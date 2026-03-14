Londra perde Dinner: Heston Blumenthal annuncia la chiusura nel 2027

Il ristorante Dinner by Heston Blumenthal, situato all’interno del Mandarin Oriental Hyde Park di Londra, chiuderà definitivamente all’inizio del 2027. L’annuncio segna la conclusione di un progetto aperto nel 2011, che nel giro di pochi anni aveva conquistato due stelle Michelin, diventando uno dei punti di riferimento della ristorazione londinese contemporanea. A comunicare la decisione è stato lo stesso Heston Blumenthal, uno degli chef britannici più influenti della gastronomia internazionale. Commentando la scelta, ha spiegato che la chiusura arriva al termine naturale del percorso del ristorante e della locazione degli spazi all’interno dell’hotel.

La sala del Dinner by Heston Blumenthal, situato all’interno del Mandarin Oriental Hyde Park di Londra

«Provo sentimenti molto forti, tristezza soprattutto» ha dichiarato lo chef in un’intervista alla stampa britannica, spiegando che la decisione ha un carattere inevitabilmente emotivo. Allo stesso tempo ha sottolineato che il momento è anche «dolceamaro», perché il progetto ha ormai completato il suo ciclo.

La chiusura del Dinner nel contesto della crisi del fine dining

La chiusura di Dinner by Heston Blumenthal si inserisce inoltre in un quadro più ampio che riguarda l’evoluzione dell’alta ristorazione internazionale e, forse ancora di più, quella italiana. Negli ultimi mesi il settore è al centro di un dibattito sempre più acceso sul futuro del fine dining, tra costi di gestione crescenti, sostenibilità economica e nuove abitudini dei clienti.

Anche in Italia i ristoranti stellati non vivono un buon momento, con 15 chiusure annunciate tra 2025 e inizio 2026

Temi affrontati anche da diversi osservatori del settore, che hanno evidenziato come molti ristoranti stellati stiano vivendo una fase di trasformazione, con alcuni locali costretti a chiudere (già 15 cessazioni d'attività nel 2025 e nei primi mesi del 2026 a ripensare il proprio modello. In questo contesto, la fine del progetto londinese di Blumenthal può essere letta anche come uno dei segnali di un sistema che sta cambiando, dove la pressione economica, lo stress gestionale e l’evoluzione della domanda stanno mettendo alla prova persino le realtà più affermate della gastronomia mondiale.

La storia del ristorante Dinner by Heston Blumenthal

Quando Dinner aprì nel 2011, rappresentò una svolta nella carriera dello chef britannico. Dopo il successo internazionale di The Fat Duck a Bray (ancora oggi tre stelle michelin), ristorante associato alla gastronomia sperimentale e alla cosiddetta cucina molecolare, Blumenthal scelse di intraprendere una strada differente. Il concept del locale londinese si basava infatti su una reinterpretazione della storia gastronomica britannica. Il menu era costruito a partire da antichi ricettari medievali e rinascimentali, studiati e adattati con tecniche contemporanee.

Il Dinner by Heston Blumenthal aprì nel 20211 e fu una svolta per lo chef britannico

Questa impostazione rese il ristorante immediatamente riconoscibile sulla scena gastronomica internazionale. Nel 2012 arrivò la prima stella Michelin, seguita dalla seconda nel 2014, consolidando la presenza dello chef anche nella capitale britannica.

I piatti simbolo della cucina storica reinterpretata

Nel corso degli anni Dinner by Heston Blumenthal ha costruito una forte identità culinaria attraverso piatti diventati iconici. Tra i più celebri figura il Meat Fruit, un parfait di fegatini di pollo ricoperto da una gelatina agli agrumi che riproduce l’aspetto di un mandarino. Il piatto si ispira a una ricetta risalente al XII secolo.

Il celebre Meat Fruit di Heshton Blumenthal

Accanto a questo, il menu includeva altre preparazioni ispirate alla cucina storica inglese. Tra queste il frumenty, un porridge medievale a base di farro reinterpretato con ingredienti contemporanei, e la Tipsy Cake, dessert di epoca vittoriana diventato uno dei dolci più richiesti del ristorante.

La Tipsy Cake, dessert di epoca vittoriana diventato uno dei dolci più richiesti del ristorante

Questi piatti hanno contribuito a definire l’identità del locale, trasformando il ristorante in uno spazio in cui la storia culinaria britannica veniva reinterpretata attraverso una lente moderna.

La fine della locazione al Mandarin Oriental

La chiusura del ristorante non è legata a una singola causa ma a una serie di fattori, tra cui la scadenza del contratto di locazione all’interno del Mandarin Oriental Hyde Park. Blumenthal ha spiegato che il ristorante opera come inquilino all’interno dell’edificio, e che il contratto non verrà rinnovato. Per questo motivo l’attività continuerà ancora per alcuni mesi, fino all’inizio del 2027, permettendo di celebrare il sedicesimo anniversario del locale con un menu speciale.

Il Mandarin Oriental Hyde Park dove ha sede il Dinner

La decisione era già stata in parte anticipata dagli osservatori del settore, che da tempo erano a conoscenza della scadenza del contratto e delle difficoltà operative legate alla gestione di ristoranti di alto livello all’interno delle strutture alberghiere.

Le difficoltà della ristorazione nel Regno Unito

La chiusura di Dinner si inserisce in un contesto più ampio che riguarda l’intero settore della ristorazione britannica. Negli ultimi anni molti ristoranti hanno dovuto affrontare un significativo aumento dei costi legati a energia, materie prime e lavoro.

A queste dinamiche si sono aggiunti gli effetti della Brexit, che hanno reso più complessa la gestione del personale e delle forniture. Nei ristoranti situati all’interno di grandi hotel, inoltre, la necessità di mantenere standard di servizio molto elevati deve spesso confrontarsi con budget operativi rigidi.

Heston Blumenthal davanti al Dinner a Londra

Secondo alcune informazioni emerse dalla stampa economica, anche la società che gestisce le attività di Blumenthal ha registrato perdite economiche significative, con un risultato negativo di circa 4 milioni di euro nel 2023.

Le questioni personali di Heston Blumenthal

Oltre alle motivazioni economiche e gestionali, la chiusura del ristorante coincide con una fase di cambiamento nella vita personale dello chef. Nel 2023 a Blumenthal è stato diagnosticato un disturbo bipolare, che ha comportato un periodo di ricovero e un percorso terapeutico complesso.

A chef Heshton Blumenthal nel 2023 è stato diagnosticato un disturbo bipolare

Lo chef ha scelto di parlare apertamente della propria esperienza, anche attraverso il documentario Heston: My Life with Bipolar. Negli ultimi mesi ha spiegato che la terapia farmacologica è stata progressivamente ridotta e che la sua creatività culinaria sta tornando con maggiore continuità.

Il futuro dei progetti dello chef

La chiusura di Dinner by Heston Blumenthal non rappresenta un addio alla ristorazione. Il celebre ristorante The Fat Duck, con tre stelle Michelin, continuerà infatti a operare a Bray, dove lo chef ha costruito gran parte della propria reputazione internazionale. Blumenthal ha inoltre lasciato intendere di essere interessato a nuovi progetti gastronomici. Tra le ipotesi figura l’apertura di un ristorante con caratteristiche diverse, magari in un luogo con una forte relazione con il paesaggio circostante.

Per il momento Dinner continuerà a servire il proprio menu fino all’inizio del 2027, offrendo agli ospiti ancora qualche stagione per assaggiare uno dei ristoranti più riconoscibili della scena gastronomica londinese.