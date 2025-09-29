Arriva “La Carta dei Dolci”: il manuale che cambia il modo di scrivere il menu dessert

Dal 17 al 21 ottobre, in occasione di HostMilano 2025, Carte D’Or Professional svelerà in anteprima “La Carta dei Dolci”, un manuale pratico dedicato a ristoratori e pasticceri. Firmato dal pastry chef Tommaso Foglia e da Giuseppe Buscicchio, executive chef di Unilever Food Solutions, il progetto nasce per supportare i professionisti nella creazione di un menù dessert completo, originale e funzionale.

La Carta dei Dolci

Un manuale pratico per la ristorazione dolce

La Carta dei Dolci è pensata come uno strumento di lavoro che unisce creatività, gestione del food cost e riduzione degli sprechi. Il manuale propone un approccio concreto che permette a ogni professionista di costruire una carta dessert moderna e redditizia, in linea con le aspettative dei clienti.

I cinque pilastri della Carta dei Dolci

Il cuore del progetto si fonda su cinque categorie essenziali, considerate imprescindibili in ogni menù dei dolci:

Dolce al cioccolato Tiramisù Dolce croccante Gusto di tendenza Dolce del territorio

15 ricette con tre diverse presentazioni

Ogni pilastro è rappresentato da tre ricette, per un totale di 15 proposte dolci. Ognuna è declinata in tre varianti di impiattamento: à la carte, banqueting e finger food, con indicazione precisa del costo per porzione. In questo modo i professionisti hanno a disposizione una base solida per personalizzare la propria offerta, garantendo un perfetto equilibrio tra estetica, praticità e redditività.

Prodotti studiati per una carta dessert completa

La gamma di Carte D’Or Professional è stata ottimizzata per accompagnare i professionisti nella creazione di un menù dolci equilibrato e versatile. Gli ingredienti indispensabili, quelli stagionali e quelli caratterizzanti diventano la base per un percorso dolce che valorizza identità e sostenibilità.

Il sostegno di Carte D’Or Professional ai professionisti

Con questo progetto, Carte D’Or Professional conferma il proprio ruolo al fianco della ristorazione professionale, offrendo strumenti concreti per esaltare la creatività in cucina e semplificare la gestione quotidiana.