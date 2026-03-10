Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 10 marzo 2026

9ª edizione

Chianina&Syrah, Cortona celebra il buon vivere tra vino, cucina e territorio

La manifestazione ha riunito oltre cinquanta cantine italiane e internazionali, cinquanta chef tra cui dieci stellati, masterclass e incontri dedicati alla Valdichiana. Tra gli ospiti anche Chicco Cerea e Giuseppe Di Iorio

di Claudio Zeni
 
10 marzo 2026 | 18:21

Chianina&Syrah, Cortona celebra il buon vivere tra vino, cucina e territorio

La manifestazione ha riunito oltre cinquanta cantine italiane e internazionali, cinquanta chef tra cui dieci stellati, masterclass e incontri dedicati alla Valdichiana. Tra gli ospiti anche Chicco Cerea e Giuseppe Di Iorio

di Claudio Zeni
10 marzo 2026 | 18:21
 

La città di Cortona (Ar) ha anticipato la primavera con la 9ª edizione di "Chianina & Syrah", il festival del buon vivere, quattro giorni di appuntamenti culinari, cene di gala stellate, meeting, incontri culturali, masterclass, dimostrazioni di cucina, presentazione di attività artigianali legate all’enogastronomia. L’evento, ideato e organizzato da Terretrusche Events, voluto e sostenuto dal Comune di Cortona con la collaborazione di Cortona Sviluppo, ha rinnovato il sodalizio e la partnership con il Consorzio Vini di Cortona con l’obiettivo di presentare il «buon vivere» in Toscana, in una città come Cortona, già sede di tanti eventi di successo legati all’enogastronomia. 

Chianina&Syrah, Cortona celebra il buon vivere tra vino, cucina e territorio

A Cortona si è svolta la nona edizione di Chianina e Syrah

Cortona capitale del buon vivere tra vino, cucina e artigianato 

I numeri di Chianina e Syrah 2026 sono stati una garanzia: oltre alle cinquanta cantine provenienti da ogni parte d’Italia, da quest’anno la kermesse è diventata internazionale con i vini di produttori provenienti da Francia, Australia, Grecia e Svizzera. 50 chef di cui dieci stellati, pastry chef, artigiani, sommelier, maestri gelatieri, giornalisti d’importanti testate e tv nazionali.

Quest’anno la manifestazione ha avuto ancora maggior risalto grazie alla presenza a Cortona del 3 Stelle Michelin Chicco Cerea del ristorante “Da Vittorio” da Bergamo, universalmente riconosciuto come icona della cucina italiana ed internazionale e di Giuseppe Di Iorio, Executive Chef del Ristorante Aroma, una stella Michelin a Palazzo Manfredi di Roma e vincitore nel 2022 della 14esima edizione del prestigioso sondaggio "Personaggi dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza" di Italia a Tavola nella categoria "Cuochi". 

Il ruolo del territorio: Valdichiana terra di Chianina, Cortona terra di Syrah

«L’edizione 2026 di Chianina & Syrah è stata il festival dedicato al Buon Vivere, al bello e al buono nella nostra terra: Toscana terra di cultura, la Valdichiana terra di Chianina, Cortona terra di Syrah - ha dichiarato Vittorio Camorri di Terretrusche Events ideatore e organizzatore dell’evento -. Una celebrazione per chiunque creda nella bellezza di questo animale, nella qualità di questo vino e in quella radicata cultura contadina di cui è tanto ricco il nostro territorio. A Cortona il Buon Vivere non è una tendenza, non è una moda, non è un lusso, per pochi, è rispetto per la terra e per chi la coltiva. È cultura che si tramanda e si rinnova, è qualità che nasce dal tempo, dalla cura, dalla cultura».

Chianina&Syrah, Cortona celebra il buon vivere tra vino, cucina e territorio

Cortona è terra di Syrah

Quindi ha concluso: «Chianina & Syrah è l’incontro tra il Gigante Bianco della Valdichiana e il Principe Syrah, ma è soprattutto l’incontro tra persone che credono che il cibo e il vino siano espressione di identità, bellezza e responsabilità. Qui il cibo diventa racconto. La tavola diventa comunità. La tradizione diventa Futuro. Chianina & Syrah non è solo un Festival. Il Buon Vivere è scegliere l’eccellenza senza ostentazione, è celebrare il territorio senza compromessi, è condividere la felicità attraverso ciò che è vero».

