Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 09 gennaio 2026  | aggiornato alle 16:33 | 116700 articoli pubblicati

STM
julius meinl
STM

giochi olimpici

Olimpiadi: con ostelli, hotel e B&B che costano il doppio, Milano non è ancora sold out

A meno di un mese dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio, nel capoluogo lombardo restano ancora numerose soluzioni disponibili fra ostelli, hotel e case vacanza

di Redazione Italia a Tavola
 
09 gennaio 2026 | 13:12

Olimpiadi: con ostelli, hotel e B&B che costano il doppio, Milano non è ancora sold out

A meno di un mese dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio, nel capoluogo lombardo restano ancora numerose soluzioni disponibili fra ostelli, hotel e case vacanza

di Redazione Italia a Tavola
09 gennaio 2026 | 13:12
 

Manca meno di un mese al via delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina (6-22 febbraio), ma il tutto esaurito negli hotel e nelle case vacanza, soprattutto a Milano, non è ancora realtà. Basta fare una rapida ricerca sui principali portali di prenotazione per rendersi conto che nel capoluogo lombardo le disponibilità non mancano affattoA mancare, semmai, sono i prezzi accessibili (soprattutto negli ostelli): perché in vista dei Giochi olimpici le tariffe sono letteralmente schizzate alle stelle (tenendo il sold out ancora lontano).

Olimpiadi: con ostelli, hotel e B&B che costano il doppio, Milano non è ancora sold out

Gli alloggi a Milano non sono ancora sold out per le Olimpiadi invernali

Ostelli a Milano: prezzi raddoppiati per le Olimpiadi invernali

Infatti, come riporta Il Giorno, una notte in una cabina standard con letto a castello all’Ostelzz Milano, a pochi passi da corso Buenos Aires - una delle principali vie dello shopping cittadino - costa 122 euro. Una cifra che racconta bene l’andamento generale dei prezzi: anche negli ostelli le tariffe sono più che raddoppiate rispetto ai periodi non olimpici. Emblematico il confronto con ilday afterdella cerimonia di chiusura: dal 23 febbraio i prezzi crollano e tornano su livelli decisamente più normali.

Le (alte) tariffe di loft, hotel e B&B a Milano

Non va meglio a chi cerca una sistemazione più indipendente. Un loft a pochi passi dal villaggio olimpico di via dei Fontanili viene proposto a 282 euro a notte, che diventano circa 4.512 euro per coprire l’intero periodo dei Giochi, dall’inaugurazione allo stadio Giuseppe Meazza (San Siro) fino alla chiusura delle Olimpiadi e degli eventi collegati. Lo stesso scenario riguarda hotel e B&B: parliamo di circa 50mila posti letto negli alberghi e oltre 60mila appartamenti, molti dei quali ancora disponibili.

Olimpiadi: con ostelli, hotel e B&B che costano il doppio, Milano non è ancora sold out

A Milano i prezzi degli hotel sono raddoppiati per le Olimpiadi invernali

Le tariffe, però, sono mediamente il doppio rispetto allo stesso periodo del 2025 e anche più alte rispetto a quelle registrate in occasione dei grandi appuntamenti cittadini, come, ad esempio, il Salone del Mobile o la settimana della moda. Secondo l’ultima rilevazione di Federalberghi, il prezzo medio di una camera doppia in hotel a Milano durante le Olimpiadi si aggira intorno ai 450 euro a notte, colazione inclusa. Un anno fa, nello stesso periodo, la media era di circa 230 euro. Nel dettaglio, la distribuzione dei prezzi per categoria parla chiaro:

  • 2mila euro a notte per un hotel a 5 stelle
  • 600 euro per un 4 stelle
  • 400 euro per un 3 stelle
  • 250 euro per una struttura a 1 o 2 stelle

Una città in attesa del sold out per i Giochi

Prezzi decisamente...olimpiciper una Milano che si prepara ad accogliere circa un milione di visitatori. L’obiettivo è chiaramente quello di arrivare presto al sold out, così da sfruttare appieno un evento globale per dare ulteriore slancio a un turismo cittadino - e lombardo - già in forte crescita (da anni) e pronto a puntare a nuovi record nel 2026.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Milano Olimpiadi invernali Giochi olimpici ostelli hotel case vacanza appartamenti loft turismo
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Hospitality
Italmill
Fiera dell'Alto Adriatico di Caorle
Galbani Professionale
Hospitality
Italmill
Fiera dell'Alto Adriatico di Caorle
Galbani Professionale
Ristorexpo
Per dell'Emilia Romagna

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026