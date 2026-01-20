Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 20 gennaio 2026  | aggiornato alle 22:21 | 116896 articoli pubblicati

Rotari
julius meinl
julius meinl

Ristoranti, bar e hotel: da agosto stop a prodotti monouso, il parere di chef e albergatori

Dal 12 agosto 2026 i bar, ristoranti e hotel europei dovranno abbandonare le bustine monouso di ketchup, maionese, olio, sale e zucchero, così come i flaconcini di shampoo e sapone. Così vuole il Regolamento UE su imballaggi e rifiuti (PPWR) spinge verso contenitori riutilizzabili e dispenser sostenibili, segnando una svolta concreta nella gestione dei rifiuti e nella sostenibilità dell’Horeca

di Redazione Italia a Tavola
20 gennaio 2026 | 20:22
Ristoranti, bar e hotel: da agosto stop a prodotti monouso, il parere di chef e albergatori
Ristoranti, bar e hotel: da agosto stop a prodotti monouso, il parere di chef e albergatori

Ristoranti, bar e hotel: da agosto stop a prodotti monouso, il parere di chef e albergatori

Dal 12 agosto 2026 i bar, ristoranti e hotel europei dovranno abbandonare le bustine monouso di ketchup, maionese, olio, sale e zucchero, così come i flaconcini di shampoo e sapone. Così vuole il Regolamento UE su imballaggi e rifiuti (PPWR) spinge verso contenitori riutilizzabili e dispenser sostenibili, segnando una svolta concreta nella gestione dei rifiuti e nella sostenibilità dell’Horeca

di Redazione Italia a Tavola
20 gennaio 2026 | 20:22
 

Indice

Si avvicina la data del 12 agosto 2026, quando i ristoranti e i bar europei dovranno adeguarsi a una nuova realtà: le bustine monouso di ketchup, maionese, olio, sale e zucchero non potranno più essere distribuite. La normativa, proposta dalla Commissione europea nel 2022, approvata dal Parlamento e dal Consiglio nel 2024 e entrata formalmente in vigore nel 2025 come Regolamento UE sugli imballaggi e rifiuti, mira a ridurre i rifiuti da packaging e a incentivare soluzioni sostenibili. Non si tratta di un divieto improvviso, ma dell’avvio di un percorso graduale che spingerà bar e ristoranti verso contenitori riutilizzabili o dispenser ricaricabili. Secondo la Commissione, bustine, tubetti, vassoi e scatole saranno progressivamente messi al bando, con particolare attenzione all’Horeca.

La rivoluzione arriva anche negli hotel

Gli alberghi dovranno fare i conti con la fine dei flaconcini monodose di shampoo, balsamo e sapone. I piccoli contenitori singoli, comuni nelle strutture ricettive e utilizzati per motivi igienici soprattutto durante la pandemia, saranno sostituiti da soluzioni più ecologiche come i dispenser ricaricabili. La scelta europea punta a coniugare sostenibilità e sicurezza sanitaria, senza sacrificare la comodità per i clienti. La sfida per gli hotel sarà trovare il giusto equilibrio tra riduzione dei rifiuti e standard di igiene.

Ristoranti, bar e hotel: da agosto stop a prodotti monouso, il parere di chef e albergatori

Ezio Indiani, direttore generale dell'Hotel Principe di Savoia di Milano

«Ci siamo portati avanti e li abbiamo sostituiti già da tempo – spiega Ezio Indiani, direttore generale dell’Hotel Principe di Savoia di Milano –. Nelle camere e nei bagni utilizziamo dispensatori in vetro; lo stesso vale per i prodotti monouso a tavola, come olio, aceto e salse, anch’essi realizzati in questo materiale. È una scelta introdotta ormai da un paio d’anni e che riteniamo coerente con un approccio più sostenibile».

Ristoranti, bar e hotel: da agosto stop a prodotti monouso, il parere di chef e albergatori

Fabio Primerano, presidente di Federalberghi Lombardia

«La maggior parte delle strutture – aggiunge Fabio Primerano, presidente di Federalberghi Lombardia – si è già preparata. Il tema è stato affrontato per tempo, anche perché era chiaro che le disposizioni andavano in quella direzione, e buona parte degli alberghi si è adeguata. I prodotti della linea cortesia sono stati eliminati e sostituiti dai dispenser. Lo stesso vale per acqua e bibite, oggi sempre più spesso servite in lattine di alluminio o in vetro. C’è però il rischio di uno spreco enorme: come spesso accade, emergono effetti collaterali non sempre positivi. Può capitare, ad esempio, che i dispenser vengano buttati per ragioni di pulizia senza effettuare il travaso del prodotto. Ritengo che solo le strutture più piccole debbano ancora adeguarsi agli standard. Ma la domanda resta: ha davvero senso? Bisognerebbe guardare anche ad altri ambiti, come il cinema, dove si continuano a usare bottiglie in plastica. Si applicano due pesi e due misure. Noi, in ogni caso, ci siamo già mossi».

Addio alla bustina di zucchero: si torna alla zuccheriera?

Non solo condimenti e prodotti per la cura del corpo, ma anche le classiche bustine di zucchero rischiano di sparire dai bar. L’idea è quella di tornare alla più ecologica zuccheriera, riducendo l’uso di confezioni monodose. Allo stesso tempo, nei ristoranti dovranno scomparire le porzioni singole di olio e sale, molto diffuse negli anni recenti, mentre negli hotel i flaconcini di shampoo e sapone saranno gradualmente eliminati. La norma lascia spazio solo a imballaggi destinati al compostaggio industriale come alcune bustine di tè, cialde di caffè o sacchetti di plastica molto leggeri. Bisognerà in ongi caso monitorare con attenzione questa transizione, considerato che i dispenser rappresentano possibile fonte di spreco del contenuto, oltre a presentare criticità sotto il profilo igienico.

Ristoranti, bar e hotel: da agosto stop a prodotti monouso, il parere di chef e albergatori

Lo chef Filippo La Mantia

Tuttavia, lo chef Filippo La Mantia rivela: «Sono d’accordo. Non sono mai stato un grande utilizzatore dei prodotti usa e getta. Ora, per esempio, sto per avviare un progetto unico a San Vito Lo Capo (Tp), in un nuovo cinque stelle, dove rivoluzionerò tutto e assumerò anche il ruolo di general manager: sarà una struttura totalmente plastic free. Del resto, sono ambasciatore al Parlamento Ue e negli ultimi tempi sto approfondendo sempre di più questi temi legati alla sostenibilità, cercando anche di comunicarli. Non ho mai utilizzato questi prodotti: tempo fa, ad esempio, al posto delle bustine di zucchero mettevo a disposizione contenitori da cui servirsi con il cucchiaino».

Ristoranti, bar e hotel: da agosto stop a prodotti monouso, il parere di chef e albergatori

Lo chef Errico Recanati

«Non le utilizziamo. Preferisco produrre tutto internamente ed evitare qualsiasi prodotto usa e getta, dalle salse alle confetture, fino agli oli. Sono dell’idea che la plastica debba essere completamente abbandonata. Sono favorevole a tutto ciò che è sostenibile, anche nella scelta dei materiali», ribadisce Errico Recanati, chef del ristorante Andreina, specializzato nella cucina alla brace.

Gli obiettivi della nuova normativa

L’Europa punta a ridurre entro il 2040 i rifiuti da imballaggio del 15 per cento pro capite. Le strategie prevedono il ritorno al vuoto a rendere per bottiglie di plastica e lattine in alluminio e una quota crescente di bevande take-away servite in contenitori riutilizzabili, arrivando al 20 per cento delle vendite entro il 2030 e all’80 per cento entro il 2040. La normativa impone anche che nei nuovi imballaggi in plastica sia presente una quota minima di materiale riciclato. I numeri alla base della misura parlano chiaro: ogni europeo produce circa 180 chilogrammi di rifiuti da imballaggio all’anno, e senza interventi mirati questi numeri sarebbero destinati a crescere, con un aumento stimato del 19 per cento dei rifiuti totali entro il 2030 e del 46 per cento dei soli rifiuti in plastica.

Costi, filiera e criticità

Non mancano però le polemiche. Coldiretti e Filiera Italia hanno già espresso la loro contrarietà, segnalando i rischi per le aziende italiane che hanno investito in imballaggi tecnologicamente avanzati, sostenibili e riciclabili. Secondo il presidente Ettore Prandini, la nuova normativa rischia di aumentare i costi di produzione lungo tutta la filiera agroalimentare e, di conseguenza, i prezzi pagati dai consumatori: «Si tratta di norme che non premiano la filiera italiana e le aziende che hanno investito in materiali sostenibili e riciclabili». Un altro nodo riguarda la vendita dei prodotti sfusi: se da un lato riduce la plastica, dall’altro può compromettere la rintracciabilità dei prodotti, favorire sprechi e ridurre la shelf life degli alimenti, con un impatto diretto sulla sicurezza e qualità percepita dal consumatore.

Ristoranti, bar e hotel: da agosto stop a prodotti monouso, il parere di chef e albergatori

Ettore Prandini, presidente di Coldiretti

Dal 2026 al 2030: calendario dei divieti e strategie di adattamento

Agosto 2026 segna l’inizio della fase operativa. Da quel momento, gli imballaggi contenenti Pfas oltre le soglie consentite non potranno più essere immessi sul mercato e i produttori dovranno adeguarsi alle nuove regole di etichettatura per il riciclo. Le aziende inizieranno a dismettere i macchinari dedicati alla produzione di monodose in plastica, sapendo che dal 1° gennaio 2030 il divieto diventerà pienamente operativo. Entro quella data, tutti i condimenti, i flaconcini cosmetici e gli imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura saranno vietati, mentre i ristoranti e bar dovranno adottare sistemi di riuso e dispenser ricaricabili, offrendo ai clienti la possibilità di portare contenitori propri senza costi aggiuntivi. Chi non rispetterà le regole rischierà sanzioni e restrizioni nel mercato unico.

Montasio Cattel

Verso un Horeca più sostenibile

Con il PPWR, l’Unione Europea punta a trasformare la ristorazione e l’ospitalità in settori più sostenibili e consapevoli. La sfida sarà conciliare sostenibilità, sicurezza igienico-sanitaria e gestione dei costi, accompagnando bar, ristoranti e alberghi verso pratiche più ecologiche senza sacrificare il servizio. Il futuro dell’Horeca, insomma, sarà segnato da un equilibrio tra efficienza, responsabilità ambientale e innovazione.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
bustine monouso zucchero ketchup olio sale hotel bar ristoranti UE regolamento PPWR sostenibilità dispenser ricaricabili imballaggi plasticaezio indiani fabio primerano filippo la mantia errico recanati
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Elle&Vire
Fiera dell'Alto Adriatico di Caorle
Sana
Elle&Vire
Fiera dell'Alto Adriatico di Caorle
Sana
Caviar Giaveri
Comavicola

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026