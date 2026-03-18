Viaggi verso l’Italia più incerti: con la guerra rallenta la domanda internazionale

Il rallentamento dei flussi turistici verso l’Italia, dovuto alla crisi internazionale che attanaglia il Medio Oriente, inizia a prendere forma nei dati. Le prime evidenze raccolte da Confindustria Alberghi indicano un progressivo irrigidimento della domanda internazionale, con un effetto immediato sulle prenotazioni per la primavera e l’estate. A emergere è un quadro disomogeneo, che colpisce soprattutto le destinazioni più esposte ai mercati esteri e il segmento alto di gamma. Un pericolo già segnalato da Italia a Tavola e che ora sta prendendo sempre più forma e consistenza.

Prenotazioni congelate e domanda prudente: città d’arte e lusso più esposti

Le Città d’arte risultano tra le più vulnerabili. Venezia, Roma e Firenze registrano i primi segnali di difficoltà, legati alla contrazione dei mercati extra-UE, in particolare Medio Oriente e Asia. Qui il peso della clientela internazionale resta determinante e amplifica ogni oscillazione della domanda. Nel comparto alberghiero, la pressione si concentra sulle strutture di fascia alta: hotel 5 stelle e 4 stelle segnalano un aumento delle cancellazioni e una minore propensione alla prenotazione anticipata. Si tratta di un segmento più esposto ai viaggi a lungo raggio, oggi frenati da incertezza e costi in crescita.

A rischio ci sono soprattutto le città d'arte e il comparto del lusso

Il dato più ricorrente tra gli operatori è quello di una domanda che rinvia le decisioni. Il fenomeno non si traduce soltanto in cancellazioni, ma in un atteggiamento attendista che rallenta l’intero ciclo delle prenotazioni. «In questa fase stiamo osservando un temporaneo rallentamento», spiegano dall’associazione. «Una parte della domanda tende a rimandare le scelte di viaggio e il mercato appare più prudente». Una dinamica che rende difficile, almeno per ora, stimare l’impatto sulla stagione.

Guardando alle singole città, emergono segnali diversi. Torino e Venezia risultano tra le più colpite sul fronte delle prenotazioni, mentre Milano riesce in parte ad attenuare il calo grazie alla componente business. Tuttavia, anche nel capoluogo lombardo si registrano effetti legati alla clientela internazionale, soprattutto nelle cancellazioni. Roma e Venezia, invece, evidenziano un incremento più marcato delle disdette, confermando la loro esposizione ai mercati extraeuropei. A incidere sul quadro è anche la situazione del trasporto aereo. Le restrizioni agli spazi di volo e la riduzione delle tratte disponibili stanno determinando un aumento dei costi, con ricadute dirette sulla domanda turistica.

Un equilibrio ancora incerto

Secondo le analisi del World Travel & Tourism Council, la cancellazione di migliaia di voli e l’instabilità internazionale stanno pesando sull’intera filiera. I viaggi a lungo raggio diventano più complessi e meno accessibili, con effetti immediati sulle prenotazioni verso l’Europa. Il mercato domestico mostra una maggiore tenuta, ma non è sufficiente a compensare la flessione internazionale. La sensazione diffusa tra gli operatori è quella di una fase sospesa, in cui prevale l’attesa. «È presto per valutare gli effetti sulle prossime settimane», osserva Confindustria Alberghi, sottolineando la necessità di monitorare l’evoluzione della domanda. L’Italia resta una destinazione solida, ma nel breve periodo sarà la capacità di adattamento del sistema a fare la differenza.