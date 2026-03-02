Nuove regole per miele e confetture: ecco cosa cambia da giugno 2026

L’Italia muove un passo decisivo verso la trasparenza alimentare. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo n. 207 del 30 dicembre 2025, il nostro Paese ha recepito la Direttiva (Ue) 2024/1438, nota come "Direttiva Breakfast". Il provvedimento aggiorna la disciplina su prodotti simbolo della colazione: miele, succhi di frutta, marmellate, confetture e latte. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 14 giugno 2026. I prodotti etichettati prima di tale data potranno essere commercializzati fino a esaurimento scorte. L’obiettivo della riforma è rafforzare la trasparenza verso il consumatore e uniformare le regole della concorrenza nel mercato unico europeo, intervenendo su composizione, denominazione e etichettatura dei prodotti.

Miele: la battaglia delle percentuali

Il capitolo più discusso riguarda il miele. Per anni, la dicitura generica "miscela di mieli Ue e non Ue" ha garantito poca chiarezza sull’origine. La nuova norma impone l’obbligo di indicare:

i singoli Paesi di origine ;

; la percentuale di ciascuna quota nelle miscele.

La scelta italiana e la deroga della discordia

L’Europa ha concesso agli Stati membri una clausola di flessibilità: se una miscela proviene da più di quattro Paesi, è possibile indicare la percentuale solo delle quattro quote principali (se superano il 50% del totale). L’Italia applica questa deroga: se le prime quattro quote superano il 60% della miscela, solo queste devono riportare la percentuale. Una decisione che ha sollevato le critiche delle organizzazioni apistiche, come l’Unaapi, che chiedevano trasparenza totale per contrastare le importazioni di mieli a basso costo triangolati attraverso altri Stati Ue.

Unaapi ha criticato la deroga e chiede piena tracciabilità

Succhi e confetture: più frutta, meno zuccheri

La riforma non si limita al miele, ma punta a elevare gli standard qualitativi dell’intera dispensa:

Succhi di frutta : nuove regole sulle denominazioni e possibilità di indicare l’assenza di zuccheri aggiunti, in linea con le politiche UE di promozione della salute.

: nuove regole sulle denominazioni e possibilità di indicare l’assenza di zuccheri aggiunti, in linea con le politiche UE di promozione della salute. Marmellate e confetture : aumento delle soglie minime di frutta e uniformità terminologica tra Stati membri, per eliminare disparità interpretative e migliorare la qualità percepita.

: aumento delle soglie minime di frutta e uniformità terminologica tra Stati membri, per eliminare disparità interpretative e migliorare la qualità percepita. Latte: chiarimenti tecnici sulle categorie e sulla presentazione commerciale per maggiore coerenza normativa.

Cosa cambia dal 14 giugno 2026 Addio al "Miele Ue/Non Ue" : obbligo di indicare i singoli Paesi di provenienza.

: obbligo di indicare i singoli Paesi di provenienza. Percentuali in chiaro : obbligatorie per le miscele, salvo la deroga italiana (>60% per i primi 4 Paesi).

: obbligatorie per le miscele, salvo la deroga italiana (>60% per i primi 4 Paesi). Standard qualitativi : più frutta nelle confetture e stop alle ambiguità sugli zuccheri nei succhi.

: più frutta nelle confetture e stop alle ambiguità sugli zuccheri nei succhi. Transizione: smaltimento scorte garantito per i prodotti etichettati prima del 2026.

Focus economico: il valore della Direttiva Breakfast

La riforma incide su filiere che generano miliardi di euro di fatturato in Europa e in Italia.

Settore Impatto Economico Principale Miele Contrasto alla pressione dei prezzi dei Paesi extra-UE (Cina, Argentina, Ucraina) e valorizzazione dei mieli monorigine italiani. Succhi Incentivo a riformulazioni per segmenti premium e wellness; marketing più chiaro sulle proprietà salutistiche. Confetture Vantaggio competitivo per produttori italiani ad alto contenuto di frutta; rafforzamento del segmento artigianale. Latte Maggiore certezza normativa e uniformità di mercato; agevolazione export intra-UE.

Il dato macro: l’Ue è il secondo produttore mondiale di miele, ma importa circa 200mila tonnellate l’anno per coprire la domanda interna. In Italia, la produzione è frammentata ma di alta qualità: la nuova etichetta diventa uno scudo contro l’anonimato dei prodotti importati.

Novità e azioni per gli operatori

Di seguito, una sintesi operativa delle principali novità introdotte dalla riforma e delle azioni concrete che produttori e operatori della filiera sono chiamati a pianificare in vista dell’entrata in vigore del 14 giugno 2026.

Novità e azioni per gli operatori Prodotto Novità principali Cosa fare come operatore Miele Obbligo di indicare Paesi di origine e percentuali (deroga italiana >60%) Aggiornare etichette, layout grafico e schede prodotto; verificare tracciabilità dei fornitori Succhi di frutta Nuove denominazioni e possibilità di indicare assenza di zuccheri aggiunti Riformulare ricette se necessario; aggiornare etichette; valorizzare claim “senza zuccheri aggiunti” Confetture e marmellate Aumento soglia minima di frutta; uniformità terminologica Adeguare ricette; aggiornare etichette; comunicare ai clienti il maggior contenuto di frutta Latte Chiarimenti su categorie e presentazione commerciale Controllare la corretta denominazione; aggiornare materiali promozionali e schede tecniche Transizione Prodotti già etichettati pre-14 giugno 2026 vendibili fino a esaurimento scorte Gestire scorte in magazzino; programmare il passaggio al nuovo layout senza sprechi

Trasparenza obbligatoria: una leva strategica per il made in Italy

La riforma trasforma l’etichetta da semplice adempimento a certificato di identità. Sebbene la deroga italiana sulle percentuali lasci perplessità ai produttori più rigorosi, la direzione è chiara: la trasparenza diventa obbligatoria, elemento centrale per sostenere il valore del made in Italy sul mercato globale.