva, con menu semplificato e quick link che permettono di accedere con un solo clic alle sezioni più richieste. L’esperienza utente è stata ottimizzata per assicurare rapidità, chiarezza e piena compatibilità anche con dispositivi mobile.

Servizi Digitali avanzati

Tra le principali funzionalità spicca un catalogo digitale degli operatori, consultabile facilmente e presto integrato con una mappa interattiva per orientarsi all’interno del mercato. Una nuova area dedicata al Servizio Clienti raccoglie informazioni e procedure utili per tutti gli utenti del comprensorio. Questa struttura dei contenuti consente di reperire notizie e aggiornamenti in modo chiaro, aumentando l’efficienza complessiva del portale.

La sezione del nuovo sito Sogemi con catalogo digitale dei fornitori

Chatbot Multilingue e Accessibilità

Elemento di forte innovazione è il futuro chatbot potenziato da intelligenza artificiale, capace di tradurre in tempo reale le conversazioni in più lingue. Questo strumento semplificherà la comunicazione con operatori e visitatori internazionali, offrendo un servizio clienti altamente accessibile e veloce, in linea con la crescente vocazione globale del Mercato Alimentare di Milano.

Il mercato ortofrutticolo di Milano gestito da Sogemi

Strategia digitale e crescita del Mercato

Il progetto, realizzato in collaborazione con un partner tecnologico specializzato, rappresenta un passo fondamentale nella strategia di trasformazione digitale di SogeMi. L’iniziativa rafforza il ruolo del mercato come hub strategico per Milano e la Lombardia, integrando tecnologia e servizi per rispondere ai bisogni di un pubblico sempre più diversificato.

Il nuovo ingresso del Mercato Alimentare di Milano

Questa evoluzione proseguirà con la riqualificazione dei quindici mercati coperti recentemente conferiti a SogeMi dal Comune, con l’obiettivo di rendere l’intero ecosistema ancora più smart, interconnesso e orientato al futuro.

Sogemi, numeri in crescita

Sogemi ha chiuso il 2024 con ricavi in crescita a 18 milioni di euro, segnando un +2,7 % rispetto al 2023, e un EBITDA di 4,5 milioni. Il bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società che gestisce il Mercato Alimentare di Milano, partecipata dal Comune. Tra le voci che hanno contribuito alla crescita figurano il reddito derivante dalle vendite e dagli affitti degli spazi assegnati a oltre 200 imprese e grossisti attivi nel mercato.

La sezione Ortofrutta del Mercato Alimentare di Milano

L’entrata in funzione del Padiglione Ortofrutticolo 1 ha dato un impulso decisivo al valore della produzione, inserendosi nel più ampio piano di riqualificazione infrastrutturale “Foody 2025”. Quest’ultimo prevede, tra le altre opere, il completamento del Padiglione 2 (che sarà aperto a inizio ottobre) la ristrutturazione del Palazzo Affari e del magazzino centrale, e la realizzazione di una piattaforma logistica ittica.

Inoltre, è stato lanciato il progetto Foody Mercati di Quartiere, in collaborazione con il Comune, che trasferirà a Sogemi la gestione di 15 mercati comunali coperti, con l’obiettivo di creare una rete distribuita di punti vendita alimentari integrati ai servizi cittadini. L’intento è valorizzare Milano come hub alimentare nazionale, promuovendo infrastrutture moderne, logistica efficiente e una “cultura del cibo” aperta alla città.

Il mercato ittico di Milano gestito da Sogemi

Sogemi, il primo city hub alimentare di Milano

Il Mercato Alimentare di Milano, gestito da Sogemi, si è trasformato con il lancio del primo city hub alimentare per rivoluzionare il settore ortofrutticolo. Il progetto comprende uno dei più grandi padiglioni ortofrutta d’Italia, pensato per raggiungere standard europei grazie a infrastrutture all’avanguardia: impianti di refrigerazione centralizzata, sistemi di condensazione dell’acqua, e fonti rinnovabili per sostenere l’efficienza energetica. Accanto, è prevista la costruzione di un padiglione gemello, mentre il piano generale “Foody 2025” punta alla creazione di una piattaforma alimentare integrata su 350.000 m².

Il mercato presenta anche la più grande pescheria d’Italia, con elevati standard di qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare. L’iniziativa prevede la pubblicazione di una “Guida al pesce” per rafforzare la fiducia dei consumatori. Dal punto di vista energetico, il mercato è dotato di un impianto geotermico (11,3 MWt) e potenza fotovoltaica (1,3 MW installati, altri in sviluppo), che permettono di ridurre emissioni e consumi.

Merce al mercato ittico di Milano

Il piano progettuale prevede un investimento complessivo di 600 milioni di euro, cofinanziato con fondi pubblici e privati, per rendere Milano un hub alimentare nazionale. Il progetto si propone non solo come infrastruttura fisica, ma come sistema integrato, con servizi, cultura e filiera alimentare. Il centro intende coordinare produzione, distribuzione e educazione alimentare, assumendo un ruolo di riferimento regionale e nazionale.