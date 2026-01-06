Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 06 gennaio 2026  | aggiornato alle 15:27 | 116640 articoli pubblicati

Rotari
julius meinl
Rotari

bene rifugio

Cacao in crisi, ma il cioccolato resta un piccolo lusso che non si taglia

La crisi del cacao sta ridisegnando il mercato del cioccolato in Europa. Quotazioni record, pressioni climatiche e difficoltà di filiera spingono i prezzi, ma i consumatori faticano a rinunciare al piacere dell cioccolato

di Redazione Italia a Tavola
 
06 gennaio 2026 | 11:30

Cacao in crisi, ma il cioccolato resta un piccolo lusso che non si taglia

La crisi del cacao sta ridisegnando il mercato del cioccolato in Europa. Quotazioni record, pressioni climatiche e difficoltà di filiera spingono i prezzi, ma i consumatori faticano a rinunciare al piacere dell cioccolato

di Redazione Italia a Tavola
06 gennaio 2026 | 11:30
 

Poche categorie del largo consumo risentono delle tensioni internazionali quanto il cioccolato. Le quotazioni del cacao sui mercati di New York e Londra, riferimento per l’intera filiera, hanno raggiunto nel giugno 2025 i 8.402 dollari a tonnellata, confermando un trend di forte crescita rispetto ai 4.443 dollari di inizio 2024, pur rimanendo sotto il picco di gennaio. Un contesto che ha messo sotto pressione l’industria, chiamata a gestire aumenti senza trasferirli integralmente sul prezzo finale.

Cacao in crisi, ma il cioccolato resta un piccolo lusso che non si taglia

Il cioccolato resiste alle tensioni internazionali nel largo consumo

Prezzi in aumento, ma contenuti a scaffale

Nonostante la corsa delle materie prime, nei principali mercati europei - Belgio, Paesi Bassi, Germania e Italia - i rincari medi al consumo si sono attestati intorno al 18,1% annuo, segno di un assorbimento parziale dei costi da parte dei produttori. Una dinamica che emerge dal «Cocoa Crisis Report» di YouGov, che analizza l’evoluzione del comparto e il comportamento dei consumatori in una fase di forte incertezza.

Una filiera sotto pressione

Alla base dell’aumento dei prezzi si intrecciano fattori climatici, difficoltà logistiche e squilibri dell’offerta globale. I raccolti ridotti in Ghana e Costa d’Avorio, uniti a malattie delle colture e a tensioni speculative, hanno trasformato il cacao da materia prima relativamente stabile a simbolo della fragilità delle filiere alimentari globali. I piccoli agricoltori hanno subito cali produttivi significativi, mentre l’industria europea e nordamericana ha dovuto fronteggiare costi in rapida ascesa.

Cacao in crisi, ma il cioccolato resta un piccolo lusso che non si taglia

Una raccolta di semi di Cacao in Ghana

Per difendere i margini, le aziende hanno fatto ricorso a strategie consolidate come riduzione delle grammature, razionalizzazione delle gamme e, in alcuni casi, riformulazioni con un minore contenuto di cacao o l’uso di grassi alternativi.

Private label e marche: prezzi che si avvicinano

Uno degli effetti più evidenti riguarda il riallineamento dei prezzi a scaffale tra marche industriali e private label. In Belgio, considerato un punto di riferimento per il cioccolato, le marche del distributore hanno registrato aumenti fino al 25%, mentre i brand premium si sono fermati intorno al 5%, ben al di sotto della media di categoria. Una differenza legata ai contratti di fornitura a breve termine tipici delle private label, che rendono più frequenti e marcati gli aggiustamenti di prezzo.

Il cioccolato come “bene rifugio” del piacere

Dal lato dei consumatori, il cioccolato continua a essere percepito come piacere accessibile, una piccola indulgenza a cui è difficile rinunciare anche in tempi di inflazione. In Europa le vendite mostrano una resilienza diffusa, sostenute da una forte componente emotiva.

Cacao in crisi, ma il cioccolato resta un piccolo lusso che non si taglia

Cresce l'acquisto di tavolette di cioccolato da parte dei consumatori italiani

In Italia la penetrazione complessiva della categoria ha raggiunto il 93%, con una crescita trainata dalle tavolette. Le famiglie hanno reagito ai rincari riducendo le quantità acquistate, ma aumentando la frequenza: nel 2025 il cioccolato è entrato nel carrello in media 14,2 volte l’anno, con una spesa annua superiore ai 72 euro. Una strategia che consente di contenere l’esborso per singolo atto d’acquisto senza rinunciare al consumo.

Stagionalità e tradizione resistono ai rincari

La componente emotiva risulta ancora più evidente nel cioccolato stagionale. Uova pasquali e prodotti natalizi mantengono un ruolo centrale nelle tradizioni familiari europee. In Belgio, nel 2024, a fronte di aumenti di prezzo superiori al 26%, la domanda è rimasta stabile o in lieve crescita. In molti casi i consumatori hanno scelto di orientarsi verso soluzioni premium, preferendo pagare di più piuttosto che modificare le proprie abitudini.

Cacao in crisi, ma il cioccolato resta un piccolo lusso che non si taglia

Una classica cioccolateria belga

Un futuro segnato dall’incertezza climatica

La crisi del cacao va oltre la contingenza dei prezzi e richiama questioni strutturali legate alla sostenibilità. Cambiamento climatico, degrado del suolo e parassiti mettono a rischio la produzione futura, mentre cresce l’attenzione pubblica sul tema della resilienza climatica, come evidenziato anche dal rapporto «Trend Reality 2025» di YouGov.

Per l’industria, la stabilità dei costi e la tenuta delle filiere diventano elementi centrali. L’inflazione, in questo quadro, non è solo un fenomeno congiunturale, ma il segnale di criticità profonde che coinvolgono produzione, approvvigionamento e aspettative dei consumatori.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
cioccolato cacao prezzi alimentari inflazione food mercato del cacao private label consumi filiera alimentare cambiamento climatico largo consumo
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Bonduelle
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Fontina DOP
Galbani Professionale
Bonduelle
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Fontina DOP
Galbani Professionale
Per dell'Emilia Romagna
Molino Grassi

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026