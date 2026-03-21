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sabato 21 marzo 2026  | aggiornato alle 12:02 | 118130 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
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fast food

Usa, ristoranti in bilico: McDonald’s cala i prezzi mentre molti locali rischiano la chiusura

Negli Stati Uniti si allarga la distanza fra modelli di consumo: le catene puntano infatti su offerte aggressive per attirare clientela sensibile al prezzo, mentre il full service soffre costi e domanda incerta

di Redazione Italia a Tavola
 
21 marzo 2026 | 10:41

Usa, ristoranti in bilico: McDonald’s cala i prezzi mentre molti locali rischiano la chiusura

Negli Stati Uniti si allarga la distanza fra modelli di consumo: le catene puntano infatti su offerte aggressive per attirare clientela sensibile al prezzo, mentre il full service soffre costi e domanda incerta

di Redazione Italia a Tavola
21 marzo 2026 | 10:41
 

Indice

Negli Stati Uniti il mondo del mangiare fuori casa è sempre più diviso: da una parte McDonald's che riporta i prezzi verso il basso per riconquistare il ruolo difast food economico”, dall’altra un’onda di ristoranti - soprattutto in formato full service - che potrebbe chiudere entro fine anno. Per il consumatore americano, il messaggio è chiaro: pranzo e cena fuori stanno diventando più selettivi, con grandi catene che cercano di tornare a essere davveroaffordable” e tanti locali indipendenti costretti a fare i conti con affitti elevati, costi di gestione e inflazione alimentare.

Usa, ristoranti in bilico: McDonald’s cala i prezzi mentre molti locali rischiano la chiusura

Usa, ristorazione a due velocità: catene low cost in crescita, locali tradizionali in difficoltà

McDonald’s torna alla guerra del prezzo

È proprio lungo questa linea che, nei primi mesi del 2026, McDonald’s ha accelerato sulla leva del prezzo. Nelle scorse settimane ha infatti annunciato una serie di iniziative che riducono il prezzo medio, entrando di fatto nella guerra al valore: combo-meal con sconti fino al 15% rispetto al costo dei singoli articoli, un “$5 Meal Deal” ampliato e, a partire da aprile, una linea di prodotti a 3 dollari o meno, con la colazione fissata a 4 dollari. L’obiettivo è sostanzialmente quello di riconquistare i clienti a basso e medio reddito che negli ultimi anni avevano percepito McDonald’s come meno conveniente.

Il rischio chiusure pesa sul full service

Allo stesso tempo, i dati del settore delineano un quadro molto più critico per molti ristoranti tradizionali. Il report di Black Box Intelligence parla di un rischio di chiusura fino al 15% dei ristoranti americani nel 2026, con il full service molto più esposto rispetto al limited service e ai QSR. Circa il 9% dei ristoranti full-service è consideratoa rischioperché ha perso almeno il 30% delle vendite rispetto al picco del 2019. Questo significa che in molti quartieri potrebbero sparire catene “casalinghe” e locali basati su servizio al tavolo e atmosfera, mentre i grandi marchi low-cost, sostenuti da prezzi calmierati e forti politiche promozionali, si rafforzano come riferimento per chi vuole mangiare fuori senza spendere troppo.

Usa, ristoranti in bilico: McDonald’s cala i prezzi mentre molti locali rischiano la chiusura

Usa, la ristorazione si polarizza: boom delle offerte, affanno per i locali indipendenti

Per il consumatore, il risultato è una mappa dell’offerta sempre più polarizzata: da un lato catene globali che competono sul prezzo e sulla convenienza, dall’altro un numero più limitato di ristoranticlassicichiamati a offrire un’esperienza capace di giustificare un costo più alto. McDonald’s, con la sua nuova strategia di riduzione dei prezzi, è diventato il simbolo di questa separazione: un gigante che prova a tornare alla promessa originaria di cibo economico, rapido e accessibile, mentre molti ristoranti tradizionali si confrontano con una possibilità sempre più concreta di chiudere.

Casual dining in ripresa, fast casual in affanno

Mentre il fast casual negli Stati Uniti sembra perdere parte della propria spinta, il casual dining mostra segnali di ripresa, soprattutto tra le grandi catene. È un quadro sfaccettato: il mercato nel complesso resta in crescita, ma la distribuzione del successo è sempre più disomogenea tra i diversi segmenti. Per il consumatore americano medio, il risultato è semplice: chi cerca un pranzo veloce mapiù curatotrova oggi maggiore valore nei ristoranti casalinghi (come Chili's, Texas Roadhouse, Red Lobster rivisitati), mentre il fast casual paga il conto di prezzi più alti e di un’offerta talvolta percepita come meno flessibile. In molti casi, una cena da 20 dollari in un casual dining con servizio al tavolo appare più convenienterispetto a un piatto da 16 in un fast casual al drive-through.

Un mercato sempre più polarizzato

Dietro questi scenari si conferma, come già detto, un dato allarmante: il report di Black Box Intelligence stima che fino al 15% dei ristoranti americani potrebbe chiudere nel 2026, con un rischio decisamente più alto per il full service rispetto al limited service. In particolare, il 9% dei ristoranti full-service è considerato “a rischio” (avendo perso almeno il 30% delle vendite rispetto al picco del 2019), mentre per QSR e fast-food il dato scende a circa il 4%. Tradotto per il consumatore, questo significa che in molti quartieri potrebbero sparire formattradizionalia favore di catene più agili, digitali e low-cost, o essere sostituiti da supermercati gourmet e corner food che offrono soluzioni ibride, a metà strada tra retail e ristorazione. Per chi pranza e cena fuori, il messaggio è chiaro: eleganza e servizio al tavolo stanno diventando più costosi e selettivi, mentre il fast casual è chiamato a reinventarsi per tornare competitivo sul cliente medio e medio-alto.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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