Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 21 febbraio 2026  | aggiornato alle 14:39 | 117548 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Rational

maxi controllo

Blatte e sporco al Mercato Centrale di Milano: sospese 17 attività

Un controllo di Ats Milano al Mercato Centrale ha rilevato gravi carenze igieniche: su 27 attività, 17 sono state sospese per presenza di blatte e sporco, 6 hanno ricevuto prescrizioni e solo 4 sono risultate conformi

di Redazione Italia a Tavola
 
21 febbraio 2026 | 12:38

Blatte e sporco al Mercato Centrale di Milano: sospese 17 attività

Un controllo di Ats Milano al Mercato Centrale ha rilevato gravi carenze igieniche: su 27 attività, 17 sono state sospese per presenza di blatte e sporco, 6 hanno ricevuto prescrizioni e solo 4 sono risultate conformi

di Redazione Italia a Tavola
21 febbraio 2026 | 12:38
 

Mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio l’Ats Milano ha effettuato un maxi controllo al Mercato Centrale di via Sammartini nel campoluogo lombardo, hub gastronomico inaugurato nel 2021 nei pressi della Stazione Centrale. L’ispezione ha coinvolto 27 esercizi tra ristoranti, tavole calde, bar, pizzerie e pasticcerie. Di questi, 17 attività sono state sospese fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, 6 hanno ricevuto prescrizioni e solo 4 sono risultate pienamente conformi. La rilevanza della notizia non riguarda solo la singola attività commerciale, ma lo stato complessivo dello stabile, inaugurato poco più di due anni fa come simbolo di rigenerazione urbana e frequentato quotidianamente da pendolari e turisti.

Blatte e sporco al Mercato Centrale di Milano: sospese 17 attività

Maxi controllo al Mercato Centrale di Milano: solo 4 attività conformi

Cosa ha trovato Ats Milano al Mercato Centrale

Secondo la nota ufficiale dell’Ats, la criticità principale è la diffusa presenza di blatte, sia vive che morte, rinvenute non solo nelle aree di preparazione dei cibi, ma anche nei depositi, negli spogliatoi e nelle parti comuni del Mercato Centrale. A questo si sommano residui alimentari e sporco accumulato nel tempo, segno di gravi carenze nella pulizia e nella manutenzione. «La presenza massiva di infestanti è riconducibile a problemi strutturali e gestionali dello stabile, non solo delle singole attività», chiarisce l’Agenzia.

Montasio Cattel

Il Mercato Centrale rappresenta uno dei principali punti di riferimento gastronomici della città. La sospensione delle 17 attività e le prescrizioni agli altri esercizi hanno un chiaro obiettivo di tutela sanitaria: la presenza di blatte in locali in cui si manipolano alimenti comporta rischi concreti di contaminazione. Ora la responsabilità passa ai gestori: per riaprire sarà necessario intervenire con disinfestazioni strutturali e un piano serio di gestione delle pulizie.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Mercato Centrale Milano via Sammartini ATS Milano controllo sanitario blatte ristorazione sicurezza alimentare manutenzione food hub ispezione
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Salomon
Alaska Sea Food
Tirreno CT
Per dell'Emilia Romagna
Webinar
Great Taste Italy
Salomon
Alaska Sea Food
Tirreno CT
Per dell'Emilia Romagna
Mulino Caputo
Molino Grassi

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026