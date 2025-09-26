EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
La 26ª edizione della guida Bar d’Italia del Gambero Rosso, realizzata con illycaffè, fotografa un settore in evoluzione: 1.100 locali recensiti, 107 nuovi ingressi e 52 insegne premiate con Tre Tazzine e Tre Chicchi. Crescono i format flessibili, le caffetterie specialty e i bar che accompagnano i clienti dall’alba alla sera

di Redazione Italia a Tavola
26 settembre 2025 | 16:32
&laquo;Nell’Italia dei bar si respira ancora vita vera». Con questa frase si apre la nuova edizione di Bar d’Italia del Gambero Rosso, la 26ª della serie, curata da Marina Savoia e realizzata in collaborazione con illycaffè. La pubblicazione esplora l’evoluzione di un settore che, pur affrontando sfide economiche e sociali, continua a reinventarsi come presidio identitario.

Mamm Pane, Vino e Cucina premiato come Bar dell’Anno

Il premio Illy Bar dell’Anno 2026 è stato assegnato a Mamm Pane, Vino e Cucina di Udine, realtà che ha saputo coniugare sostenibilità e qualità. Il locale utilizza energia da fonti rinnovabili, privilegia una filiera etica e adotta pratiche antispreco. Tra le iniziative sociali spiccano progetti di reinserimento lavorativo dei detenuti, a cui si affianca una proposta gastronomica di alto livello.

Bar d’Italia 2026: Mamm Pane, Vino e Cucina di Udine premiato come Bar dell’Anno

L'interno di Mamm Pane, Vino e Cucina di Udine

Bar sempre più flessibili

Le oltre 500 pagine della guida mostrano come i bar italiani abbiano ampliato le proprie funzioni. Gli esercizi oggi accompagnano i clienti dalla colazione all’aperitivo serale, passando per pranzi veloci, merende ed eventi. Si affiancano ai locali storici nuove caffetterie specialty, bakery con approccio slow, format flessibili e reinterpretazioni in chiave pop dei bar di quartiere.

Bar d’Italia 2026: Mamm Pane, Vino e Cucina di Udine premiato come Bar dell’Anno

La Guida Bar d'Italia del Gambero Rosso

In questa edizione i bar recensiti sono 1.100, con 107 nuovi ingressi. La Lombardia guida la classifica regionale con 160 locali, seguita da Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia. Crescono le insegne premiate con il massimo riconoscimento: 52 locali ottengono Tre Tazzine e Tre Chicchi, di cui 6 novità.

Le nuove Tre Tazzine e Tre Chicchi

I locali che hanno conquistato il massimo punteggio quest’anno sono:

  • Torrefazione Vittoria - Cremona
  • Cafezal - Milano
  • Gustificio - Carmignano di Brenta (Pd)
  • Mamm Pane, Vino e Cucina - Udine
  • Ritorno - Acerra (Na)
  • Morettino Lab - Palermo

Bar d’Italia 2026: Mamm Pane, Vino e Cucina di Udine premiato come Bar dell’Anno

Tutti i premiati dalla Guida Bar d'Italia del Gambero Rosso

Le Stelle e le Due Stelle

La Stella premia i locali che da almeno 10 anni ottengono Tre Tazzine e Tre Chicchi: nel 2026 sono 20, con tre nuove entrate:

  • Marelet - Treviglio (Bg)
  • Gino Fabbri Pasticcere - Bologna
  • Sal de Riso Costa d’Amalfi - Minori (Sa)

Le Due Stelle, riservate a chi mantiene il massimo punteggio per almeno 20 anni consecutivi, sono 7. Novità di quest’anno è Colzani di Cassago Brianza (LC).

Bar: non più solo il luogo del caffè

«Il bar non è più solo il luogo del caffè. È esperienza, vita sociale e tempo vero» - afferma Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile di Gambero Rosso - «Dai locali storici alle nuove insegne innovative, i bar raccontano chi siamo e come cambiamo».

Mozzarella Bufala Campana

«Per illycaffè qualità, innovazione e sostenibilità vanno di pari passo» - aggiunge Cristina Scocchia, AD di illycaffè - «Con il premio Bar dell’Anno celebriamo le realtà che trasformano questi valori in esperienze autentiche per le comunità».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
