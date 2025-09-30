EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Starhotels celebra il restyling dell’Hotel d’Inghilterra con un volume speciale

L’Hotel d’Inghilterra di Roma celebra la sua storia e il restyling con un volume esclusivo. Nuovi spazi come Terrazza Romana, Cafè Romano e Lounge Bar uniscono lusso, mixology e tradizione culinaria

di Mariella Morosi
30 settembre 2025 | 17:27
 

A un anno dalla riapertura dopo il radicale restyling, l'Hotel d’Inghilterra di Via Bocca di Leone di Roma, protagonista dal 1845 di tradizione di ospitalità e gioiello di Starhotels Collezione, celebra con un volume da collezione la sua storia e il complesso lavoro di recupero dell'assetto e degli arredi originali. Le immagini raccontano il percorso di rinnovo per offrire il lusso contemporaneo insieme al fascino di questa storica dimora e la sua relazione con la città.

Starhotels celebra il restyling dell’Hotel d’Inghilterra con un volume speciale

L'Hotel d'Inghilterra di Roma

Un'opera complessa, resa possibile dalla consultazione di documenti d’archivio e realizzata grazie al lavoro di artigiani italiani nell'ambito del progetto di mecenatismo “La Grande Bellezza – The Dream Factory”, come documenta il volume "Gran Tour Collection, Hotel d'Inghilterra" presentato sul rooftop Terrazza Romana.

Il recupero di arredi e cornici è opera dei maestri artigiani di Fersini Restauro e della manifattura fiorentina Giusto Manetti Battiloro. La palette cromatica richiama i tramonti di Roma, dall'arancio al bordeaux, con nuance bianco e crema. Pavimenti in travertino, marmo peperino e salottini eleganti completano il nuovo stile.

Storia e ospiti illustri

Le immagini del volume celebrano il saper fare degli artigiani guidati dal team di designer di Starhotels, diretti da Elisabetta Fabbri. «L'albergo non è solo un luogo di soggiorno - ha detto - ma un’esperienza immersiva e coinvolgente, una casa di 98 stanze e suite che ridefinisce l'ospitalità d’eccellenza».

Starhotels celebra il restyling dell’Hotel d’Inghilterra con un volume speciale

Elisabetta Fabbri, team designer di Starhotels

Nato come dimora nobiliare nel XVI secolo per gli ospiti di Palazzo Torlonia, divenne Hotel d'Angleterre, frequentato da viaggiatori britannici. Il legame con l’Inghilterra è ancora oggi nel logo ispirato al blasone reale. Ospiti illustri: John Keats, Byron, Shelley, Henry James, Oscar Wilde, Hemingway, Calvino, Ungaretti, Elizabeth Taylor, Gregory Peck, Audrey Hepburn, Sir Alec Guinness.

Cucina del Cafè Romano e Lounge Bar

Tra le novità, il rinnovato ristorante Cafè Romano, con offerta curata dallo chef Andrea Sangiuliano, ispirata alla tradizione romana. Tra i piatti: Variazione di verdure del mercato, Fiore di zucca cacio e pepe, Spaghettoni alla Nerano, Linguina Tirrena con astice, Melanzana farcita, Galletto croccante, Astice su pappa al pomodoro.

Starhotels celebra il restyling dell’Hotel d’Inghilterra con un volume speciale

Il volume Hotel d'Inghilterra

Il Cafè Romano Lounge Bar, apprezzato per i cocktail classici, propone ora una nuova cocktail list con twist originali, mantenendo la sua identità di punto d’incontro cosmopolita.

La nuova Terrazza Romana e mixology d’autore

La Terrazza Romana è un salotto con vista spettacolare, giardino mediterraneo urbano con ulivi, limoni e orto aromatico. Arredi in teak e ferro battuto, maioliche smaltate e tessuti naturali creano un’atmosfera esclusiva.

Starhotels celebra il restyling dell’Hotel d’Inghilterra con un volume speciale

La splendida terrazza dell'Hotel d'Inghilterra

Il cocktail bar rooftop, firmato dall’head barman Angelo Di Giorgi, propone grandi classici e signature drink come Terrazza Romana (liquore al fico, agrumi, rosmarino, Prosecco), RomAntica Paloma, Fiori di Rio, Tramonto Romano. Abbinamenti con i canapè dello chef completano l’esperienza. La Terrazza Romana è aperta tutti i giorni, dalle 18:00 alle 23:00, anche al pubblico esterno.

Starhotels celebra il restyling dell’Hotel d’Inghilterra con un volume speciale

La presentazione del volume Gran Tour Collection, Hotel d'Inghilterra

Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano, è leader nell’ospitalità 4 e 5 stelle con 31 hotel e oltre 4.300 camere in Italia e nelle destinazioni internazionali di Londra, Parigi e New York.

Hotel d'Inghilterra
Via Bocca di Leone, 14 00187 Roma (Rm)
Tel +39 06 699811

Hotel d'Inghilterra Roma Starhotels restyling Terrazza Romana Cafè Romano Lounge Bar ospitalità di lusso artigiani italiani cocktail bar ospiti celebrElisabetta Fabbri Andrea Sangiuliano
 
