Sigep 2026, seconda giornata: premi start-up, Gelato World Cup e foodservice

Si è appena conclusa la seconda giornata di Sigep 2026, la fiera internazionale dedicata al settore dolciario, gelateria, pasticceria e foodservice, in corso alla Fiera di Rimini fino al 20 gennaio. I lavori hanno toccato temi centrali per il futuro del comparto: la crescita degli ordini digitali nel foodservice, il consolidamento dei bar italiani, le strategie degli hotel di lusso per attrarre clienti esterni e l’eccellenza della pasticceria e gelateria.

Mercato foodservice europeo: ordini digitali in crescita

Negli ultimi otto anni, la spesa per gli ordini online nel settore foodservice nei cinque principali mercati europei è passata da 11,5 a 39,6 miliardi di euro. L’analisi, presentata da Circana durante il talk The European Restaurant Market – Opportunities and Perspectives a Sigep World 2026, evidenzia un’Europa a due velocità.

Se il Nord Europa registra segnali di sofferenza, i mercati di Italia, Francia e Spagna mantengono una stabilità relativa, con cali marginali. La vera trasformazione del settore è digitale: delivery e asporto consentono una gestione più rapida e sicura degli ordini e dei pagamenti. A sostenere l’ottimismo contribuisce anche il ritorno in ufficio e la volontà dei consumatori di mantenere l’esperienza fuori casa.

Premiati i migliori progetti del foodservice

Durante la giornata, le start-up più rilevanti della filiera del foodservice sono state premiate nell’ambito del Lorenzo Cagnoni Innovation Awards, promosso da Italian Exhibition Group con Angi e Ice Agenzia. L’iniziativa ha valorizzato 20 progetti italiani e internazionali presenti nell’International Startup Village, coprendo tutte le fasi della filiera: sostenibilità, digitale, tecnologie per la cucina, ingredienti, packaging e nuovi modelli di business.

Tra i premiati per sostenibilità si segnalano Illy Caffè, SMEG e Modular, mentre nella categoria organic e free from hanno ricevuto riconoscimenti Burroliva, Molino Grassi e Hacco. Per digital innovation e intelligenza artificiale si distinguono Krupps, Winterhalter e Robomagister, mentre nelle attrezzature e tecnologie spiccano Margot, GI.METAL e Think:Water. Nel settore frozen e ready-made premi a Il Panificio di Camillo, Forno d’Asolo e Sammontana - Tre Marie, mentre per ingredienti e semilavorati Campmix, Louis François e Torrcaffè. Infine, per il packaging hanno ricevuto riconoscimenti Polo Plast, SPL Industries e Lesaffre Italia.

Gelato World Cup: l’Italia difende il titolo mondiale

L’11ª edizione della Gelato World Cup, in corso a Sigep World 2026, vede competere 12 squadre selezionate da percorsi nazionali e continentali. La competizione, organizzata da Italian Exhibition Group, prevede prove tecniche e artistiche che spaziano dalla Mystery Box alla scultura in cioccolato fino al Gran Buffet Finale, valutate da giurie internazionali.

Il Team Italia alla Gelato World Cup

Dopo la prima giornata, l’Italia, detentrice del titolo 2024, mantiene il primato nella corsa verso il podio. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento mondiale per il gelato artigianale e conferma la capacità del settore di combinare creatività, tecnica e cultura gastronomica.

Ristorazione negli hotel di lusso: una leva strategica

Il talk Luxury Hotel Food Experience ha approfondito il ruolo della ristorazione come strumento di posizionamento per gli hotel di lusso. Relatori come Ilaria Carini (Rome Cavalieri – A Waldorf Astoria Hotel), Cristina Mottironi (Università Bocconi) e Gennaro Esposito (Torre del Saracino) hanno evidenziato che circa il 40% degli hotel apre i ristoranti anche alla clientela esterna.

Questa strategia contribuisce alla redditività e al posizionamento percepito dell’hotel, trasformandolo in destinazione autonoma, hub culturale e “terzo spazio” urbano. La ristorazione diventa quindi elemento di attrazione per il pubblico locale, stabilizzando anche le fluttuazioni legate alla stagionalità turistica.

Bar italiani: presidi sociali e valore economico

Nel 2025 i bar italiani hanno registrato quasi 6 miliardi di visite, distribuite tra colazione (44%), pause (29%), aperitivo (14%), pranzo (6%), cena (3%) e dopocena (4%). Il valore di mercato del comparto si attesta a 23,8 miliardi di euro, con uno scontrino medio di appena 4,20 euro. Questo quanto emerso dal convegno organizzato da Fipe Confcommercio dal titolo «Il futuro del bar italiano (e prospettive per il 2026)».

La rete comprende 152 mila esercizi, spesso aperti 14 ore al giorno e sette giorni su sette. Il settore impiega 367.900 addetti, con forte presenza femminile (58,9%) e giovanile (41,3% under 30), e una quota significativa di lavoratori stranieri (20,8%). Il tessuto imprenditoriale è locale e indipendente: 148.830 esercizi su 152.650 non appartengono a catene. Il saldo tra aperture e chiusure nel 2025 è stato negativo (-2.884 unità) e il tasso di sopravvivenza a cinque anni è del 53%.