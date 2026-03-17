L’Ambroisie cambia proprietà e perde la terza stella Michelin

Il declassamento de L’Ambroisie di Parigi da tre a due stelle nell’edizione 2027 della Guida Michelin ha fatto molto rumore in Francia. Non solo perché il ristorante di Bernard Pacaud era il tristellato più longevo della capitale, ma anche perché la decisione arriva a pochi mesi dal cambio alla guida della cucina e dalla nuova proprietà. Un tempo molto breve che riapre una questione più ampia: quando cambia uno chef o un investitore, cosa succede davvero alle stelle Michelin?

L’Ambroisie, (l’ex) tristellato più longevo di Parigi

La storia del ristorante risale al 1981, quando Bernard Pacaud aprì la prima versione de L’Ambroisie in rue de Bièvre a Parigi. In pochi anni il locale ottenne due stelle Michelin. Dopo il trasferimento nell’attuale sede di Place des Vosges nel 1986, arrivò nel 1988 la terza stella, riconoscimento che il ristorante ha conservato da allora, diventando uno dei simboli della grande ristorazione parigina.

Il proprietario de L'Ambroisie Walter Butler tra gli chef Shintaro Awa e Bernard Pacaud

La revoca della terza stella arriva dopo l’uscita di scena dello chef fondatore, che ha lasciato la guida della cucina alla fine dello scorso luglio a Shintaro Awa, mentre già nel 2023 c’era stato l’ingresso nella proprietà di Walter Butler che aveva acquisito una quota di maggioranza: dal 1° luglio, poi, la Butler Industries diventata ufficialmente la proprietaria de L’Ambroisie.

La “triade” Michelin che mette alla prova i ristoranti

Quando si verificano tre eventi concomitanti, la Guida Michelin tende quasi sempre a ricalibrare il giudizio sul ristorante. La combinazione tipica è rappresentata dall’uscita dello chef fondatore, dall’ingresso di una nuova proprietà e dall’arrivo di un nuovo chef. Quando questa “triade” si rompe, il livello assegnato dal controllore delle stelle viene spesso abbassato, almeno temporaneamente. La dinamica non è mai dichiarata ufficialmente, ma osservando la storia della guida si notano diversi precedenti simili. Nel caso dei Troisgros, ad esempio, il passaggio generazionale da padre a figlio ha comportato una rivalutazione del ristorante, pur mantenendo livelli di eccellenza elevatissimi. Dopo la morte di Paul Bocuse nel 2018, il suo ristorante ha perso la terza stella nel 2020, un riconoscimento che aveva mantenuto per oltre cinquant’anni. Situazioni analoghe si sono registrate anche per Michel Guérard, dove il passaggio generazionale ha portato la Michelin a riconsiderare il giudizio complessivo. Ora qualcosa di simile sta accadendo con L’Ambroisie: Bernard Pacaud lascia, entra una nuova proprietà e un nuovo chef prende il comando della cucina. È probabile che la Michelin voglia verificare se, nonostante i cambiamenti, il ristorante continui a offrire lo stesso livello di eccellenza che lo aveva reso un simbolo della ristorazione parigina.

Chi compra il ristorante non compra le sue stelle

Un investitore che acquista un ristorante stellato non acquista automaticamente le stelle. Questi riconoscimenti, infatti, non sono un bene trasferibile né un marchio che passa con la proprietà, ma rappresentano una valutazione che lega cucina, chef, brigata e continuità gastronomica. La differenza non è solo teorica: incide profondamente sulla valutazione economica dell’attività, sul valore complessivo dell’azienda e sul rischio dell’investimento, rendendo più complesso stimare i ritorni o prevedere la stabilità del locale.

Le stelle Michelin rappresentano davvero uno status?

Il tema apre inoltre una contraddizione rispetto a quanto la Guida Michelin dichiara sul destinatario delle stelle. Secondo la guida, il riconoscimento è attribuito al locale, ma nella pratica molto dipende dalla figura dello chef e dalla continuità del progetto culinario. Appare chiaro che la Michelin adotta comportamenti diversi a seconda dei casi, rivalutando i ristoranti quando cambiano chef o proprietà, a volte anche retrocedendo temporaneamente il numero di stelle. Questo crea una dinamica ambivalente per chi investe: possedere un ristorante con stelle non significa garantire che il prestigio rimanga invariato nel tempo, rendendo l’investimento nel fine dining un equilibrio delicato tra reputazione, talento e gestione aziendale.

Le stelle non sono un patrimonio trasferibile

Le stelle Michelin restano uno dei riconoscimenti più influenti nel mondo della gastronomia. Ma il caso de L’Ambroisie dimostra anche che non sono un patrimonio trasferibile: quando cambia lo chef, cambia anche il giudizio. E questo rende ogni investimento nell’alta cucina molto più incerto di quanto spesso si pensi.