Hotel Trump Chicago, ristoranti bocciati ai controlli sanitari: insetti e problemi igienici

Controlli sanitari negativi per i ristoranti del Trump International Hotel & Tower di Chicago, dove un’ispezione condotta dal Dipartimento della Salute Pubblica ha evidenziato una serie di criticità legate a igiene e sicurezza alimentare. Secondo quanto riportato da People, l’ispezione - effettuata il 17 dicembre 2025 - ha riguardato il ristorante Terrace 16, la cucina principale e il servizio in camera, rilevando diverse violazioni.

Il Trump International Hotel & Tower di Chicago

Ispezioni sanitarie al Trump International Hotel & Tower di Chicago

Tra i problemi segnalati dagli ispettori figurano la presenza di numerose mosche nelle aree di lavoro, una lavastoviglie non in grado di garantire una corretta sanificazione e la fuoriuscita di acque reflue da un lavandino della cucina. Sono state inoltre riscontrate irregolarità nella conservazione degli alimenti: alcuni prodotti deperibili erano mantenuti a temperature superiori ai limiti di sicurezza, mentre i molluschi non risultavano correttamente etichettati con le date di utilizzo. Ulteriori criticità riguardavano condizioni generali di pulizia non adeguate, tra cui accumuli di sporco e residui nelle aree operative, oltre a un coperchio incrinato nella macchina del ghiaccio.

La sala del ristorante Terrace 16 all‘interno del Trump International Hotel & Tower di Chicago

Una seconda ispezione, effettuata pochi giorni dopo - il 23 dicembre - ha avuto esito positivo, consentendo la prosecuzione dell’attività. Tuttavia, secondo i documenti citati dalla stampa americana, alcune problematiche strutturali risultavano ancora non completamente risolte. Non si tratta del primo episodio: controlli precedenti avevano già evidenziato violazioni simili, tra cui la presenza di insetti, carenze nei sistemi per l’igiene delle mani e pratiche non conformi nella gestione degli alimenti. Al momento, la struttura non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.