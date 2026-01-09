Olimpiadi: con ostelli, hotel e B&B che costano il doppio, Milano non è ancora sold out

Manca meno di un mese al via delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina (6-22 febbraio), ma il tutto esaurito negli hotel e nelle case vacanza, soprattutto a Milano, non è ancora realtà. Basta fare una rapida ricerca sui principali portali di prenotazione per rendersi conto che nel capoluogo lombardo le disponibilità non mancano affatto. A mancare, semmai, sono i prezzi accessibili (soprattutto negli ostelli): perché in vista dei Giochi olimpici le tariffe sono letteralmente schizzate alle stelle (tenendo il sold out ancora lontano).

Gli alloggi a Milano non sono ancora sold out per le Olimpiadi invernali

Ostelli a Milano: prezzi raddoppiati per le Olimpiadi invernali

Infatti, come riporta Il Giorno, una notte in una cabina standard con letto a castello all’Ostelzz Milano, a pochi passi da corso Buenos Aires - una delle principali vie dello shopping cittadino - costa 122 euro. Una cifra che racconta bene l’andamento generale dei prezzi: anche negli ostelli le tariffe sono più che raddoppiate rispetto ai periodi non olimpici. Emblematico il confronto con il “day after” della cerimonia di chiusura: dal 23 febbraio i prezzi crollano e tornano su livelli decisamente più normali.

Le (alte) tariffe di loft, hotel e B&B a Milano

Non va meglio a chi cerca una sistemazione più indipendente. Un loft a pochi passi dal villaggio olimpico di via dei Fontanili viene proposto a 282 euro a notte, che diventano circa 4.512 euro per coprire l’intero periodo dei Giochi, dall’inaugurazione allo stadio Giuseppe Meazza (San Siro) fino alla chiusura delle Olimpiadi e degli eventi collegati. Lo stesso scenario riguarda hotel e B&B: parliamo di circa 50mila posti letto negli alberghi e oltre 60mila appartamenti, molti dei quali ancora disponibili.

A Milano i prezzi degli hotel sono raddoppiati per le Olimpiadi invernali

Le tariffe, però, sono mediamente il doppio rispetto allo stesso periodo del 2025 e anche più alte rispetto a quelle registrate in occasione dei grandi appuntamenti cittadini, come, ad esempio, il Salone del Mobile o la settimana della moda. Secondo l’ultima rilevazione di Federalberghi, il prezzo medio di una camera doppia in hotel a Milano durante le Olimpiadi si aggira intorno ai 450 euro a notte, colazione inclusa. Un anno fa, nello stesso periodo, la media era di circa 230 euro. Nel dettaglio, la distribuzione dei prezzi per categoria parla chiaro:

2mila euro a notte per un hotel a 5 stelle

600 euro per un 4 stelle

400 euro per un 3 stelle

250 euro per una struttura a 1 o 2 stelle

Una città in attesa del sold out per i Giochi

Prezzi decisamente... “olimpici” per una Milano che si prepara ad accogliere circa un milione di visitatori. L’obiettivo è chiaramente quello di arrivare presto al sold out, così da sfruttare appieno un evento globale per dare ulteriore slancio a un turismo cittadino - e lombardo - già in forte crescita (da anni) e pronto a puntare a nuovi record nel 2026.