Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 05 gennaio 2026  | aggiornato alle 18:22 | 116635 articoli pubblicati

Turismo ed enogastronomia in vetrina con le Olimpiadi Milano-Cortina

di Renato Andreolassi

di Renato Andreolassi
 
05 gennaio 2026 | 15:01

Turismo ed enogastronomia in vetrina con le Olimpiadi Milano-Cortina

Ad un mese dall’inizio dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana traccia il bilancio dei preparativi. «Siamo pronti per le Olimpiadi», sottolinea

di Renato Andreolassi
05 gennaio 2026 | 15:01
 

Ad un mese dalla cerimonia d'inizio dei XXV Giochi di Milano-Cortina, che si terrà allo stadio San Siro di Milano il 6 febbraio, il presidente della Regione Attilio Fontana ha fatto il punto sugli ultimi preparativi della complessa macchina organizzativa e ha chiarito: «Siamo pronti per le Olimpiadi invernali». L'appuntamento con le gare, per gli appassionati e non, è dall'8 al 22 febbraio.

Turismo ed enogastronomia in vetrina con le Olimpiadi Milano-Cortina

Il 6 febbraio prenderanno il via le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina

Opportunità per turismo ed enogastronomia

«Abbiamo fortemente voluto le Olimpiadi - ha detto alla neonata Lombardia Notizie TV - superando diffidenze e tentativi di sgambetti. Un evento che resterà nella memoria di tutti, valorizzando i nostri territori e il nostro patrimonio culturale.» Ma le gare rappresentano altresì una formidabile vetrina per i comparti del turismo e dell'enogastronomia.

Motto olimpico: "Ghe sem"

Il presidente ha ripercorso le tappe dell'ultimo anno, non sempre facili e non prive di polemiche, all'insegna dello slogan-tormentone lombardo «ghe sem». «Ho voluto lanciare il "ghe sem, ci samo" - ha ricordato - per chiamare tutti a raccolta e stimolare una partecipazione emotiva verso qualcosa di eccezionale come i giochi olimpici e paralimpici, che si disputeranno in Lombardia per la prima volta nella sua storia. Avremo il primo esempio di Olimpiade diffusa, che rispetta le esigenze dei territori, senza cattedrali nel deserto, con strutture che saranno riutilizzate secondo il principio dell'eredità lasciata dai Cinque Cerchi. Ora ci siamo, anche i bacini per l'innevamento sono stati rinnovati, e tutto è pronto per le gare».

Turismo ed enogastronomia in vetrina con le Olimpiadi Milano-Cortina

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana

La Torcia Olimpica e il significato simbolico

E mentre sta per arrivare in Lombardia la Torcia Olimpica, dopo il tour nelle varie città italiane, Fontana rimarca: «Sicuramente non mi perderò la fiaccola del 14 gennaio nella mia Varese, ma in generale il passaggio ha un grande significato simbolico e promozionale per tutti i territori attraversati».

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Lombardia Giochi Olimpici Invernali turismo Lombardia enogastronomia italiana Olimpiade diffusa eredità olimpica Torcia Olimpica eventi sportivi ItaliaAttilio Fontana
 
