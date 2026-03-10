Chianina&Syrah, Cortona celebra il buon vivere tra vino, cucina e territorio

La città di Cortona (Ar) ha anticipato la primavera con la 9ª edizione di "Chianina & Syrah", il festival del buon vivere, quattro giorni di appuntamenti culinari, cene di gala stellate, meeting, incontri culturali, masterclass, dimostrazioni di cucina, presentazione di attività artigianali legate all’enogastronomia. L’evento, ideato e organizzato da Terretrusche Events, voluto e sostenuto dal Comune di Cortona con la collaborazione di Cortona Sviluppo, ha rinnovato il sodalizio e la partnership con il Consorzio Vini di Cortona con l’obiettivo di presentare il «buon vivere» in Toscana, in una città come Cortona, già sede di tanti eventi di successo legati all’enogastronomia.

A Cortona si è svolta la nona edizione di Chianina e Syrah

Cortona capitale del buon vivere tra vino, cucina e artigianato

I numeri di Chianina e Syrah 2026 sono stati una garanzia: oltre alle cinquanta cantine provenienti da ogni parte d’Italia, da quest’anno la kermesse è diventata internazionale con i vini di produttori provenienti da Francia, Australia, Grecia e Svizzera. 50 chef di cui dieci stellati, pastry chef, artigiani, sommelier, maestri gelatieri, giornalisti d’importanti testate e tv nazionali.

Terry Giacomello: Carpaccio di Chianina cavolo marinato gelato alle arachidi e camemoro 1/5 Enrico Mazzaroni: Lasagna 2.0 2/5 Peppe Aversa: Tubetto di ragù di Chianina alla Syrah e croccante di carciofi 3/5 Vittorio Camorri e Sergio Dondoli: Assaggi di bistecca di Chianina IGP ai quattro sali cotta su quattro carboni dilegna con gelato all'acciugata 4/5 Paolo Rufo: Un dolce poco dolce - Culto e cultura attraverso il tempo 5/5 Previous Next

Quest’anno la manifestazione ha avuto ancora maggior risalto grazie alla presenza a Cortona del 3 Stelle Michelin Chicco Cerea del ristorante “Da Vittorio” da Bergamo, universalmente riconosciuto come icona della cucina italiana ed internazionale e di Giuseppe Di Iorio, Executive Chef del Ristorante Aroma, una stella Michelin a Palazzo Manfredi di Roma e vincitore nel 2022 della 14esima edizione del prestigioso sondaggio "Personaggi dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza" di Italia a Tavola nella categoria "Cuochi".

Il ruolo del territorio: Valdichiana terra di Chianina, Cortona terra di Syrah

«L’edizione 2026 di Chianina & Syrah è stata il festival dedicato al Buon Vivere, al bello e al buono nella nostra terra: Toscana terra di cultura, la Valdichiana terra di Chianina, Cortona terra di Syrah - ha dichiarato Vittorio Camorri di Terretrusche Events ideatore e organizzatore dell’evento -. Una celebrazione per chiunque creda nella bellezza di questo animale, nella qualità di questo vino e in quella radicata cultura contadina di cui è tanto ricco il nostro territorio. A Cortona il Buon Vivere non è una tendenza, non è una moda, non è un lusso, per pochi, è rispetto per la terra e per chi la coltiva. È cultura che si tramanda e si rinnova, è qualità che nasce dal tempo, dalla cura, dalla cultura».

Cortona è terra di Syrah

Quindi ha concluso: «Chianina & Syrah è l’incontro tra il Gigante Bianco della Valdichiana e il Principe Syrah, ma è soprattutto l’incontro tra persone che credono che il cibo e il vino siano espressione di identità, bellezza e responsabilità. Qui il cibo diventa racconto. La tavola diventa comunità. La tradizione diventa Futuro. Chianina & Syrah non è solo un Festival. Il Buon Vivere è scegliere l’eccellenza senza ostentazione, è celebrare il territorio senza compromessi, è condividere la felicità attraverso ciò che è vero».