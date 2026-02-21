Blatte e sporco al Mercato Centrale di Milano: sospese 17 attività

Mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio l’Ats Milano ha effettuato un maxi controllo al Mercato Centrale di via Sammartini nel campoluogo lombardo, hub gastronomico inaugurato nel 2021 nei pressi della Stazione Centrale. L’ispezione ha coinvolto 27 esercizi tra ristoranti, tavole calde, bar, pizzerie e pasticcerie. Di questi, 17 attività sono state sospese fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, 6 hanno ricevuto prescrizioni e solo 4 sono risultate pienamente conformi. La rilevanza della notizia non riguarda solo la singola attività commerciale, ma lo stato complessivo dello stabile, inaugurato poco più di due anni fa come simbolo di rigenerazione urbana e frequentato quotidianamente da pendolari e turisti.

Maxi controllo al Mercato Centrale di Milano: solo 4 attività conformi

Cosa ha trovato Ats Milano al Mercato Centrale

Secondo la nota ufficiale dell’Ats, la criticità principale è la diffusa presenza di blatte, sia vive che morte, rinvenute non solo nelle aree di preparazione dei cibi, ma anche nei depositi, negli spogliatoi e nelle parti comuni del Mercato Centrale. A questo si sommano residui alimentari e sporco accumulato nel tempo, segno di gravi carenze nella pulizia e nella manutenzione. «La presenza massiva di infestanti è riconducibile a problemi strutturali e gestionali dello stabile, non solo delle singole attività», chiarisce l’Agenzia.

Il Mercato Centrale rappresenta uno dei principali punti di riferimento gastronomici della città. La sospensione delle 17 attività e le prescrizioni agli altri esercizi hanno un chiaro obiettivo di tutela sanitaria: la presenza di blatte in locali in cui si manipolano alimenti comporta rischi concreti di contaminazione. Ora la responsabilità passa ai gestori: per riaprire sarà necessario intervenire con disinfestazioni strutturali e un piano serio di gestione delle pulizie.