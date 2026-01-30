Veronafiere, la passerella pedonale debutta a Fieragricola e guarda a Vinitaly

Veronafiere ha inaugurato la nuova passerella pedonale Re Teodorico, un collegamento sopraelevato lungo 62 metri che unisce l’ingresso sud del quartiere fieristico al parcheggio P7. L’opera, progettata per sicurezza, accessibilità e fluidità dei visitatori, vedrà il debutto ufficiale alla 117ª Fieragricola e rappresenterà un’infrastruttura chiave per il prossimo Vinitaly, evento cardine del calendario fieristico. Parte del più ampio piano di rigenerazione 2024-2026, la passerella integra ascensori, tappeti mobili e percorsi tattili per persone con disabilità, migliorando anche la viabilità con una nuova area “drop-off” per taxi e NCC, mentre il quartiere continua il suo rinnovamento tra sostenibilità, fotovoltaico e ristrutturazione dei punti ristorazione.

Inaugurata la nuova passerella pedonale Re Teodorico

Nuovo ponte pedonale a Veronafiere: come è fatto

Veronafiere ha inaugurato la passerella pedonale coperta Re Teodorico, una struttura sopraelevata lunga 62 metri e alta 6 metri, che collega direttamente l’ingresso a sud del quartiere fieristico con il parcheggio P7 da 1.350 posti auto. L’opera completa la riqualificazione di uno dei principali accessi alla fiera, pensata per semplificare gli arrivi e garantire la sicurezza dei visitatori, separando il flusso pedonale dal traffico veicolare.

La nuova passerella unisce l’ingresso sud del quartiere fieristico al parcheggio P7

La passerella vedrà il debutto ufficiale in occasione della 117ª edizione di Fieragricola, la rassegna internazionale dedicata all’agricoltura in programma dal 4 al 7 febbraio prossimi, e rappresenterà un’infrastruttura strategica anche per il prossimo Vinitaly, evento cardine del calendario di Veronafiere, in programma dal 12 al 15 aprile 2026.

Accessibilità e comfort al primo posto

La passerella integra soluzioni pensate per tutti i visitatori: due ascensori, due tappeti mobili e un percorso con indicatori tattili a terra LVE (Loges-Vet-Evolution) assicurano l’accesso a persone con disabilità motorie e percettive. «Questa passerella è molto più di un collegamento funzionale - commenta il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo - aumenta la sicurezza, migliora l’accoglienza e rende l’accesso alla fiera ancora più inclusivo».

Federico Bricolo, presidente di Veronafiere

Assemblata con 85 tonnellate di acciaio, la passerella è sorretta da due colonne ad albero che richiamano il disegno dei pilastri della copertura dell’ingresso Re Teodorico e dispone di illuminazione e videosorveglianza. Il progetto, del valore di 1,4 milioni di euro, introduce anche una nuova area “drop-off” per taxi e NCC davanti all’ingresso, migliorando la viabilità di viale dell’Industria.

Rigenerazione del quartiere fieristico

L’intervento rientra nel piano 2024-2026 di Veronafiere per la rigenerazione infrastrutturale. Tra le altre novità, l’installazione di un impianto fotovoltaico da 5mila metri quadrati sul padiglione 8, l’apertura del nuovo ingresso Scaligero, l’ammodernamento della porta L per la logistica e il rinnovamento dei punti ristorazione. Al taglio del nastro hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale Adolfo Rebughini, la direttrice operations & hr Anna Nicolò, il vescovo di Verona Domenico Pompili e il progettista dell’opera Stefano Malagò.