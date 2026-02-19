Da Napoli all’Irpinia: il percorso di Giovanni Grimaldi, campione Avpn Best Pizzeria 2025

Giovanni Grimaldi, napoletano di nascita, porta dentro di sé il cuore pulsante della città dove la pizza è molto più che un simbolo: è identità. I suoi primi passi li ha mossi nelle storiche pizzerie di Materdei, quartiere in cui ha imparato l’amore e soprattutto il rispetto per l’impasto verace, quel rito fatto di gesti antichi, tempi lunghi e attenzione quasi religiosa alle materie prime.

Giovanni Grimaldi, ambasciatore della pizza napoletana in Irpinia

Da Napoli a Grottaminarda: nascita di una pizzeria identitaria

Trasferitosi a Grottaminarda, Grimaldi ha dato vita alla pizzeria che porta il suo nome, trasformandola in un punto di riferimento per chi cerca autenticità e ricerca. La sua Margherita è diventata un manifesto di questa filosofia: è stata infatti la prima pizza inclusa nel progetto “100% Campano”, certificazione che garantisce l’uso esclusivo di ingredienti provenienti dalla regione.

Un percorso internazionale tra consulenze e cultura gastronomica

Il percorso professionale di Grimaldi è ricco e internazionale. Dopo anni trascorsi sulle navi da crociera, dove ha affinato tecnica e capacità di dialogare con culture culinarie diverse, oggi è diventato un consulente molto apprezzato, con esperienze significative ad Abu Dhabi e in India, contribuendo alla diffusione mondiale della vera pizza napoletana.

Giovanni Grimaldi, interprete contemporaneo della pizza napoletana

Avpn Best Pizzeria 2025: un riconoscimento alla tradizione

Il 2025 ha sancito un riconoscimento storico: la vittoria del Avpn Best Pizzeria 2025, premio che conferma la sua pizzeria tra le migliori interpreti della tradizione verace. Un traguardo che celebra non solo la sua abilità tecnica, ma la passione con cui continua a raccontare, pizza dopo pizza, l’essenza più autentica della Campania.

Irpinia, territorio e pizza contemporanea

E proprio in Irpinia, terra che ha scelto come casa e laboratorio creativo, Giovanni Grimaldi ha sviluppato un intenso lavoro di promozione del territorio, traducendo la ricchezza gastronomica locale in un linguaggio contemporaneo e identitario. Le sue pizze diventano così un racconto corale fatto di funghi dei boschi irpini, formaggi artigianali, salumi di piccoli produttori locali, selezionati con cura e rispetto per le stagionalità. A completare l’esperienza, un attento pairing con i grandi vini dell’Irpinia, dal Fiano di Avellino al Greco di Tufo, fino al Taurasi, che dialogano con gli impasti e le farciture esaltandone profondità e carattere. Un lavoro di sintesi che fa della sua pizzeria non solo un luogo di eccellenza gastronomica, ma anche una vera ambasciata del gusto irpino, capace di valorizzare una terra spesso silenziosa ma straordinariamente generosa.