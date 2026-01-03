Oltre 6,5 milioni di italiani in vacanza alla Befana, giro d'affari da 400 milioni

Durante il ponte dell’Epifania, saranno oltre 6,5 milioni gli italiani in vacanza, secondo l’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi. Di questi, circa un milione partirà in questi giorni, mentre 5,5 milioni erano già in viaggio per le festività natalizie, portando il totale complessivo dei vacanzieri a 6,5 milioni. La scelta delle destinazioni conferma la preferenza per il territorio nazionale, con il 94,9% degli italiani che opterà per mete italiane e solo il 5,1% per vacanze all’estero. La tendenza principale è il turismo di prossimità, con soggiorni in regioni vicine (53,3%) o rimanendo nella propria provincia di residenza (32,3%).

«Considerando che per chi decide di partire nel solo periodo dell’Epifania i giorni a disposizione sono pochi, va da sé che i soggiorni fuori casa saranno più brevi - ha commentato Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi - Ma gli italiani stanno manifestando da tempo l’esigenza di consegnare grande valore alla vacanza, di qualsiasi durata sia. Dunque, per la Befana vince il turismo di prossimità. Mete più accessibili e facilmente raggiungili, in particolare con la propria auto, magari scegliendo regioni limitrofe o restando addirittura nel proprio territorio. Questo, senza però rinunciare ai comfort dell’hotel che si è rivelato l’alloggio tra i preferiti per il soggiorno durante l’Epifania».

Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi

«La Befana chiude il ciclo delle festività natalizie con una certa incisività – ha concluso Bocca – non deludendo le aspettative di una performance di fine d’anno abbastanza soddisfacente».

Durata e spesa media delle vacanze della Befana

Chi parte per la Befana si ritaglierà in media 3,4 notti fuori casa, con una spesa pro capite di circa 382 euro. La cifra comprende trasporto, alloggio, cibo e attività ricreative. Chi viaggia all’estero spenderà in media 561 euro, mentre i soggiorni in Italia si attesteranno intorno ai 373 euro, generando un giro d’affari complessivo di 400 milioni di euro.

6,5 milioni di italiani in vacanza 3,84 milioni hanno iniziato la vacanza a Natale 1,71 milioni sono fuori casa da Capodanno 990 mila partono per l'Epifania

Alloggi preferiti per i soggiorni della Befana

L’hotel e il villaggio turistico restano la prima scelta per il 34,1% dei vacanzieri, seguiti dalle stanze in B&B (31,6%) e dai rifugi alpini (13,4%). Il 13,1% degli intervistati alloggerà a casa di parenti o amici mentre il 5,2% lo farà in una casa di proprietà. La prenotazione avviene prevalentemente contattando direttamente la struttura (51,5%), tramite il sito internet (31%) o con telefono e posta elettronica (20,4%).

Trasporti e spostamenti degli italiani

La propria auto è il mezzo più utilizzato, con circa sette italiani su dieci (70,9%) che si sposteranno autonomamente, l'11,4% userà l'aereo e l'8,7% il treno. Questo conferma la centralità della mobilità privata per il turismo di prossimità, con mete facilmente raggiungibili e adatte a soggiorni brevi.

L'auto rimane il mezzo privilegiato per gli spostamenti di questo periodo

Attività e intrattenimento durante la Befana

Le attività preferite dai vacanzieri includono passeggiate (43,9%), visite a mercatini ed eventi natalizi (35,2%) e partecipazione a eventi tradizionali e folkloristici (25,4%). Queste scelte confermano l’interesse degli italiani per esperienze culturali e ricreative durante il periodo festivo, anche in soggiorni di breve durata.

Motivazioni di chi non parte

Il 30,1% di chi non partirà cita questioni economiche come principale motivo, mentre il 20,7% resterà a casa per impegni familiari. Questi dati evidenziano come costi e disponibilità di tempo rimangano fattori determinanti nella scelta di trascorrere o meno le vacanze.

Metodologia dell’indagine Tecnè

L’indagine è stata condotta da Tecnè s.r.l. tra il 2 e il 10 dicembre, intervistando 4.007 italiani maggiorenni tramite sistema mixed mode: C.A.T.I. (68%), C.A.M.I. (10%) e C.A.W.I. (22%). Il campione è probabilistico, rappresentativo della popolazione adulta residente in Italia, stratificato per regione e dimensione demografica dei comuni. Le variabili di controllo includevano classe d’età, titolo di studio e occupazione.