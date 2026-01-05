Befana high-tech al Sud e calze dolci al Centro: ecco le tendenze dei regali per l'Epifania

Il proverbio popolare «Epifania, tutti i soldi porta via» sembra confermarsi, ma con sfumature diverse rispetto al passato. Secondo Confcooperative, la spesa degli italiani per la Befana nel 2026 raggiungerà 2,4 miliardi di euro, con un aumento di circa 100 milioni rispetto al 2025. Dietro la cifra emerge però una forte polarizzazione nei comportamenti di consumo. Se la maggioranza, il 68%, dichiara di voler contenere le spese dopo le vacanze natalizie, un segmento significativo, pari al 22%, ha invece deciso di incrementare il budget destinato alla ricorrenza, privilegiando regali di qualità. Il restante 10% mantiene le proprie abitudini, senza modificare la spesa rispetto agli anni precedenti.«Le festività rappresentano sempre un momento di bilanci familiari - spiega Confcooperative -. Da un lato c’è chi deve contenere i costi, dall’altro chi vede l’Epifania come occasione per fare acquisti più selezionati, in parte per gratificare i propri cari, in parte per sostenere il commercio locale».

Regali e comportamenti diversi tra Nord, Centro e Sud

La fotografia dei regali riflette una marcata diversità geografica. Al Sud predominano i giocattoli, con una forte crescita delle preferenze per dispositivi tecnologici e interattivi: robot educativi, tablet per bambini e strumenti per il gaming rappresentano il 62% delle scelte. Al Centro restano popolari le tradizionali calze con dolciumi, scelte dal 42% delle famiglie, ma si affermano anche esperienze culturali e formative, come laboratori creativi per bambini, visite guidate a musei e attività didattiche, in crescita del 15% rispetto al 2025. Al Nord, a conquistare la maggioranza delle preferenze è l’abbigliamento, con quasi la metà dei consumatori che sceglie capi di qualità, riflettendo un orientamento verso prodotti durevoli e moda accessibile ma selezionata.

La calza con i dolci: un classico dell'Epifania

«Gli italiani non rinunciano ai regali, ma li scelgono in modo sempre più mirato - sottolinea Confcooperative -. La qualità dei prodotti e l’esperienza legata all’acquisto stanno diventando criteri centrali, soprattutto per chi cerca di fare regali significativi senza eccedere nella spesa».

Turismo dell’Epifania in aumento

Oltre ai regali, cresce anche il turismo dell’Epifania: circa 8 milioni di italiani hanno scelto di partire, prediligendo destinazioni nazionali. Le preferenze spaziano dai borghi storici alle località montane e termali, fino alle città d’arte, con un’attenzione crescente a esperienze culturali e percorsi enogastronomici. Il turismo breve diventa così un modo per coniugare relax, scoperta del territorio e consumo consapevole, spesso orientato verso strutture e attività a conduzione locale.

Il lato economico e sociale delle feste

Nonostante la vivacità dei consumi, Confcooperative mette in luce anche le criticità sociali. Le festività continuano a rappresentare un momento difficile per circa 10 milioni di italiani in condizione di povertà assoluta o relativa. Parallelamente, «il ceto medio esprime crescente preoccupazione per la tenuta del proprio potere d’acquisto, schiacciato tra prezzi elevati e redditi che faticano a tenere il passo», osserva l’associazione. In questo contesto, la scelta dei regali e dei viaggi diventa un indicatore non solo di tendenze di consumo, ma anche di strategie di gestione familiare delle risorse.