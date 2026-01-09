Indice Fao 2025: salgono del 4,3% i prezzi delle materie prime alimentari

Il quadro che emerge dal monitoraggio Fao restituisce un mercato alimentare globale in progressivo riequilibrio , ma ancora esposto a fattori climatici, geopolitici e produttivi. «La variabilità tra i diversi comparti resta elevata», osservano gli analisti, «e continuerà a influenzare le filiere alimentari nei prossimi mesi».

La carne ha fatto registrare un aumento medio del 5,1% rispetto al 2024

L’ indice dei prezzi della carne è sceso dell’1,3% rispetto a novembre , ma si mantiene superiore del 3,4% rispetto a dicembre 2024 . Considerando l’intero anno, il settore registra un aumento medio del 5,1% rispetto al 2024.

Diversa la dinamica dello zucchero , che a dicembre ha registrato un aumento del 2,4% su novembre , legato soprattutto a un forte calo produttivo nelle principali regioni meridionali del Brasile . Nonostante ciò, i prezzi restano del 24% inferiori rispetto a dicembre 2024 . Su base annua, l’indice zucchero segna un calo medio del 17% , il valore più basso dal 2020.

A dicembre lo zucchero ha registrato un aumento del 2,4% su novembre

Per quanto riguarda gli oli vegetali , l’indice di dicembre mostra un lieve aumento dello 0,2% rispetto a novembre , pur toccando il livello più basso degli ultimi sei mesi . Sul complesso del 2025, però, la media risulta superiore del 17,1% rispetto al 2024 , raggiungendo un massimo triennale , in un contesto di risorse globali limitate.

Particolarmente marcato il calo del riso , che chiude l’anno con una riduzione del 35,2% , effetto di una forte concorrenza tra esportatori e di una domanda più debole da parte di alcuni Paesi importatori asiatici.

Nel dettaglio, l’indice dei prezzi dei cereali a dicembre ha segnato un aumento dell’1,7% rispetto al mese precedente , mentre su base annua ha registrato un calo del 4,9% , il terzo consecutivo. La media del 2025 risulta così la più bassa dal 2020 .

Secondo i dati diffusi dall’organizzazione delle Nazioni Unite, a dicembre l’indice generale è sceso dello 0,6% rispetto a novembre e del 2,3% su base annua , segnando una chiusura d’anno più moderata dopo mesi di forti oscillazioni. «Il dato di fine 2025 riflette un mercato ancora volatile, ma con segnali di raffreddamento su alcune filiere», spiegano fonti Fao.

Nel 2025 i prezzi mondiali delle materie prime alimentari hanno registrato un aumento medio del 4,3% rispetto al 2024 . A tracciare il bilancio dell’anno è la Fao , che attraverso il proprio indice monitora mensilmente l’andamento dei listini delle principali commodity alimentari scambiate a livello globale.

Indice Fao 2025: salgono del 4,3% i prezzi delle materie prime alimentari Nel 2025 i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati del 4,3% rispetto al 2024. Cereali in flessione su base annua, forte riduzione del riso, mentre crescono oli vegetali, carne e lattiero-caseari

Indice Fao 2025: salgono del 4,3% i prezzi delle materie prime alimentari Nel 2025 i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati del 4,3% rispetto al 2024. Cereali in flessione su base annua, forte riduzione del riso, mentre crescono oli vegetali, carne e lattiero-caseari