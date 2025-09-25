EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 25 settembre 2025  | aggiornato alle 19:02 | 114650 articoli pubblicati

Salomon Food World
Mozzarella Bufala Campana
Mozzarella Bufala Campana

Maldive

Sun Siyam Resorts festeggia i 35 anni e lancia The Home of the Maldivian Spirit

Una vera e propria (r)evolution del marchio che introduce il nuovo messaggio di brand che riguarda l’intera esperienza. Un universo dell’accoglienza che contempla tre collezioni: Luxury, Lifestyle, Privé

di Gabriele Ancona
vicedirettore
 
25 settembre 2025 | 17:46

Sun Siyam Resorts festeggia i 35 anni e lancia The Home of the Maldivian Spirit

Una vera e propria (r)evolution del marchio che introduce il nuovo messaggio di brand che riguarda l’intera esperienza. Un universo dell’accoglienza che contempla tre collezioni: Luxury, Lifestyle, Privé

di Gabriele Ancona
vicedirettore
25 settembre 2025 | 17:46
 

Una serata di festa, musica, gastronomia e destinazioni da sogno si è svolta a Milano presso lo spazio The Sanctuary. Protagonista dell’evento Sun Siyam Resorts, che festeggia 35 anni di ospitalità maldiviana e annuncia una trasformazione epocale. Una vera e propria (r)evolution del marchio che introduce un nuovo messaggio di brand, The Home of the Maldivian Spirit, rafforzando il posizionamento del Gruppo, puro interprete della cultura maldiviana.

Sun Siyam Resorts festeggia i 35 anni e lancia The Home of the Maldivian Spirit

Sun Siyam Resorts offre diverse soluzioni di accoglienza di alto profilo

Sun Siyam Resorts, la serata a Milano

Presenti a Milano il ceo Deepak Booneady, il rappresentante della famigila che ha fondato il Gruppo Hassan Adil e tutti i general manager dei resort.

Sun Siyam Resorts festeggia i 35 anni e lancia The Home of the Maldivian Spirit

Il ceo del Gruppo Deepak Booneady

Un universo dell’accoglienza che contempla tre collezioni. Luxury Collection: lusso e natura offerti dal Sun Siyam Iru Fushi, esclusività premium. Lifestyle Collection: con i Sun Siyam Olhuveli e Siyam World veste uno stile all’insegna dell’intrattenimento e delle attività ricreative. Privé Collection include Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef e Sun Siyam Pasikudah, rifugi intimi per chi ama la dimensione “pieds nus”.

Sun Siyam Resorts, esperienze premium e soluzioni uniche

La nuova declinazione di Sun Siyam Resorts va oltre l’accoglienza con soluzioni uniche, le Signature Experiences. Dai Maldivian Roots, percorsi culinari e culturali, all’Insta Villa, il primo studio fotografico overwater delle Maldive. E poi il Wow Welcome, il cerimoniale di accoglienza, il percorso gastronomico Plant Based Bliss o il Moonlit Cinema, proiezione all’aperto sotto le stelle.

Sun Siyam Resorts festeggia i 35 anni e lancia The Home of the Maldivian Spirit

Un momento della festa milanese che ha celebrato i 35 di Sun Siyam Resorts

Sun Siyam Resorts, si traccia il futuro del viaggio

«Questo non è un rebrand di immagine, riguarda l’intera esperienza – ha puntualizzato il ceo del Gruppo Deepak Booneady - Parla di autenticità culturale, di ospitalità consapevole e della creazione di momenti che ispirano felicità. Abbiamo la più ampia scelta di accomodation e il piano all inclusive più generoso di tutta la regione e ora le nostre Signature Experiences. Stiamo tracciando la strada per il futuro del viaggio alla Maldive».

Sun Siyam Resorts festeggia i 35 anni e lancia The Home of the Maldivian Spirit

Il ceo Booneady con i general manager dei resort. Alla sua sinistra Hassan Adil

Una presentazione che ha avuto un seguito gastronomico. Tra le ricette in menu, Karaage di pollo con chutney all’ananas, Ceviche con leche de tigre e ajì amarillo, gamberoni e cipolla, Black cod in foglia di banano con salsa al miso. A fine serata l’estrazione di un soggiorno per due persone nell’universo Sun Siyam Resorts.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Sun Siyam Resorts Signature Experiences Luxury Collection Sun Siyam Iru Fushi Lifestyle Collection Sun Siyam Olhuveli Siyam World Prive Collection Sun Siyam Iru Veli Sun Siyam Vilu Reef Sun Siyam Pasikudah The Home of the Maldivian Spirit marchio revolution accoglienza Deepak Booneady Hassan Adil
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Casoni Liquori
Antinori
Robo
Julius Meiln
Casoni Liquori
Antinori
Robo
Julius Meiln
Lesaffre
Sogemi

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 