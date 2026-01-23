Rivoluzione a scuola: Santanchè vuole spostare le vacanze per destagionalizzare il turismo

Turismo e calendario scolastico: Santanchè propone l’allineamento europeo per destagionalizzare i flussi. La proposta arriva direttamente dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, al Forum Internazionale del Turismo a Milano, dove ha proposto un graduale allineamento del calendario scolastico italiano ai modelli europei, con l’obiettivo di distribuire meglio le vacanze e ridurre gli affollamenti stagionali. Al centro della due giorni del 23 e 24 gennaio anche undertourism, valorizzazione di borghi e territori minori, turismo montano e strategie per filiere locali. Il Forum prevede interventi istituzionali, analisi dei dati sul turismo nei piccoli centri e la firma del Patto di Amalfi per coordinamento, sicurezza e tutela dei territori.

Il calendario delle vacanze scolastiche potrebbe essere cambiato

Santanchè: calendario scolastico europeo per destagionalizzare i flussi

«Abbiamo bisogno di un allineamento graduale del calendario scolastico, è fondamentale per destagionalizzare il turismo. Dovremmo guardare all’Europa per come ha il calendario scolastico perché credo sia di grande aiuto per la destagionalizzazione e l’undertourism», ha affermato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, sul palco della terza edizione del Forum Internazionale del Turismo, in corso al Palazzo del Ghiaccio di Milano il 23 e 24 gennaio. L’evento, promosso dal Ministero del Turismo in collaborazione con ENIT, rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, operatori, esperti e stakeholder sul futuro del turismo italiano, puntando a rendere il settore più sostenibile, competitivo e distribuito in modo equilibrato sul territorio nazionale.

L'intervento della ministra Daniela Santanchè al Forum Internazionale del Turismo

La ministra Santanchè ha spiegato che l’adeguamento «graduale» dell’anno scolastico «a modelli europei più moderni» favorirebbe «i flussi interni distribuiti. È ormai risaputo che il nostro calendario concentra le vacanze principalmente in due periodi dell’anno, a differenza della maggior parte degli altri Paesi occidentali, dove le pause scolastiche sono distribuite lungo l’intero arco dell’anno». Secondo Santanchè, questo modello attuale «non agevola il turismo interno, generando affollamenti stagionali e limitando la possibilità per le famiglie di viaggiare fuori dall’alta stagione».

Undertourism e valorizzazione dei territori minori

Al centro della discussione del Forum c’è il tema dell’undertourism, ovvero la promozione di destinazioni meno note al grande pubblico. L’attenzione è rivolta a borghi, aree interne e montagne, con l’obiettivo di alleggerire la pressione sulle mete più affollate e creare nuove opportunità economiche attraverso una gestione intelligente dei flussi turistici. Destagionalizzazione e sviluppo di nuove destinazioni sono strategie chiave per rendere il turismo italiano più diffuso e resiliente, valorizzando le eccellenze locali e promuovendo esperienze autentiche.

Seconda giornata: filiera turistica e strategie nazionali

La seconda giornata sarà dedicata allo sviluppo dei territori meno conosciuti. Gli assessori regionali al Turismo illustreranno le strategie locali, mentre il panel sulla filiera turistica vedrà il contributo di Emanuele Orsini, presidente di Confindustria. Saranno approfondite le modalità di creazione di una strategia nazionale per il turismo Dop ed enogastronomico, con interventi tra gli altri del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e di Lino Stoppani di Fipe Confcommercio.

Undertourism resterà tema centrale anche nella seconda giornata, con l’obiettivo di attrarre visitatori verso borghi, aree interne e isole minori, ottimizzando l’esperienza turistica e sostenendo le economie locali. Tra gli interventi principali, la Ministra Santanchè tornerà a spiegare le opportunità della destagionalizzazione, mentre il sindaco di Napoli e presidente ANCI, Gaetano Manfredi, illustrerà l’esperienza delle città e territori metropolitani. La chiusura dei lavori sarà affidata alla firma del Patto di Amalfi, con la partecipazione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, della ministra Santanchè e dei sindaci firmatari, volto a consolidare il coordinamento, la sicurezza e la tutela dei territori più vulnerabili.