Great Taste in Italy: i migliori prodotti d’Italia premiati a Bergamo

Bergamo ha ospitato la prima edizione italiana di Great Taste, il più autorevole programma internazionale di riconoscimento dedicato ai migliori prodotti agroalimentari e alle bevande di qualità. La serata, intitolata “Notte del Gusto”, si è svolta al polo culturale Gres Art 671, riunendo oltre 200 tra produttori, giornalisti, istituzioni e operatori del settore.

Bresaola Zerozero 100% naturale di Sep Valtellina, vincitrice del premio “La notte del gusto” per il nord ovest e anche del premio speciale sulle votazioni dei presenti

La scelta di Bergamo come sede non è casuale: la città è infatti riconosciuta dall’UNESCO come Città Creativa della Gastronomia, insieme ad Alba e Parma, e rappresenta un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano.

Un evento internazionale di prestigio

Organizzato da Guild of Fine Food e La Tavola di Mecenate, l’appuntamento ha avuto l’obiettivo di certificare e promuovere le eccellenze italiane: dai formaggi ai salumi, dalla pasta al miele, dalle birre al caffè, fino a cioccolato, distillati e oli extravergine.

Gli interventi di apertura hanno visto protagonisti Christabel Cairns, Associate Managing Director di Guild of Fine Food, e John Farrand, CEO della stessa organizzazione, che hanno sottolineato: “Siamo lieti di celebrare alcuni dei migliori prodotti italiani. Guild of Fine Food organizza Great Taste da oltre 30 anni. È un programma di riconoscimento conosciuto in tutto il mondo per la sua imparzialità e per il rigoroso processo di giudizio. Quest’anno, è stato un grande onore portare le sessioni di assaggio e valutazione in Italia”.

I criteri di selezione dei prodotti premiati

La prima edizione di Great Taste in Italy ha raccolto oltre 300 candidature provenienti da tutta la penisola, valutate da una giuria composta da più di 40 esperti tra chef, giornalisti e professionisti del settore. Le degustazioni si sono svolte con la modalità del blind tasting, che garantisce imparzialità e rigore.

Cacio di Afrodite del Caseificio Il Fiorino, una delle eccellenze in gara

A livello globale, l’edizione 2025 di Great Taste ha registrato la partecipazione di 14.340 prodotti da oltre 100 Paesi: solo il 39,6% ha ottenuto almeno una stella, mentre appena l’1,9% è riuscito a conquistare le ambite Tre Stelle Great Taste.

Le eccellenze italiane premiate a Bergamo

Durante la serata bergamasca sono stati presentati i 13 prodotti italiani che hanno ottenuto le Tre Stelle, pronti a rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Londra. Tra questi figurano specialità come il Parmigiano Reggiano DOP 48 mesi, la Bresaola Zerozero® 100% Naturale, il Tacchino in Porchetta RePavo, l’olio extravergine Tonda Iblea DOP, oltre a cioccolato, lardo arrotolato, pancetta in tre cotture e formaggi tipici delle diverse regioni.

I premi regionali della Notte del Gusto

La giuria ha assegnato i riconoscimenti alle eccellenze regionali:

Nord Est : Parmigiano Reggiano DOP 48 mesi del Caseificio Sociale Allegro, premiato da Andrea Colombo, AD di Cortilia.

: del Caseificio Sociale Allegro, premiato da Andrea Colombo, AD di Cortilia. Nord Ovest : Bresaola Zerozero® 100% Naturale di Sep Valtellina – Gioporro Group, premiata da Giovanni Malanchini, Consigliere Regionale della Lombardia.

: di Sep Valtellina – Gioporro Group, premiata da Giovanni Malanchini, Consigliere Regionale della Lombardia. Centro Italia : Tacchino in Porchetta RePavo di Bacalini, consegnato da Roberta Garibaldi, Presidente Associazione Italiana Turismo Enogastronomico.

: di Bacalini, consegnato da Roberta Garibaldi, Presidente Associazione Italiana Turismo Enogastronomico. Sud Italia: Olio extravergine Tonda Iblea DOP dell’azienda Spedalotto, premiato da Alberto Gottardi, Presidente de La Tavola di Mecenate.

Il Premio La Notte del Gusto, decretato dal pubblico, è andato nuovamente alla Bresaola Zerozero® 100% Naturale, a conferma del gradimento e della qualità percepita di questa eccellenza valtellinese.

La premiazione del Tacchino in Porchetta RePavo di Bacalini, miglior prodotto del centro Italia

Il premio speciale UNESCO

Un riconoscimento d’eccezione è stato assegnato alla Pèrsis Birra Italian Grape Ale (IGA) dell’Azienda Agricola Pagnoncelli Folcieri di Scanzorosciate, premiata come Eccellenza Città Creativa UNESCO Italy. Questa birra artigianale, caratterizzata dall’uso del Moscato di Scanzo, ha saputo distinguersi per originalità e legame con il territorio, ottenendo due stelle Great Taste.

La valutazione dei giudici

Come sottolineato da Alberto Gottardi, Presidente de La Tavola di Mecenate: “Tutti i prodotti partecipanti alla prima edizione di Great Taste in Italy, valutati da un team di giudici composto da esperti italiani e giudici del team internazionale Great Taste Awards hanno ottenuto giudizi molto lusinghieri, basti dire che la percentuale di prodotti che hanno ottenuto le ambite tre stelle è pari al doppio di quanto non viene normalmente assegnato dal team di valutazione UK durante Great Taste Awards di Londra”.

Pèrsis Birra Italiana Grape Ale (Iga) dell’azienda agricola Pagnoncelli Folcieri di Scanzorosciate, premiata per qualità e originalità a Bergamo

Questa valutazione mette in luce il livello qualitativo delle produzioni italiane e la loro capacità di distinguersi in un contesto altamente competitivo.

L’Italia protagonista del gusto mondiale

L’evento di Bergamo ha confermato il ruolo dell’Italia come protagonista assoluta nel panorama mondiale del gusto. I prodotti premiati rappresenteranno il Paese alla finale internazionale di Great Taste 2025 a Londra il 9 settembre, portando con sé il valore di un patrimonio agroalimentare unico al mondo.

Great Taste: numeri e impatto globale

Great Taste è considerato a livello internazionale uno dei sistemi di valutazione più autorevoli per il settore food & beverage. Ogni anno coinvolge oltre 500 giudici e migliaia di referenze da tutto il mondo, fornendo non solo un riconoscimento prestigioso, ma anche un’opportunità concreta di crescita commerciale e di visibilità per i produttori premiati.

La prima edizione italiana ha dimostrato quanto il Made in Italy sia apprezzato e riconosciuto a livello globale, confermando il legame tra qualità, autenticità e passione che caratterizza l’agroalimentare nazionale.