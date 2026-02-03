Sapori autentici e ingredienti sostenibili: le novità per la cucina 2026

Longino & Cardenal ha presentato le referenze novità che vanno ad arricchire il portafoglio prodotti 2026. E lo ha fatto alla grande nell’ambito della convention annuale che ha animato il 30 gennaio i saloni del Castello Bolognini a Sant’Angelo Lodigiano (Lo).

La Convention 2026 di Longino & Cardenal si è svolta presso Castello Bolognini a Sant'Angelo Lodigiano (Lo)

«È importante sottolineare la differenza tra elenco di prodotti e selezione di prodotti - ha ricordato Riccardo Uleri, presidente e amministratore delegato di Longino & Cardenal - La ricerca della selezione si può paragonare al reparto Ricerca e Sviluppo di un’azienda, anche sotto il profilo degli investimenti che richiede».

Hanno animato la tavola rotonda Alberto Paolo Schieppati, Antonio Boco, Riccardo Uleri, Davide Oldani, Claudio Liu

Longino & Cardenal, protagonisti da decenni

Un mercato, quello che vede Longino & Cardenal protagonista dal 1988, che richiede sempre di tenere le antenne in fase di ricezione. La dimostrazione sul campo dalla parole di Uleri: «La scorsa estate, in vacanza in Spagna, ho avuto l’occasione di degustare le patate fritte artigiani Bonilla a la Vista. Mi sono messo subito alla ricerca del produttore per ampliare la nostra linea aperitivi. Patate fritte intense e delicate, mai bruciate, da affiancare alle nostre mandorle e olive».

Le patate fritte Bonilla a la Vista

Storico produttore galiziano di patate fritte artigianali, nato dalla tradizione familiare di Salvador Bonilla nel 1932, oggi continua a produrre utilizzando solo patate di alta qualità, sale marino e olio d’oliva, senza utilizzare additivi, aromi e conservanti.

Longino & Cardenal, politica di servizio intensa e assoluta

Longino & Cardenal, punto di riferimento per l’alta ristorazione italiana e internazionale, ha costruito la propria identità su uno scouting continuo di ingredienti rari e di altissima qualità, selezionati in tutto il mondo per rispondere alle esigenze concrete della cucina professionale. Un approccio che non si limita all’eccellenza della materia prima, ma guarda alla sua coerenza, alla sua applicabilità e al suo significato nel contesto gastronomico contemporaneo. «La nostra è una politica di servizio intensa e assoluta - spiega Uleri - Sette giorni su sette, non stop. Vantiamo 2mila refrenze da 120 fornitori, che vengono utilizzate da 4mila professionisti».

Lo chef Benoit Dewitte con i suoi oli professionali Gronn

Per Gronn Longino & Cardenal ha setacciato il Belgio, dove ha scoperto oli professionali pronti all’uso, naturali al 100% e senza conservanti. Creati nel 2024 dallo chef stellato Benoit Dewitte con Jeremy Meirte sono realizzati con ingredienti locali e secondo un approccio a zero sprechi. Offrono un’alternativa sana agli oli da cucina tradizionali, pensata da chef per chef. Dieci le varianti di gusto.

Scampo Alondra con il suo fondo

Longino & Cardenal, focus su Belgio e Spagna

Siamo di nuovo Spagna con La Alondra Seafood e Gourmand & Guiard. La Alondra offre frutti di mare di provenienza sostenibile, pescati con il metodo Noble Harvesting (senza stress) e conservati tramite congelamento criogenico avanzato. Una selezione di alta gamma che garantisce qualità organolettica, consistenza e valore nutrizionale nel tempo. Pescato fresco, facile da manipolare. Il prezzo è stabile, sempre.??Gourmand & Guiard è specialista nella produzione di salse, fumetti, brodi e basi fresche per la ristorazione professionale. Grazie alla tecnologia Hpp ad alta pressione, offre prodotti senza conservanti con una shelf life estesa, pensati per semplificare il lavoro quotidiano degli chef. Soluzioni gastronomiche premium ad alto contenuto di servizio. Da segnalare la sinergia tra Gourmand & Guiard e Blázquez che lavora carne fresca di maiale iberico. Tra i tagli più apprezzati, le costine, la pluma, la presa, il secreto e il filetto. Le novità Longino & Cardenal 2026 sono state degustate nel corso della serata di gala.

Affettato di maiale iberico firmato Blázquez

Nell’ambito della Convention 2026 si è svolta la tavola rotonda dedicata al valore della ricerca e della selezione nell’alta ristorazione. L’incontro ha visto il confronto tra Riccardo Uleri, Luca Gargano, presidente di Velier, Claudio Liu, imprenditore e fondatore del gruppo Iyo, Davide Oldani, chef e imprenditore della ristorazione, oltre che presidente dell’associazione “Le Soste”, e Alberto Paolo Schieppati, direttore editoriale food & wine del progetto Places. A moderare il dibattito il giornalista enogastronomico Antonio Boco.

Tartare di manzo, patata croccante ed emulsione di dragoncello

Longino & Cardenal, partner della cucina professionale

Il confronto ha messo in evidenza il ruolo sempre più strategico del selezionatore di alta gamma come partner della cucina professionale e come attore fondamentale nella costruzione di valore, attraverso ricerca, specializzazione e responsabilità nella scelta dei prodotti. «Il grande prodotto - ha annotato Oldani - viene valorizzato dalla mano di un cuoco che conosce il mestiere. Il cuoco elabora un importante lavoro di ricerca-selezione a monte. Non a caso, non amo il carrello dei formaggi: non ci metto del mio».