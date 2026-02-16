Taste 19 continua: sconti esclusivi per i partecipanti alla fiera

La diciannovesima edizione di Taste, l’appuntamento firmato Pitti Immagine dedicato alle eccellenze dell’agroalimentare di Firenze, ha confermato il proprio ruolo centrale nel panorama delle fiere enogastronomiche italiane. Nei tre giorni di manifestazione a Firenze, le aziende espositrici hanno presentato prodotti, storie e progetti capaci di raccontare il meglio della produzione artigianale e contemporanea. Per dare continuità all'evento, l'organizzazione ha inviato a tutti i partecipanti registrati uno speciale coupon (valido fino al 23 febbraio) che garantisce il 20% di sconto sui prodotti di tutte le aziende che si sono messe in mostra all'evento, consultabili sul proprio Taste Shop.

Taste si è distinta ancora una volta per la capacità di valorizzare gli “stilisti del cibo”, realtà imprenditoriali che uniscono qualità delle materie prime, cura dei processi e attenzione al posizionamento di mercato. L’edizione 19, di cui questa iniziativa rappresenta un deciso plus non banale e non sempre ritrovabile in altre manifestazioni del settore, ha ribadito la forza di un format che mette in dialogo produttori, buyer e pubblico finale, creando un ecosistema dinamico e orientato al futuro del settore food. Più di 800 fornitori e buyer da tutto il mondo si sono dati appuntamento infatti nei locali della Fortezza da Basso di Firenze, in una manifestazione che ha visto svolgersi anche importanti talk e masterclass.

Il bonus acquisti che valorizza espositori e visitatori su Taste Shop

Tra gli elementi più significativi di questa edizione emerge il Taste Shop, raccoglitore di tutte le eccellenze presentate nell'edizione. L'iniziativa del coupon sconto è pensata proprio per estendere l’esperienza oltre i padiglioni fieristici. Il progetto consente ai visitatori di proseguire il percorso di scoperta anche dopo la chiusura dell’evento, acquistando i prodotti preferiti attraverso i canali di vendita diretta indicati dagli espositori aderenti con un risparmio del 20%. Si tratta di un bonus acquisti post fiera che rappresenta un vero plus strategico. Non solo favorisce la conversione immediata dell’interesse in acquisto, ma consolida la relazione tra brand e consumatore, trasformando l’esperienza fieristica in un’opportunità concreta e misurabile per le aziende partecipanti.

Il coupoun sconto rappresenta un indubbio plus per una manifestazione già di alto livello espositivo come Taste organizzata da Pitti Immagine

In un contesto in cui le fiere evolvono verso modelli sempre più integrati tra fisico e digitale, il Taste Shop e il coupon sconto si configurano come uno strumento efficace per amplificare l’impatto dell’evento e per allungarne la durata, pur in modo virtuale, oltre la sua conclusione. La possibilità di portare sulla propria tavola i prodotti scoperti a Firenze rappresenta un’estensione naturale del percorso vissuto in fiera. Questa iniziativa consolida la reputazione di Taste come piattaforma di riferimento per le eccellenze gastronomiche italiane, capace di generare valore non solo nei giorni dell’evento ma anche nel periodo immediatamente successivo. Un modello virtuoso che rafforza il legame tra territorio, imprese e consumatori, contribuendo alla crescita dell’intero comparto agroalimentare.