Bar d’Italia 2026: Mamm Pane, Vino e Cucina di Udine premiato come Bar dell’Anno

«Nell’Italia dei bar si respira ancora vita vera». Con questa frase si apre la nuova edizione di Bar d’Italia del Gambero Rosso, la 26ª della serie, curata da Marina Savoia e realizzata in collaborazione con illycaffè. La pubblicazione esplora l’evoluzione di un settore che, pur affrontando sfide economiche e sociali, continua a reinventarsi come presidio identitario.

Mamm Pane, Vino e Cucina premiato come Bar dell’Anno

Il premio Illy Bar dell’Anno 2026 è stato assegnato a Mamm Pane, Vino e Cucina di Udine, realtà che ha saputo coniugare sostenibilità e qualità. Il locale utilizza energia da fonti rinnovabili, privilegia una filiera etica e adotta pratiche antispreco. Tra le iniziative sociali spiccano progetti di reinserimento lavorativo dei detenuti, a cui si affianca una proposta gastronomica di alto livello.

L'interno di Mamm Pane, Vino e Cucina di Udine

Bar sempre più flessibili

Le oltre 500 pagine della guida mostrano come i bar italiani abbiano ampliato le proprie funzioni. Gli esercizi oggi accompagnano i clienti dalla colazione all’aperitivo serale, passando per pranzi veloci, merende ed eventi. Si affiancano ai locali storici nuove caffetterie specialty, bakery con approccio slow, format flessibili e reinterpretazioni in chiave pop dei bar di quartiere.

La Guida Bar d'Italia del Gambero Rosso

In questa edizione i bar recensiti sono 1.100, con 107 nuovi ingressi. La Lombardia guida la classifica regionale con 160 locali, seguita da Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia. Crescono le insegne premiate con il massimo riconoscimento: 52 locali ottengono Tre Tazzine e Tre Chicchi, di cui 6 novità.

Le nuove Tre Tazzine e Tre Chicchi

I locali che hanno conquistato il massimo punteggio quest’anno sono:

Torrefazione Vittoria - Cremona

Cafezal - Milano

Gustificio - Carmignano di Brenta (Pd)

Mamm Pane, Vino e Cucina - Udine

Ritorno - Acerra (Na)

Morettino Lab - Palermo

Tutti i premiati dalla Guida Bar d'Italia del Gambero Rosso

Le Stelle e le Due Stelle

La Stella premia i locali che da almeno 10 anni ottengono Tre Tazzine e Tre Chicchi: nel 2026 sono 20, con tre nuove entrate:

Marelet - Treviglio (Bg)

Gino Fabbri Pasticcere - Bologna

Sal de Riso Costa d’Amalfi - Minori (Sa)

Le Due Stelle, riservate a chi mantiene il massimo punteggio per almeno 20 anni consecutivi, sono 7. Novità di quest’anno è Colzani di Cassago Brianza (LC).

Bar: non più solo il luogo del caffè

«Il bar non è più solo il luogo del caffè. È esperienza, vita sociale e tempo vero» - afferma Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile di Gambero Rosso - «Dai locali storici alle nuove insegne innovative, i bar raccontano chi siamo e come cambiamo».

«Per illycaffè qualità, innovazione e sostenibilità vanno di pari passo» - aggiunge Cristina Scocchia, AD di illycaffè - «Con il premio Bar dell’Anno celebriamo le realtà che trasformano questi valori in esperienze autentiche per le comunità».