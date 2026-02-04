Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 04 febbraio 2026  | aggiornato alle 20:04 | 117204 articoli pubblicati

Rational
Feudo Arancio
Feudo Arancio

Crisi

Affitti brevi a Roma, finito lo stress del Giubileo chiude un b&b su due

Il Giubileo ha evidenziato le fragilità del mercato dei b&b: circa il 50% dei proprietari ha chiuso le strutture turistiche. La scarsa domanda dei pellegrini e la gestione complessa hanno reso l’affitto breve meno redditizio

di Redazione Italia a Tavola
 
04 febbraio 2026 | 18:54

Affitti brevi a Roma, finito lo stress del Giubileo chiude un b&b su due

Il Giubileo ha evidenziato le fragilità del mercato dei b&b: circa il 50% dei proprietari ha chiuso le strutture turistiche. La scarsa domanda dei pellegrini e la gestione complessa hanno reso l’affitto breve meno redditizio

di Redazione Italia a Tavola
04 febbraio 2026 | 18:54
 

Il Giubileo, evento che avrebbe dovuto rilanciare il settore degli affitti brevi a Roma, ha invece messo in evidenza le fragilità del mercato. Molti proprietari hanno deciso di chiudere i b&b e tornare alla locazione residenziale, attratti inizialmente dalle prospettive di guadagno ma spaventati dall’impegno e dai costi gestionali.

Affitti brevi a Roma, finito lo stress del Giubileo chiude un b&b su due

Boom di affitti residenziali: +20mila case disponibili

Secondo i dati del portale SoloAffitti riportati dal Corriere della Sera, nel 2025 quasi 20mila abitazioni sono rientrate nel mercato residenziale. L’aumento è stato costante durante l’anno: dal +5,4% del primo trimestre fino al +16,4% nel terzo. Questo fenomeno riguarda soprattutto immobili precedentemente destinati a turismo e pellegrinaggi, ora nuovamente disponibili per residenti temporanei o studenti.

Metà dei proprietari fa marcia indietro

Il ritorno alla locazione tradizionale è spinto dalla realtà dei fatti: l’occupazione dei b&b resta bassa, la gestione complessa e la regolamentazione crescente rendono l’affitto breve più rischioso del previsto. Circa il 50% dei proprietari ha deciso di sospendere o chiudere le strutture. Molti parlano di una domanda dei pellegrini più contenuta e con spesa media inferiore rispetto ai turisti tradizionali.

Locazione residenziale: scelta più sicura e stabile

La locazione residenziale viene oggi percepita come un investimento meno esposto al rischio, con rendimenti più prevedibili e una gestione meno complessa. Questo cambio di direzione non rappresenta un caso isolato, ma una tendenza che potrebbe consolidarsi nel 2026, influenzando l’intero mercato immobiliare romano.

La spesa dei pellegrini e l’eccesso di offerta

Secondo l’associazione dei b&b Albaa, i pellegrini hanno preferito spesso strutture religiose, conventi e aree attrezzate, limitando l’afflusso verso gli alloggi turistici extra alberghieri. Con circa 45mila strutture disponibili, l’offerta eccessiva ha ridotto i guadagni medi, confermando che il modello dei b&b non regge più senza un equilibrio tra domanda e costi.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
roma b&b giubileo affitti case vacanze
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Sana
Grana Padano
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Best Wine Stars
Sana
Grana Padano
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Best Wine Stars
Mulino Caputo
Molino Cosma

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026