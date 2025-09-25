Sun Siyam Resorts festeggia i 35 anni e lancia The Home of the Maldivian Spirit

Una serata di festa, musica, gastronomia e destinazioni da sogno si è svolta a Milano presso lo spazio The Sanctuary. Protagonista dell’evento Sun Siyam Resorts, che festeggia 35 anni di ospitalità maldiviana e annuncia una trasformazione epocale. Una vera e propria (r)evolution del marchio che introduce un nuovo messaggio di brand, The Home of the Maldivian Spirit, rafforzando il posizionamento del Gruppo, puro interprete della cultura maldiviana.

Sun Siyam Resorts offre diverse soluzioni di accoglienza di alto profilo

Sun Siyam Resorts, la serata a Milano

Presenti a Milano il ceo Deepak Booneady, il rappresentante della famigila che ha fondato il Gruppo Hassan Adil e tutti i general manager dei resort.

Il ceo del Gruppo Deepak Booneady

Un universo dell’accoglienza che contempla tre collezioni. Luxury Collection: lusso e natura offerti dal Sun Siyam Iru Fushi, esclusività premium. Lifestyle Collection: con i Sun Siyam Olhuveli e Siyam World veste uno stile all’insegna dell’intrattenimento e delle attività ricreative. Privé Collection include Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef e Sun Siyam Pasikudah, rifugi intimi per chi ama la dimensione “pieds nus”.

Sun Siyam Resorts, esperienze premium e soluzioni uniche

La nuova declinazione di Sun Siyam Resorts va oltre l’accoglienza con soluzioni uniche, le Signature Experiences. Dai Maldivian Roots, percorsi culinari e culturali, all’Insta Villa, il primo studio fotografico overwater delle Maldive. E poi il Wow Welcome, il cerimoniale di accoglienza, il percorso gastronomico Plant Based Bliss o il Moonlit Cinema, proiezione all’aperto sotto le stelle.

Un momento della festa milanese che ha celebrato i 35 di Sun Siyam Resorts

Sun Siyam Resorts, si traccia il futuro del viaggio

«Questo non è un rebrand di immagine, riguarda l’intera esperienza – ha puntualizzato il ceo del Gruppo Deepak Booneady - Parla di autenticità culturale, di ospitalità consapevole e della creazione di momenti che ispirano felicità. Abbiamo la più ampia scelta di accomodation e il piano all inclusive più generoso di tutta la regione e ora le nostre Signature Experiences. Stiamo tracciando la strada per il futuro del viaggio alla Maldive».

Il ceo Booneady con i general manager dei resort. Alla sua sinistra Hassan Adil

Una presentazione che ha avuto un seguito gastronomico. Tra le ricette in menu, Karaage di pollo con chutney all’ananas, Ceviche con leche de tigre e ajì amarillo, gamberoni e cipolla, Black cod in foglia di banano con salsa al miso. A fine serata l’estrazione di un soggiorno per due persone nell’universo Sun Siyam Resorts.