IEG chiude il 2025 con 266,4 milioni di ricavi e +6,6% di crescita

Il Consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group Spa (IEG), società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, ha approvato il progetto di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2025. Il gruppo ha registrato ricavi pari a 266,4 milioni di euro, in aumento del 6,6% rispetto all’anno precedente, nonostante l’assenza di alcune manifestazioni biennali di riferimento. Il ceo Corrado Peraboni ha commentato: «I risultati del 2025 confermano la solidità del nostro percorso di crescita, frutto dello sviluppo organico delle attività e di un mirato programma di acquisizioni. La capacità di generare valore anche in un anno “dispari” dimostra la coerenza del management nell’attuare la strategia di lungo periodo».

Italian Exhibition Group chiude il 2025 con ricavi a 266,4 milioni di euro (+6,6%)

L’Adjusted Ebitda si attesta a 70,9 milioni di euro, in aumento del 7,9%, con un margine operativo lordo del 26,6%, migliorando di 0,3 punti percentuali rispetto al 2024 grazie all’incremento dei volumi degli eventi organizzati, capaci di compensare l’assenza delle fiere biennali. L’Ebit Adjusted raggiunge 49,6 milioni di euro, con un incremento di €2,2 milioni rispetto all’esercizio precedente, mentre l’utile netto si attesta a 30,4 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai €32,4 milioni del 2024 per effetto della normalizzazione del tax rate, passato dal 19,7% al 30,3%.

Andamento del quarto trimestre e politica dei dividendi

Nel solo quarto trimestre 2025, IEG ha realizzato ricavi per 75,6 milioni, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Adjusted Ebitda del trimestre si attesta a 25,8 milioni di euro, mentre l’EBIT Adjusted raggiunge 19,98 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi del 26,4%. L’utile netto del trimestre è pari a 14,3 milioni di euro, in aumento di circa il 25% rispetto al Q4 2024. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre proposto la distribuzione di un dividendo di 0,20 euro per azione, confermando l’attenzione alla remunerazione degli azionisti.

Analisi dei ricavi e performance dei settori

I ricavi del gruppo derivano principalmente dagli eventi organizzati, che hanno contribuito con un incremento organico di 13 milioni di euro, trainati sia dai flagship event sia dagli eventi minori. Le acquisizioni completate nel corso dell’anno hanno portato un contributo aggiuntivo di 5,4 milioni di euro, mentre l’assenza delle fiere biennali Tecna e Fesqua ha determinato una contrazione di circa 9,6 milioni di euro. Gli eventi ospitati hanno totalizzato 4,1 milioni di euro, beneficiando dell’aumento degli spazi richiesti dagli organizzatori e dei servizi correlati agli espositori. Le attività congressuali hanno ospitato 103 eventi, generando ricavi per €23,9 milioni, in crescita di 3,1 milioni di euro grazie a un mix più selettivo di manifestazioni di grandi dimensioni. La linea dei servizi correlati ha contribuito con 69,8 milioni di euro, con un incremento di 4,5 milioni di euro rispetto al 2024, sostenuto dall’integrazione di Immaginazione S.r.l., mentre l’attività editoriale e gli eventi sportivi hanno registrato un leggero calo a 5,4 milioni di euro.

Corrado Peraboni, ceo di IEG

Costi operativi, valore aggiunto e personale

I costi operativi totali si attestano a 143,9 milioni di euro, con un’incidenza sul fatturato pari al 54%, in miglioramento rispetto al 55% del 2024, grazie a maggiori volumi e a un migliore assorbimento dei costi fissi legati alla realizzazione degli eventi. Il valore aggiunto dell’esercizio raggiunge 122,5 milioni di euro, pari al 46% dei ricavi, in crescita di 1 punto percentuale rispetto all’anno precedente, grazie sia all’espansione interna del comparto eventi organizzati e congressuale sia ai nuovi prodotti acquisiti. Il costo del lavoro si attesta a 52,5 milioni di euro, pari al 19,7% dei ricavi, in aumento di €4,3 milioni per effetto di assunzioni e piani di retention a supporto dello sviluppo del portafoglio eventi.

Investimenti, capitale e posizione finanziaria

Il Capitale Investito Netto sale a 245,2 milioni di euro, con un incremento di 43,3 milioni di euro rispetto al 2024, principalmente per gli investimenti in immobilizzazioni (€325 milioni), legati alla costruzione del nuovo padiglione al quartiere fieristico di Vicenza e all’implementazione del nuovo ERP SAP. Il Capitale Circolante Netto negativo si riduce a 71,8 milioni di euro, mentre la Posizione Finanziaria Netta migliora a 90,4 milioni di euro (+4,8% rispetto al pre-closing), con una PFN monetaria pari a 34,8 milioni di euro, confermando una solida struttura finanziaria a sostegno della crescita e dello sviluppo del portafoglio eventi.

Nuove strategie per il futuro del lavoro e degli eventi

Parallelamente ai risultati economici, IEG ha rafforzato il proprio impegno verso la sostenibilità con l’approvazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità 2025, in linea con il Decreto Legislativo 125/2024. Nel corso dell’anno, il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato la ESG Strategy 2025-2030, basata sull’analisi di doppia materialità, confermando l’attenzione del Gruppo ai temi ambientali, sociali e di governance. Le emissioni dirette di Scope 1 sono aumentate del 24% a seguito della crescita del fatturato e delle acquisizioni, mentre le emissioni indirette di Scope 2 sono diminuite del 57% grazie alla transizione verso energia da fonti rinnovabili. Sul fronte sociale, le donne rappresentano il 59% della popolazione aziendale e il tasso di turnover si mantiene stabile al 7%.

IEG ha inoltre rinnovato la Certificazione della parità di genere, ottenendo un punteggio del 94%, e la Certificazione Iso 20121 per l’organizzazione di eventi sostenibili. La società ha consolidato il percorso formativo interno con la nascita della IEG Academy, che integra e valorizza le iniziative formative per lo sviluppo professionale dei dipendenti, mentre l’iniziativa “Scuola dei mestieri” favorisce l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, offrendo competenze pratiche e orientamento professionale nei settori “Jewellery & Fashion” e “Food & Beverage”. La survey interna ha evidenziato un alto livello di soddisfazione dei dipendenti, con circa l’82% dei rispondenti che ha espresso un giudizio positivo.

Espansione strategica e innovazione dei sistemi informativi

Nel corso del 2025, Italian Exhibition Group ha proseguito con decisione il percorso di crescita e consolidamento del proprio portafoglio eventi attraverso una serie di acquisizioni mirate e investimenti strategici. A febbraio, tramite la controllata Prostand Srl, è stata acquisita la quota di maggioranza del 51% di Immaginazione S.r.l., specializzata nella grafica e negli allestimenti fieristici, con l’obiettivo di rafforzare l’integrazione verticale dei servizi offerti. Ad aprile, IEG Brasil Eventos Ltda ha acquisito il 51% di DG Eventos e Editora Ltda, organizzatrice della fiera internazionale Fenagra, consolidando la presenza del Gruppo nel settore agroindustriale a livello internazionale. A giugno, la Capogruppo ha completato l’acquisizione del 51% di Movestro Srl, società promotrice dell’Italian Bike Festival, evento di riferimento per il settore bike e mobilità sostenibile. A luglio, il Gruppo ha ottenuto la concessione decennale del Palazzo dei Congressi e degli Eventi di Fiuggi, ampliando la propria offerta congressuale nel centro Italia, e ha acquisito, insieme a Fiera Milano S.p.A., il 70% di Emac Srl, rafforzando il portafoglio eventi dedicati all’automotive d’epoca con manifestazioni come Milano Auto Classica e Vicenza Classic Car Show.

Nel 2025 IEG ha proseguito il percorso di crescita e consolidamento del proprio portafoglio eventi

Parallelamente, IEG ha completato l’implementazione del nuovo sistema Erp Sap, esteso a tutte le società italiane del Gruppo, con l’obiettivo di uniformare e integrare i flussi informativi a supporto dei processi amministrativi, gestionali e operativi. Il progetto prevede ulteriori estensioni alle società acquisite e alla controllata statunitense, favorendo armonizzazione, efficienza operativa e compliance normativa, consolidando così le basi per una gestione sempre più integrata e strategica del Gruppo.