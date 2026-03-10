Difficile trovare personale: Club Med fa annunci pubblici per 570 posti

La carenza di personale nell’ospitalità non riguarda più soltanto ristoranti o piccoli hotel di provincia. Il problema tocca ormai anche i grandi gruppi internazionali del turismo. Tanto che Club Med, uno dei nomi storici del villaggio vacanze e dell’all inclusive, ha deciso di muoversi pubblicamente per cercare personale, arrivando a diffondere un comunicato stampa (d’appello) in vista della prossima stagione. E uno dei dati più evidenti riguarda il Sud Europa: 570 posti di lavoro aperti per l’estate, distribuiti tra Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. È da questo numero che parte la nuova campagna di selezione del gruppo francese, che da decenni lega il proprio nome a resort turistici in alcune delle destinazioni più frequentate del mondo. Un piano che, fa sapere l’azienda, si inserisce in una ricerca più ampia: circa 1.900 posizioni aperte nell’area Emea - ossia Europa, Medio Oriente e Africa - distribuite in circa 70 resort.

L’offerta nel dettaglio: dalla cucina alla spa

Detto questo, ed entrando nello specifico, le 570 posizioni aperte nel Sud Europa coprono diversi ambiti della vita di un resort, con una domanda particolarmente forte nelle aree ospitalità e ristorazione, ma anche in altri comparti che contribuiscono al funzionamento quotidiano delle strutture. Di seguito, la lista:

Ospitalità e ristorazione (465 posti) Cucina - 185 posti (chef de cuisine, sous-chef, chef de partie, capo pasticcere, panettiere, macellaio, pasticciere, demi-chef de partie, commis de cucina) Alloggio / Housekeeping - 130 posti (governante generale, governante di piano, addetto alla lavanderia e pulizia alloggi, addetto alla manutenzione, assistente governante generale) Ristorazione e bar - 115 posti (f&b manager, responsabile di ristorante, barman, addetto alla ristorazione, addetto alla vendita di vini e distillati, lavapiatti, assistente responsabile di ristorante) Reception - 35 posti (supervisore accoglienza e servizi, receptionist, facchino, receptionist notturno)



Infanzia (30 posti) Mini club - 20 posti (animatore mini club, animatore junior club) Baby / piccolo club / prima infanzia - 10 posti (infermiere pediatrico, educatore della prima infanzia, ausiliario di puericultura, accompagnatore educativo per la prima infanzia, psicomotricista)



Benessere e salute (25 posti) Benessere / Spa - 20 posti (spa therapist, assistente responsabile spa, responsabile spa) Sanità - 5 posti (responsabile igiene, sicurezza e ambiente, infermiere)



Sport (10 posti) Sport nautici - 5 posti (bagnino di salvataggio, istruttore di vela, istruttore di sci nautico, istruttore di windsurf) Sport terrestri - 5 posti (istruttore fitness, istruttore di tennis, istruttore di sport terrestri, yoga, animatore di circo / artista circense, animatore di mtb)



Arte e spettacolo (10 posti) Dietro le quinte e spettacolo - 10 posti (responsabile di progetto eventi, tecnico audio, dj, coordinatore degli spettacoli, coreografi)



Supporto e vendite (30 posti) Logistica - 10 posti (coordinatore e supervisore logistico del villaggio, magazziniere) Supporti - 10 posti (responsabile finanziario, responsabile risorse umane, assistente responsabile risorse umane, assistente responsabile finanziario) Boutique - 5 posti (responsabile boutique, responsabile centro di profitto, addetto alle vendite in boutique) Servizi tecnici - 5 posti (responsabile dei servizi tecnici, responsabile delle aree verdi, elettricista, autista, pittore, idraulico, tecnico di manutenzione polivalente, assistente responsabile servizi tecnici)



Club Med e i suoi pilastri

Una struttura di ruoli così articolata racconta bene quanto complessa sia la macchina organizzativa di un resort. Allo stesso tempo aiuta anche a capire quanto personale serva per far funzionare un villaggio turistico di grandi dimensioni. Ed è proprio su questo punto che emerge un nodo ormai comune a tutto il comparto dell’ospitalità: trovare lavoratori è sempre più difficile, anche per realtà strutturate come Club Med. Il gruppo francese, infatti, offre da tempo condizioni che nel lavoro stagionale non sono così scontate. Nei resort vitto e alloggio sono inclusi, le spese di viaggio sono a carico dell’azienda e il personale può accedere alle infrastrutture e alle attività del villaggio. Eppure, nonostante questi benefit e un modello organizzativo consolidato, anche Club Med deve fare i conti con la stessa fatica nel reperire personale che oggi attraversa il turismo.

Il sistema su cui l’azienda costruisce la propria identità è in ogni caso molto preciso. Da 75 anni Club Med sviluppa un modello di lavoro che combina dimensione professionale, vita comunitaria e mobilità internazionale. Nel linguaggio interno i dipendenti vengono indicati come G.O® (Gentils Organisateurs) e G.E (Gentils Employés), definizioni storiche che rimandano a una comunità professionale che vive e lavora nello stesso luogo. Nei resort del gruppo convivono spesso persone provenienti da numerosi paesi diversi, creando ambienti di lavoro fortemente multiculturali. Accanto a questa dimensione comunitaria, il gruppo insiste molto anche sul tema della crescita professionale. Club Med parla di oltre 120 lavori all’interno della propria organizzazione e di percorsi che possono evolvere nel tempo grazie a formazione interna, mobilità tra resort e possibilità di progressione di carriera stagione dopo stagione. Per questo i profili ricercati restano volutamente ampi: giovani alla prima esperienza, candidati con o senza diploma, ma anche professionisti già formati. A fare la differenza, secondo l’azienda, non sono solamente le competenze tecniche ma soprattutto alcuni riferimenti culturali che definiscono l’identità del gruppo: gentilezza, multiculturalità, spirito pionieristico, responsabilità e libertà.

Le tappe del recruiting in Italia

Per trovare personale e coprire un fabbisogno così ampio, Club Med ha messo in campo una vera e propria campagna di recruiting sul territorio, organizzando nelle prossime settimane una serie di incontri di selezione e momenti di orientamento in diverse città italiane, affiancando eventi in presenza e appuntamenti online. Dopo le prime tappe già svolte, il calendario prosegue con altri appuntamenti dedicati al recruiting e al confronto con i candidati. Tra i prossimi incontri in programma, il Recruiting Day del 25 marzo a Milano e, pochi giorni dopo, il Career Talk del 31 marzo all'istituto alberghiero Ranieri Marcona di Piacenza. Ad aprile seguiranno l'8 aprile un Recruiting Day online organizzato con Job Farm (online) e un nuovo appuntamento a Milano, il 22 aprile. Infine, a maggio, Club Med parteciperà al France Alumni Day, con due momenti distinti il 20 maggio a Roma e a Milano, mentre il 26 maggio è previsto un ulteriore Career Talk nel capoluogo lombardo.