Ristorante vegano rifiuta di scaldare omogeneizzato di carne: scoppia il dibattito

Un episodio avvenuto a Casale Monferrato ha generato un dibattito molto acceso sul rapporto tra ristorazione vegana, sicurezza alimentare ed esigenze familiari. Al centro della vicenda, il ristorante vegano Il Pangolino, gestito da Alice Giacobone, che ha rifiutato di scaldare un omogeneizzato di carne portato dall’esterno per un neonato di sei mesi nel corso di un pranzo avvenuto lo scorso 31 dicembre. Una decisione che, secondo la titolare, non sarebbe riconducibile esclusivamente a ragioni etiche.

L'ingresso del ristorante Pangolino di Casale Monferrato (Foto Facebook Pangolino)

«Non è solo una questione etica, ma anche igienica». Con queste parole Alice Giacobone ha spiegato la posizione del locale, sottolineando come le norme Haccp vietino la manipolazione e il riscaldamento di alimenti esterni non preparati in cucina, al fine di evitare possibili contaminazioni e responsabilità sanitarie. Le polemiche che ne sono scaturite hanno avuto toni anche parecchio accesi sui social, tra chi appoggia la scelta della ristoratrice e chi si schiera dalla parte della famiglia del bambino.

Norme igienico-sanitarie e responsabilità del ristoratore

Secondo quanto riferito, la richiesta avanzata dai clienti riguardava il riscaldamento di un omogeneizzato a base di carne. Un’operazione che, in base alle procedure di autocontrollo, può comportare rischi significativi qualora non siano note le modalità di conservazione, la provenienza e la catena del freddo del prodotto.

«Si trattava in effetti di un prodotto su cui non avevo informazioni. Non sapevo dove e quando fosse stato acquistato, né se fosse stato conservato correttamente». La titolare ha inoltre evidenziato come, in caso di problemi sanitari, la responsabilità ricadrebbe sull’esercente, soprattutto trattandosi di un alimento destinato a un neonato.

Come afferma Alessandro Klun (collaboratore di Italia a Tavola e autore del libro "A cena con diritto nonché esperto di questioni legali relative al mondo della ristorazione): «La vicenda è particolarmente complessa visto che coinvolge diritto ed emotività, ed è normale fare fatica a trovare una soluzione univoca. Limitandoci alle norme va escluso un obbligo giuridico per il ristoratore di scaldare cibi portati dall’esterno, introdurli in cucina, manipolarli o somministrarli. In base al Reg. CE 852/2004, sull’igiene alimentare, il ristoratore è responsabile di tutto ciò che entra e viene manipolato nella sua cucina per cui Introdurre e scaldare cibo proveniente dall’esterno, può comportare un rischio sanitario legittimamente evitabile. Anche le procedure Haccp possono legittimamente vietare l’ingresso di alimenti esterni, la loro manipolazione o riscaldamento, qualsiasi attività non prevista dal piano di autocontrollo. L’art. 187 TULPS obbliga a fornire solo i servizi che il locale offre, non servizi che non rientrano nell’attività esercitata. Per come sappiamo essere andati i fatti, l’alternativa (acqua calda al tavolo) poteva essere una soluzione ragionevole, poi venuta meno, per l’escalation verbale. Resta evidente che ogni valutazione definitiva dipende dalla ricostruzione oggettiva e puntuale dei fatti».

Il tema etico nella cucina vegana

Accanto agli aspetti normativi, emerge anche il profilo identitario del locale. Il Pangolino si presenta come ristorante vegano, con una linea coerente che esclude l’introduzione di prodotti di origine animale in cucina. «C’è sicuramente anche la questione etica, cioè di non voler introdurre carne nella mia cucina», ha precisato Giacobone, pur specificando che l’esigenza di un bambino avrebbe potuto essere affrontata diversamente in un contesto di dialogo.

La risposta della proprietaria del Pangolino Vegan Bistrot Alice Giacobone, pubblicata sulla pagina Facebook del locale

La discussione in sala e le conseguenze immediate

La situazione sarebbe rapidamente degenerata, con una discussione accesa all’interno del locale. «Sono stata insultata e ho invitato quelle persone a uscire dal mio locale», ha raccontato la ristoratrice. La possibilità di fornire una soluzione alternativa, come una ciotola di acqua calda per consentire ai genitori di scaldare autonomamente il pasto, non sarebbe stata presa in considerazione a causa dei toni assunti durante il confronto.

Alcuni clienti presenti avrebbero lasciato il ristorante, manifestando solidarietà alla famiglia del bambino. Secondo la titolare, l’episodio evidenzierebbe anche una mancanza di pianificazione da parte dei genitori in viaggio con un neonato, oltretutto partendo da Milano.

Reazioni online e recensioni negative

Nei giorni successivi, la vicenda ha avuto un’ampia eco sul web. Una recensione negativa su TripAdvisor (poi rimossa dalla stessa piattaforma per l'eccesso di commenti, ma ancora visionabile so Google), firmata da andrea zak, che afferma di essere il padre del neonato, ha descritto l’episodio in termini fortemente critici, parlando di comportamento aggressivo e di presunte violazioni di legge. Peraltro, affermando di aver chiesto dell'acqua calda per scaldare la pappa del neonato Il testo della recensione ha contribuito ad alimentare il dibattito sui diritti dei clienti e sui limiti operativi dei ristoratori.

Parallelamente, numerosi utenti e clienti abituali hanno espresso solidarietà ad Alice Giacobone, difendendo la scelta del locale e il rispetto delle regole igienico-sanitarie.

Iniziative di risposta e nuove misure adottate

Di fronte alla risonanza del caso, la titolare ha annunciato l’introduzione di una scorta di omogeneizzati vegetali, con l’obiettivo di prevenire situazioni analoghe in futuro. «Ho deciso di dotarmi di una scorta di omogeneizzati vegetali, in modo che situazioni del genere non si verifichino più».

Inoltre, un gruppo di sostenitori ha organizzato un pranzo di solidarietà presso il locale. Parte del ricavato verrà devoluta a un rifugio per animali, rafforzando il legame tra l’identità del ristorante e l’impegno animalista.

Un caso che solleva interrogativi sul rapporto tra clienti e ristorazione

L’episodio di Casale Monferrato mette in luce le complessità che possono emergere tra diritti dei clienti, responsabilità del ristoratore e identità dei locali specializzati, come quelli vegani. Un confronto che, tra norme, sensibilità personali e comunicazione, continua ad alimentare il dibattito pubblico.