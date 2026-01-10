Delitti in un sorso: 50 anni senza Agatha Christie, tra indizi e misteri nel bicchiere

Nel 2026 ricorrono cinquant’anni dalla morte di Agatha Christie (1890–1976). Mezzo secolo dopo, i suoi romanzi continuano a vendere milioni di copie, i personaggi sono famosi anche tra chi non li ha mai letti e il suo mondo suscita ancora fascino. Ora, di Agatha Christie, si è detto molto, forse tutto. Ma c'è un elemento poco analizzato, pur comparendo quasi ovunque: il bicchiere. Vino, sherry, cocktail, porto, brandy: nei romanzi di Christie, il bere c'è sempre. Come osserva CrimeReads, nelle sue opere bere è una leva narrativa: serve a creare atmosfera, a innescare sospetti, a far deragliare alibi.

Miss Marple e Poirot: i due personaggi celebri di Agatha Christie

L'alcol per Agatha Christie, Hercule Poirot e Miss Marple

Può stupire quindi che Agatha Christie in realtà non amasse l’alcol. Anche su Wikipedia si trova una sua frase storica: “I dislike the taste of alcohol and do not like smoking” ("Non mi piace il sapore dell'alcol e nemmeno fumare"). L'affermazione che gradisse un bicchiere di vino rosso o di champagne, riportata da più siti, non è testimoniato da interviste o testi. In compenso, è certo che amasse tè, infusi e bevande dolci.

Poirot beve liquori dolci come la crème de menthe o il cassis

Sobrio, ordinato, metodico, Poirot beve liquori dolci come la crème de menthe o il cassis e adora il rito del tè. Come si legge in Pericolo a End House: “A cup of tea, if you please - one lump of sugar, and just a suspicion of milk” ("Una tazza di tè, per favore, una zolletta di zucchero e solo un pizzico di latte").

Miss Marple è legata allo sherry

Miss Marple, che vive nel cuore dell’Inghilterra più tradizionale, è legata invece allo sherry, uno spirito che fa parte dei riti pomeridiani, servito durante visite o incontri di cortesia. In Un delitto avrà luogo, poco prima che venga commesso un omicidio, viene offerto agli ospiti: “Sherry, my dear? It’s rather early - but well, why not?” ("Sherry, mia cara? È un po' presto, ma perché no?").

I romanzi: bicchieri, veleni e alibi

Dieci piccoli indiani (1939) - Dieci sconosciuti vengono invitati su un’isola remota e uccisi uno a uno, seguendo i versi di una filastrocca. Ogni omicidio è pianificato per sembrare accidentale. Il brandy accanto al corpo di una delle prime vittime viene interpretato come un tentativo di conforto.

Dieci sconosciuti vengono invitati su un’isola remota e uccisi uno a uno, seguendo i versi di una filastrocca. Ogni omicidio è pianificato per sembrare accidentale. Il brandy accanto al corpo di una delle prime vittime viene interpretato come un tentativo di conforto. Poirot a Styles Court (1920) - Il primo romanzo con Hercule Poirot. Durante la Prima guerra mondiale, Emily Inglethorp viene trovata morta, apparentemente per cause naturali. In realtà è stata avvelenata con stricnina, disciolta in una tisana. Ma i dettagli chiave emergono da ciò che ruota attorno alla bevanda: bottiglie spostate, abitudini modificate, bicchieri confusi.

Il primo romanzo con Hercule Poirot. Durante la Prima guerra mondiale, Emily Inglethorp viene trovata morta, apparentemente per cause naturali. In realtà è stata avvelenata con stricnina, disciolta in una tisana. Ma i dettagli chiave emergono da ciò che ruota attorno alla bevanda: bottiglie spostate, abitudini modificate, bicchieri confusi. Cinque piccoli porcellini (1942) - Una giovane donna chiede a Poirot di riaprire il caso dell’omicidio di suo padre, un celebre pittore, per il quale la madre fu condannata diciassette anni prima. L’indagine si svolge nei ricordi di cinque testimoni. Un bicchiere di brandy servito fuori orario smentisce un’intera ricostruzione.

Una giovane donna chiede a Poirot di riaprire il caso dell’omicidio di suo padre, un celebre pittore, per il quale la madre fu condannata diciassette anni prima. L’indagine si svolge nei ricordi di cinque testimoni. Un bicchiere di brandy servito fuori orario smentisce un’intera ricostruzione. Assassinio sull’Orient Express (1934) - Uno dei più famosi tra i romanzi di Christie. Un uomo viene trovato morto su un treno bloccato nella neve. Il bicchiere trovato nella cabina della vittima sembra un elemento irrilevante, ma nasconde una delle chiavi dell’indagine. Chi lo ha riempito? Quando? Perché è rimasto intatto?

Uno dei più famosi tra i romanzi di Christie. Un uomo viene trovato morto su un treno bloccato nella neve. Il bicchiere trovato nella cabina della vittima sembra un elemento irrilevante, ma nasconde una delle chiavi dell’indagine. Chi lo ha riempito? Quando? Perché è rimasto intatto? Un delitto avrà luogo (1950) - Miss Marple indaga su un omicidio avvenuto dopo un misterioso annuncio su un giornale locale. Gli abitanti del villaggio pensano a uno scherzo e si riuniscono per curiosare. Poco prima dell’omicidio viene servito lo sherry, simbolo di ospitalità e routine. In quell’atto banale, la tensione cresce senza che nessuno se ne accorga.

Cinquant’anni senza Agatha Christie: le celebrazioni globali

Il 12 gennaio 2026 ricorrono esattamente 50 anni dalla morte di Agatha Christie, icona mondiale del giallo. Per celebrare la sua eredità, nel 2026s ci saranno mostre, festival letterari, celebrazioni teatrali e iniziative culturali. L’evento più atteso è la mostra monografica alla British Library di Londra, in programma dal 30 ottobre 2026 al 20 giugno 2027, che esplorerà la vita, i manoscritti, le lettere personali e gli appunti di Christie, con materiali mai esposti prima al pubblico.

La statua di Agatha Christie nel quartiere di Soho a Londra

Nella città natale dell’autrice, Torquay (Devon, Inghilterra), si terrà poi l’International Agatha Christie Festival dal 12 al 20 settembre 2026, con conferenze, visite guidate, passeggiate letterarie e spettacoli teatrali legati all’opera e alla figura dell’autrice. Tra le numerose le rappresentazioni teatrali, merita una segnalazione Agatha Christie’s Go Back for Murder in scena in teatri internazionali nei primi mesi del 2026.