Il Circolino e chef Sacchi si separano: il ristorante stellato chiude temporaneamente

A Monza la stella Michelin del Circolino resta temporaneamente spenta. Ad annunciarlo direttamente il ristorante sui propri profili social adducendo ad una "riorganizzazione aziendale" che coinvolge anche lo chef Lorenzo Sacchi che non sarà più alla guida della cucina del locale stellato, mentre prosegue la collaborazione con Claudio Sadler.

Lorenzo Sacchi al Circolino

Il Circolino chiude (per ora): cosa è successo

Il Circolino, in via Anita Garibaldi, a pochi passi dal Tribunale, aveva conquistato l’ambita stella nel novembre 2024, segnando l’ingresso della città nella mappa dell’alta cucina italiana. La chiusura è arrivata senza preavviso: fino al 26 gennaio era ancora possibile prenotare, e per qualche giorno il sistema online è rimasto attivo, generando confusione tra i clienti. Un messaggio su Instagram e un cartello in vetrina parlano di «pausa temporanea», senza indicare una chiusura definitiva: «Il Circolino si prende una breve pausa. Il locale resterà temporaneamente chiuso per un periodo di riorganizzazione aziendale, un momento necessario per lavorare dietro le quinte e preparare con cura il prossimo capitolo del nostro percorso», si legge nella comunicazione.

La sala del Circolino di Monza

Il titolare, Stefano Colombo, a Prima Monza chiarisce che si tratta di una sospensione temporanea, legata alla necessità di riorganizzare staff e struttura: «Non abbiamo chiuso, si tratta di una pausa necessaria a riorganizzarci per tornare a gestire il locale all’altezza che merita. La speranza è che basti qualche settimana». La decisione arriva dopo la rottura dei rapporti tra lo staff manageriale e lo chef Lorenzo Sacchi, 37 anni, rientrato da Barcellona dopo esperienze con il pluristellato Martín Berasategui. Al Corriere della Sera, lo chef ha descritto la decisione come unilaterale da parte della proprietà.

Claudio Sadler continuerà a fare parte del progetto del Circolino

Resta invece confermato il coinvolgimento dello chef Claudio Sadler, socio del progetto e figura di riferimento per la supervisione della cucina. «Ci siamo confrontati questa mattina - spiega la proprietà - e Claudio continua a garantire il suo supporto. L’obiettivo è riaprire nel più breve tempo possibile, lavorando su basi organizzative più solide e mantenendo il livello raggiunto. In questo percorso riteniamo di poter risultare attrattivi anche per nuovi profili in cucina».