The World’s 50 Best Bars 2025: l’Italia piazza quattro nomi nella classifica 51-100

L’attesa per la classifica dei migliori cocktail bar del pianeta è già iniziata con il botto. A due settimane dall’annuncio (8 ottobre) dei The World’s 50 Best Bars 2025, è stata svelata la lista dei locali che occupano le posizioni dal 51 al 100, e l’Italia può sorridere: Freni e Frizioni a Roma (58°), L’Antiquario a Napoli (63°), il Jerry Thomas Speakeasy sempre nella capitale (98°) e Gucci Giardino a Firenze (99°) confermano la vitalità di una scena che negli ultimi anni ha imparato a farsi rispettare ben oltre i confini nazionali.

Una classifica che racconta i nuovi protagonisti della mixology

La graduatoria, curata da Perrier e basata sui voti di oltre 800 esperti indipendenti tra baristi, insegnanti e giornalisti specializzati, offre uno spaccato globale e racconta un settore in continuo fermento. Quest’anno le insegne in classifica provengono da 34 città diverse, con 16 nuovi ingressi che vanno da San Paolo a Nuova Delhi passando per Barcellona, due debutti assoluti per le città di Taichung e Medellín, otto locali statunitensi distribuiti tra Chicago, Los Angeles, Miami, New York e San Francisco, dodici presenze asiatiche e un’Europa che guida il gruppo con quindici bar totali. Numeri che danno la misura della diffusione planetaria di un fenomeno ormai culturale prima ancora che gastronomico.

Tra le novità, Bar Mauro di Città del Messico (54°), Schmuck di New York (59°), Exímia di San Paolo (61°), True Laurel di San Francisco (64°), Gokan a Hong Kong (70°), Vender a Taichung (74°), Three Sheets Soho a Londra (80°), Mamba Negra (81°) e Bar Carmen (100°) a Medellín, Victor Audio Bar a Buenos Aires (87°), Dry Wave Cocktail Studio (88°) e Opium (92°) a Bangkok, Foco a Barcellona (89°), Mírate a Los Angeles (93°), Lair a Nuova Delhi (96°) e Gucci Giardino a Firenze (99°). Un parterre che dimostra come la mixology contemporanea abbia ormai radici solide in ogni angolo del mondo.

L‘Europa guida la classifica 51-100 con quindici bar totali

Per Emma Sleight, responsabile dei contenuti per The World's 50 Best Bars, «la classifica ampliata delle posizioni 51-100 è un'altra opportunità per celebrare la passione, la creatività e l'ospitalità di altissimo livello che contraddistinguono i migliori del settore. Oggi brindiamo a quei locali che si sono distinti, ci congratuliamo con gli incredibili team il cui duro lavoro ha permesso al loro bar di guadagnarsi un posto in questa prestigiosa classifica e speriamo che ciò incoraggi più persone a scoprire la loro prossima meta per godersi un drink».

La classifica 51-100 di The World’s 50 Best Bars 2025

Ecco, di seguito, la classifica completa dal 51° posto al 100° (in grassetto i bar italiani):