Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 03 febbraio 2026  | aggiornato alle 19:20 | 117178 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Feudo Arancio

fiere e congressi

Turismo d’affari, Italia sul podio in Europa: vale il 13% del mercato dei grandi eventi

Il Rapporto 2025 di Fondazione Fiera Milano e Aseri fotografa una meeting industry europea in crescita, con l’Italia 3ª per numero di grandi eventi. Milano si conferma sul podio continentale e leader nel comparto economico

di Redazione Italia a Tavola
 
03 febbraio 2026 | 17:52

Turismo d’affari, Italia sul podio in Europa: vale il 13% del mercato dei grandi eventi

Il Rapporto 2025 di Fondazione Fiera Milano e Aseri fotografa una meeting industry europea in crescita, con l’Italia 3ª per numero di grandi eventi. Milano si conferma sul podio continentale e leader nel comparto economico

di Redazione Italia a Tavola
03 febbraio 2026 | 17:52
 

Alla vigilia delle Olimpiadi invernali, il turismo d’affari torna al centro della scena europea. I dati sui grandi eventi associativi e corporate raccontano un’Italia sempre più competitiva, con 397 appuntamenti nel 2024 e Milano tra le prime tre città d’Europa per attrattività. Congressi, fiere e meeting diventano così leve strategiche per l’Horeca, le infrastrutture e la destagionalizzazione dei flussi, mentre il Paese gioca la partita della leadership con Germania e Francia.

Turismo d’affari, Italia sul podio in Europa: vale il 13% del mercato dei grandi eventi

Congressi, fiere e meeting diventano leve strategiche per l’Horeca

Milano sul podio europeo, Roma cresce nei settori scientifici

Alla vigilia delle Olimpiadi invernali, al via venerdì 6 febbraio, un nuovo studio conferma il ruolo centrale dell’Italia - e in particolare di Milano - nel panorama europeo dei grandi eventi. I dati arrivano dal Rapporto «L’Europa dei grandi eventi associativi e corporate 2025», realizzato dal Centro Studi di Fondazione Fiera Milano in collaborazione con Aseri, l’Alta scuola di economia e relazioni internazionali dell’Università Cattolica. Nel 2024 il nostro Paese ha ospitato 397 grandi eventi con almeno mille partecipanti, pari al 13% del totale europeo, collocandosi al terzo posto dietro Germania e Francia. Un risultato che segna un +8% rispetto al 2023 e che rafforza il posizionamento dell’Italia in un settore strategico per turismo, ospitalità e servizi.

Turismo d’affari, Italia sul podio in Europa: vale il 13% del mercato dei grandi eventi

Milano sempre più hub del turismo business

Con 90 eventi rilevati nel 2024, Milano si posiziona terza in Europa, alle spalle di Londra e Parigi, confermandosi una delle città più attrattive per i grandi appuntamenti internazionali. Il capoluogo lombardo detiene inoltre il primato in tre ambiti chiave: Economics, Management e Science, con numeri superiori alla media europea soprattutto per gli eventi tra 1.500 e 2.500 partecipanti. Roma segue al settimo posto, con 57 eventi, distinguendosi per il secondo posto nel settore Science e il terzo in Medical Science, a conferma di una vocazione crescente per congressi ad alto contenuto scientifico e medico.

Il quadro europeo e il peso della meeting industry

Il rapporto fotografa una meeting industry europea in piena ripresa, con una crescita del 7% sull’anno precedente e del 17% rispetto al 2019, superando i livelli pre-pandemia. L’Europa concentra oggi il 57% degli eventi mondiali, ma il settore resta fortemente polarizzato: l’88% degli appuntamenti si svolge in soli 15 Paesi e appena nove città ne ospitano quasi mille complessivamente. La maggior parte degli eventi si tiene in centri congressi e sedi fieristico-congressuali, mentre una quota più contenuta coinvolge il sistema alberghiero, che resta comunque un nodo fondamentale dell’accoglienza. Dal punto di vista dei contenuti, gli eventi corporate si concentrano soprattutto su tecnologia e commercio, mentre quelli associativi affrontano temi medici, scientifici e legati alle scienze umane.

Olimpiadi e sistema Paese, il ruolo delle istituzioni

«Milano, la Lombardia e l’Italia hanno un ruolo centrale in Europa in questo settore - ha dichiarato Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano - ma possiamo fare di meglio. Per crescere serve una logica di sistema che metta in connessione istituzioni, imprese, università e ricerca». Secondo Bozzetti, la meeting industry rappresenta una vera infrastruttura abilitante, capace di generare valore economico e conoscenza.

Turismo d’affari, Italia sul podio in Europa: vale il 13% del mercato dei grandi eventi

Fiere e grandi eventi sono da considerare al pari delle infrastrutture fisiche e digitali

Anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè, intervenendo alla presentazione dello studio, ha sottolineato il legame tra grandi eventi e sviluppo: «Da qui ai prossimi tre anni stimiamo una ricaduta economica di oltre 5 miliardi di euro per il Paese grazie alle Olimpiadi Milano-Cortina. È la prima volta che i Giochi si svolgono in maniera diffusa, coerentemente con la visione del governo sul turismo».

Impatti su turismo, Horeca e attrattività internazionale

Secondo Assolombarda, fiere e grandi eventi sono da considerare al pari delle infrastrutture fisiche e digitali. «Non è solo l’evento a generare valore - ha osservato il presidente Alvise Biffi - ma tutto ciò che lo precede e ciò che ne segue». La Lombardia resta la prima regione italiana per spesa turistica internazionale, con circa 10 miliardi di euro, mentre a Milano il 65% dei turisti proviene dall’estero, un dato che riflette la solidità dell’ecosistema economico e produttivo locale. In questo contesto, la capacità di attrarre e trattenere grandi eventi si conferma un fattore decisivo anche per il comparto Horeca, che beneficia direttamente dei flussi generati da congressi, fiere e manifestazioni internazionali, rafforzando l’immagine dell’Italia come destinazione affidabile e competitiva.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Milano grandi eventi meeting industry Olimpiadi Milano-Cortina turismo congressuale horeca Fondazione Fiera Milano Roma sviluppo
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Mulino Caputo
Delyce
Grana Padano
Mulino Caputo
Delyce
Grana Padano
Tirreno CT
Horeca Expoforum

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026