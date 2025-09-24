EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 24 settembre 2025  | aggiornato alle 17:56 | 114614 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

PizzAutobus

PizzAut cresce ancora: a Milano debutta un nuovo food truck inclusivo

La pizza viaggia e porta lavoro: con Edison Energia, PizzAut, il ristorante inclusivo, inaugura a Milano il sesto PizzAutobus e punta a raddoppiare la flotta entro il 2026, con 60 nuovi contratti a tempo indeterminato

di Redazione Italia a Tavola
 
24 settembre 2025 | 16:01

PizzAut cresce ancora: a Milano debutta un nuovo food truck inclusivo

La pizza viaggia e porta lavoro: con Edison Energia, PizzAut, il ristorante inclusivo, inaugura a Milano il sesto PizzAutobus e punta a raddoppiare la flotta entro il 2026, con 60 nuovi contratti a tempo indeterminato

di Redazione Italia a Tavola
24 settembre 2025 | 16:01
 

Un ristorante itinerante gestito da ragazzi autisticicon contratti di lavoro stabili e un modello che dimostra ogni giorno come l’inclusione sia possibile, concreta e alla portata di tutti. È il nuovo food truck di PizzAut, inaugurato a Milano grazie alla collaborazione con Edison Energia, che si affianca ai locali già noti fondati da Nico Acampora e che ora si prepara a viaggiare sulle strade della Lombardia.

PizzAut cresce ancora: a Milano debutta un nuovo food truck inclusivo

PizzAut ha inaugurato il sesto food truck

Un modello che cresce e convince

La filosofia resta la stessa: offrire lavoro e autonomia a persone autistiche, raccontando alle aziende che assumerle non è un atto di beneficenza ma una scelta normale e sostenibile. Anche il food truck, infatti, sarà gestito esclusivamente da ragazzi con contratto a tempo indeterminato, mentre i proventi saranno reinvestiti in iniziative dedicate. L’evento di presentazione ha avuto il patrocinio del Comune di Milano e la partecipazione dei vertici di Edison, di Acampora e delle istituzioni, a conferma di un percorso che da progetto sociale è diventato un modello riconosciuto.

PizzAut cresce ancora: a Milano debutta un nuovo food truck inclusivo

Nico Acampora, fondatore di PizzAut

La giornata ha portato con sé un’altra notizia importante: Edison Energia ha annunciato l’assunzione a tempo indeterminato di Daniele, che nei prossimi due anni continuerà a lavorare presso il ristorante PizzAut di Cassina De’ Pecchi e che, al termine del percorso formativo, entrerà stabilmente in azienda. «Fare impresa oggi vuol dire anche generare valore sociale - ha commentato Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia. Questa iniziativa con PizzAut ne è una forte testimonianza e vuole essere un esempio per tante imprese. Sostenere il nuovo food truck e accogliere Daniele nella nostra squadra significa costruire insieme un modello che unisce lavoro e autonomia, sostenere la comunità, favorendo la creazione di una rete di supporto tra associazioni, aziende e territorio, e sensibilizzare sul tema dell'autismo. Riaffermiamo così il nostro impegno per una responsabilità anche sociale».

Mozzarella Bufala Campana

L’obiettivo dei PizzAutobus

Il progetto si muove in parallelo con la crescita dei PizzAutobus, come sono stati ribattezzati i food truck. Attualmente sono sei e l’obiettivo dichiarato da Acampora è di arrivare a dodici in Lombardia entro il 2026, creando 60 nuovi posti di lavoro. «L'obiettivo del progetto PizzAutobus è di costituire una flotta 12 Pizzautobus in Lombardia entro il 2026 creando 60 nuovi posti di lavoro. Dopo il 2026, negli anni a seguire, vorremmo portare in ogni provincia italiana un food truck per dare lavoro a 600 persone autistiche. Questo mezzo donato da Edison Energia e l'assunzione in distacco di Daniele sono la dimostrazione dell'impegno e sensibilità che alcune aziende ci dimostrano, da anni, ogni giorno» ha sottolineato Acampora. Un progetto che cresce strada dopo strada, con una comunità sempre più ampia di persone, aziende e istituzioni che scelgono di camminare insieme a chi, fin troppo spesso, è stato lasciato indietro.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
pizzaut inclusione food truck ristorante milano autismo Edison Pizzautobus Comune di MilanoNico Acampora Massimo Quaglini
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Italmill
Pentole Agnelli
Antinori
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Italmill
Pentole Agnelli
Antinori
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Julius Meiln
Nexi

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 