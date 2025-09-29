Cosa ordinano gli italiani da Starbucks? Espresso in testa, poi il caffè latte

L’Italia resta fedele ai suoi grandi classici: espresso, caffè latte e cappuccino guidano infatti la classifica delle bevande più vendute da Starbucks nel nostro Paese. I nuovi dati rivelano una preferenza chiara e costante per i caffè che hanno fatto la storia della quotidianità italiana, dimostrando come, anche davanti a un brand globale, i consumatori continuino a scegliere la semplicità raffinata dei piccoli lussi di ogni giorno.

Starbucks in Italia, la classifica dei caffè più ordinati: vincono i grandi classici

Starbucks, la Top 5 delle bevande più ordinate dagli italiani

Dietro la vetta, però, si fanno spazio anche le proposte di respiro internazionale: al quarto posto spicca infatti il Caramel macchiato, mentre il Caffè americano conquista la quinta posizione. La classifica, stilata in base alle vendite complessive dell’ultimo anno, offre così uno spaccato preciso delle abitudini di consumo degli italiani, confermando il legame con il gusto deciso dell’espresso e con l’equilibrio del cappuccino. Questa la Top 5:

Espresso Caffè latte Cappuccino Caramel macchiato Caffè americano

La forza dei classici, unita alla curiosità per qualche variazione più dolce e internazionale, mostra come i clienti italiani apprezzino qualità e artigianalità, senza rinunciare a una certa apertura verso proposte diverse, purché inserite con naturalezza nei loro rituali quotidiani. In questo quadro, Starbucks sottolinea il proprio impegno nella selezione e nella filiera: il caffè servito negli store italiani proviene da oltre 450mila agricoltori in 30 mercati distribuiti lungo la “Cintura del caffè” in America Latina, Asia-Pacifico e Africa. Una volta acquistato, viene poi lavorato artigianalmente dai baristi per garantire che ogni tazza rifletta gli standard di eccellenza del marchio. A commentare i risultati è Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia.

Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia

«Noi di Starbucks sappiamo che i nostri clienti apprezzano l'arte del caffè che sta dietro ad ogni tazza - ha detto Catrambone. Sebbene Starbucks sia rinomata per le sue bevande innovative, come il celebre Pumpkin Spice Latte, questi dati dimostrano che i clienti italiani continuano a considerare Starbucks leader nei classici caffè tradizionali, preparati ad arte. I risultati rivelano un Paese con una cultura del caffè incentrata sulla qualità premium e sull'artigianalità, con i clienti che frequentano regolarmente i negozi, per gustare bevande senza tempo a base di espresso, realizzate con ingredienti di prima qualità e preparate artigianalmente da esperti baristi».