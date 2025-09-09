Sulle colline di Lucca è in vendita la villa della sorella di Napoleone

Una delle dimore più suggestive della Lucchesia, appartenuta a Carolina Bonaparte - sorella di Napoleone e regina di Napoli -, è oggi sul mercato immobiliare. La villa settecentesca, che si trova sulle colline di Lucca, è infatti proposta in vendita da Lionard Luxury Real Estate e si presenta come una delle proprietà storiche più affascinanti del territorio toscano, capace di custodire la memoria di secoli di storia.

Storia, arte ed eleganza: la villa di Carolina Bonaparte sulle colline di Lucca

La storia della villa di Carolina Bonaparte

Le origini della villa risalgono al XVI secolo, ma la trasformazione in residenza signorile fu avviata agli inizi del Settecento dal mercante di seta Coriolano Orsucci, appartenente a una delle famiglie più note di Lucca. Durante un viaggio d’affari, Orsucci conobbe l’architetto Filippo Juvarra - tra i protagonisti del Barocco italiano - e lo invitò a occuparsi della ristrutturazione e dell’ampliamento della proprietà.

Juvarra arrivò a Lucca nel 1706 e disegnò un portale monumentale e i progetti di un giardino che però non vide mai la luce, poiché il committente morì prima dell’inizio dei lavori. Di quel periodo restano anche preziosi stucchi e due grandi tele attribuite a Pier Dandini, che con i loro otto metri di lunghezza decorano ancora oggi il salone centrale.

La testa di Carolina Bonaparte scolpita da Antonio Canova intorno al 1803

La svolta più importante arrivò nel 1836, quando la villa passò a Carolina Bonaparte (Ajaccio, 1782-Firenze, 1839). Sorella minore di Napoleone, sposò il generale Gioacchino Murat e lo seguì nella sua ascesa politica, fino al trono di Napoli tra il 1808 e il 1815. Donna determinata e intelligente, Carolina seppe giocare un ruolo attivo sulla scena europea: lo stesso Napoleone ammise che «c’è più energia nel suo mignolo che nell’intera personalità di suo marito». A lei si deve anche l’acquisto, nel 1805, del Palazzo dell’Eliseo, oggi residenza ufficiale dei presidenti francesi.

Come si presenta oggi la villa di Carolina Bonaparte

La proprietà odierna si estende su tre ettari di parco e altrettanti di uliveto e prati. Oltre alla villa principale di circa 2.500 metri quadrati, articolata su tre piani, fanno parte del complesso una dépendance di 300 metri quadrati, una limonaia settecentesca ancora perfettamente funzionante e una piccola chiesa dello stesso periodo. Tutto è stato oggetto di un attento restauro che ha mantenuto intatto il fascino originario.

L’esterno della villa colpisce per le facciate ornate da lesene bugnate e fregi marmorei, mentre la scenografica scalinata a doppia rampa introduce al piano nobile. Qui si trovano ambienti di rappresentanza ancora arredati con i mobili d’epoca, un grande salone centrale di 125 metri quadrati con otto metri d’altezza - il più ampio fra le ville lucchesi - e sale come la camera rossa, rivestita di seta, che raccontano un’epoca lontana. Al secondo piano si aprono stanze con vista sui giardini, mentre al piano terra sono state recuperate le antiche cucine e la cantina, ora integrate con i comfort moderni.

La villa è poi completata da ampi spazi di servizio, soffitte di grande fascino e da una dépendance con cinque camere matrimoniali, ognuna con bagno privato, ideale per ospiti o per un utilizzo ricettivo di alto livello. La tenuta comprende anche una rimessa per le auto, mentre all’esterno il parco storico con vialetti, statue, fontane e alberi secolari accoglie due piscine immerse nel verde; è già autorizzata inoltre la costruzione di una terza vasca e persino di un eliporto privato.

Il territorio lucchese è ricco di ville storiche

La proposta, ricordiamo, si inserisce in un territorio, quello lucchese, che vanta un patrimonio architettonico di ville storiche unico in Italia. Un valore sottolineato anche da Dimitri Corti, fondatore e amministratore delegato di Lionard: «Le ville storiche di Lucca sono un patrimonio unico al mondo. Siamo particolarmente orgogliosi di dare visibilità a questo territorio straordinario. Ogni volta che presentiamo queste dimore sui mercati internazionali raccontiamo al mondo la bellezza e la ricchezza culturale della nostra Italia».

