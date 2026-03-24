Pro Loco, sagre ed eventi di qualità: ecco i 68 nuovi riconoscimenti

Ben 44 nuovi riconoscimenti per il marchio di “Sagra di qualità” (fino ad oggi 190 le coccarde assegnate), 21 nuovi premi per il marchio “Evento di qualità” e tre menzioni speciali per i veri motori turistici locali: le Pro Loco (Benevento, Caserta e Comunanza-Ascoli Piceno). Alle associazioni formate esclusivamente da volontari che lavorano gratis, in Senato, sono stati assegnati la scorsa settimana i prestigiosi riconoscimenti. Ben 15 le regioni coinvolte.

Il ruolo delle Pro Loco tra tradizione e promozione del territorio

Le entità organizzano nel corso dell’anno, in oltre 6milacomuni italiani (su complessivi 8mila), iniziative di vario genere all’insegna delle più genuine tradizioni enogastronomiche locali, promuovendo sagre popolari legate ai singoli territori. Nel 2025 sono stati promossi ben 110mila eventi, di cui 20mila sagre, in una sorta di variopinto mosaico a cielo aperto che richiama ogni anno migliaia di persone. Le Pro Loco sono, insomma, il vero “genius loci” del Bel Paese e per questo l’Unpli (Unione pro loco d’Italia) ha istituito per la prima volta nel 2018 il marchio “Sagra di qualità”.

Antonio La Spina, presidente Unpli

Antonio La Spina, presidente Unpli

«Una sorta di timbro di eccellenza - dice Varinia Andreoli del comitato di gestione e ispettore Unpli, assieme al presidente Antonio La Spina (a cui Italia a Tavola, nella scorsa edizione di Tipicità, ha assegnato un premio speciale proprio per l’impegno nella valorizzazione delle sagre autentiche, tema al centro di una nostra battaglia portata avanti da oltre 15 anni), a Luisella Braghero, a Max Falerni, a Rino Furlan, a Sandro D’Addezio, a Sebastiano Secchi e a Valter Panzarini - che riconosce pubblicamente il valore e il significato profondo di alcune manifestazioni ed eventi di interesse nazionale e internazionale. Questo processo conferma altresì l’impegno di Unpli nel garantire il livello di efficienza e sicurezza delle manifestazioni, nell’ottica del miglioramento costante della qualità». Le Pro Loco custodiscono memoria e reale autenticità e sono strumento utile per la promozione del territorio e dei prodotti locali in ambito culturale, sociale e ambientale. Se non ci fossero, bisognerebbe inventarle.

Le 44 nuove sagre di qualità

Ecco, di seguito, la lista completa delle nuove 44 sagre di qualità premiate per il 2025:

Sagra della Triglia e del Pesce Fritto - Villa San Nicola (Chieti)

- Villa San Nicola (Chieti) Sagra delle Pappardelle al Sugo di Papera - Montegualtieri (Teramo)

- Montegualtieri (Teramo) Festa dello Struppolo - San Salvatore Telesino (Benevento)

- San Salvatore Telesino (Benevento) Sagra degli Gnocchi - Rocca d’Evandro (Caserta)

- Rocca d’Evandro (Caserta) Sagra delle Pallottole - San Leucio (Caserta)

- San Leucio (Caserta) Sagra delle Noci e del Vino Asprinio - San Marcellino (Caserta)

- San Marcellino (Caserta) L’Inno al Novello - Mignano (Caserta)

- Mignano (Caserta) Sagra degli Gnocchi Cimitilesi - Cimitile (Napoli)

- Cimitile (Napoli) Sentieri del Gusto - Pimonte (Napoli)

- Pimonte (Napoli) A zzùen al màial… in Piàza! - Tresigallo (Ferrara)

- Tresigallo (Ferrara) Festa del Salame - Sarmato (Piacenza)

- Sarmato (Piacenza) Fera dal Busslanein - San Nicolò (Piacenza)

- San Nicolò (Piacenza) Sagra dello Scalogno Piacentino - Castelvetro Piacentino (Piacenza)

- Castelvetro Piacentino (Piacenza) Rassegna del Tartufo Nero di Pecorara - Pecorara (Piacenza)

- Pecorara (Piacenza) Festa de’ Brazadèl da la cros e vino novello - Castel Bolognese (Ravenna)

- Castel Bolognese (Ravenna) Festa dell’Uva - Castellarano (Reggio Emilia)

- Castellarano (Reggio Emilia) Festa dei Funghi e dell’Ambiente - Budoia (Pordenone)

- Budoia (Pordenone) Gemona, formaggio… e dintorni - Gemona del Friuli (Udine)

- Gemona del Friuli (Udine) Sagra del Pesce - Anguillara (Roma)

- Anguillara (Roma) Sagra del Pursèl - Fiesse (Brescia)

- Fiesse (Brescia) Sagra delle Migole - Malonno (Brescia)

- Malonno (Brescia) Festa dei Crotti - Albavilla (Como)

- Albavilla (Como) Leguminaria - Appignano (Macerata)

- Appignano (Macerata) Anlòt id San Bastiaun - Pozzolo Formigaro (Alessandria)

- Pozzolo Formigaro (Alessandria) Sagra delle Tagliatelle - Cremolino (Alessandria)

- Cremolino (Alessandria) Sagra del Polentone di Bubbio - Bubbio (Asti)

- Bubbio (Asti) Sagra dell’Asparago di Santena - Santena (Torino)

- Santena (Torino) Fiera Nazionale della Trippa - Moncalieri (Torino)

- Moncalieri (Torino) Sagra del Fungo - Trontano (Verbano-Cusio-Ossola)

- Trontano (Verbano-Cusio-Ossola) Cardoncello on the Road - Ruvo di Puglia (Bari)

- Ruvo di Puglia (Bari) Sagra del Tonno - Portoscuso (Sud Sardegna)

- Portoscuso (Sud Sardegna) Ollastra in Mirto - Ollastra (Oristano)

- Ollastra (Oristano) Sagra del Carciofo Violetto di Niscemi - Niscemi (Caltanissetta)

- Niscemi (Caltanissetta) Sagra del Pistacchio di Bronte - Bronte (Catania)

- Bronte (Catania) Sagra della Ricotta e della Provola dei Nebrodi - Maniace (Catania)

- Maniace (Catania) Sagra del Ficodindia - San Cono (Catania)

- San Cono (Catania) Sagra del Ficodindia dell’Etna Dop - Belpasso (Catania)

- Belpasso (Catania) Sagra dell’Arancia Rossa di Francofonte - Francofonte (Siracusa)

- Francofonte (Siracusa) Mostra del Vino di Vallonto - Fontanelle (Treviso)

- Fontanelle (Treviso) Spiedo Gigante - Pieve di Soligo (Treviso)

- Pieve di Soligo (Treviso) Festa della Zucca - Sernaglia della Battaglia (Treviso)

- Sernaglia della Battaglia (Treviso) Festa dei Bisi De.Co. - Scorzè (Venezia)

- Scorzè (Venezia) Festa della Maresina - Valdagno (Vicenza)

- Valdagno (Vicenza) Sagra dei Santi Fermo e Rustico - Bolzano Vicentino (Vicenza)

I rappresentanti delle 44 sagre di qualità riconosciute nel 2025

I rappresentanti delle 44 sagre di qualità riconosciute nel 2025

I 21 nuovi eventi di qualità

Ecco, invece, i 21 nuovi eventi di qualità premiati:

Sapori e Saperi del Velino - Rosciolo (L’Aquila)

- Rosciolo (L’Aquila) Premio La Perla - Maratea (Potenza)

- Maratea (Potenza) Tra i Vicoli di Cautano - Cautano (Benevento)

- Cautano (Benevento) Borgo Vagare - Festival dei Sapori Antichi e delle Tipicità dei Territori - San Lupo (Benevento)

- San Lupo (Benevento) Casavecchia e Pallagrello Wine Festival - Pontelatone (Caserta)

- Pontelatone (Caserta) Calici Santarcangelo - Santarcangelo di Romagna (Rimini)

- Santarcangelo di Romagna (Rimini) Le Tentavecchie - Gradoli (Viterbo)

- Gradoli (Viterbo) Festa della Transumanza - Borno (Brescia)

- Borno (Brescia) Giardini d’agrumi - Gargnano (Brescia)

- Gargnano (Brescia) La Camminata della Salute - Guidizzolo (Mantova)

- Guidizzolo (Mantova) Festa dell’uva di Arcevia - Arcevia (Ancona)

- Arcevia (Ancona) Templaria Festival - Castignano (Ascoli Piceno)

- Castignano (Ascoli Piceno) Candele a Candelara - Candelara (Pesaro e Urbino)

- Candelara (Pesaro e Urbino) Il borgo di Babbo Natale - Candelo (Biella)

- Candelo (Biella) Sa Battalla - Sanluri (Sud Sardegna)

- Sanluri (Sud Sardegna) Il Presepe Vivente di Sutera - Sutera (Caltanissetta)

- Sutera (Caltanissetta) La Notte del Conte Baldovino - Monte San Savino (Arezzo)

- Monte San Savino (Arezzo) Faedo Paese del Presepe - Faedo (Trento)

- Faedo (Trento) La Rocca in Fiore - Monselice (Padova)

- Monselice (Padova) L’Antica Sagra del Santo Sepolcro - Villanova di Camposampiero (Padova)

- Villanova di Camposampiero (Padova) La Festa delle Rose di Carta - Monticello Conte Otto (Vicenza)

Le sagre di qualità riconosciute dal 2018 al 2024

Questo l’elenco completo delle sagre di qualità riconosciute dal 2018 al 2024, che racconta anno dopo anno il lavoro delle Pro Loco nella valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche e dei territori:

2018

Sagra del Baccalà - Sant’Omero (Teramo)

- Sant’Omero (Teramo) Sagra della Varola - Melfi (Potenza)

- Melfi (Potenza) Sagra dei fichi secchi - Miglionico (Matera)

- Miglionico (Matera) Sagra del fagiolo - Sarconi (Potenza)

- Sarconi (Potenza) Festa della nocciola - Baiano (Avellino)

- Baiano (Avellino) Sagra del Ciammarruchiello - Buonalbergo (Benevento)

- Buonalbergo (Benevento) Festa dla Chisola - Borgonovo Val Tidone (Piacenza)

- Borgonovo Val Tidone (Piacenza) Festa delle castagne e del miele di castagno - Valle di Soffumbergo (Udine)

- Valle di Soffumbergo (Udine) Sagra dell’agnello a Bujone - Valentano (Viterbo)

- Valentano (Viterbo) Sagra di San Gaetano - Ponti sul Mincio (Mantova)

- Ponti sul Mincio (Mantova) Sagra delle olive - Gonnosfanadiga (Sud Sardegna)

- Gonnosfanadiga (Sud Sardegna) Festa del grano - Raddusa (Catania)

- Raddusa (Catania) Festa del tortello alla lastra - Corezzo, Chiusi della Verna (Arezzo)

- Corezzo, Chiusi della Verna (Arezzo) Sagra della porchetta - Monte San Savino (Arezzo)

- Monte San Savino (Arezzo) Sagra della Ciuiga - San Lorenzo Dorsino (Trento)

- San Lorenzo Dorsino (Trento) Sagra dei Bigoli e dei prodotti del Parco del Monte Cucco - Costacciaro (Perugia)

- Costacciaro (Perugia) Sagra della porchetta e dei fagioli con le cotiche - Monte Santa Maria Tiberina (Perugia)

- Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) Sagra della Fojata e della Attorta - Sellano (Perugia)

- Sellano (Perugia) Mostra Mercato Marroni del Monfenera - Pederobba (Treviso)

2019

Revival Uva e Vino Montonico - Bisenti (Teramo)

- Bisenti (Teramo) Sagra della Porchetta Italica di Campli - Campli (Teramo)

- Campli (Teramo) Sagra degli gnocchi - Civita di Oricola (L’Aquila)

- Civita di Oricola (L’Aquila) Mostra regionale dei vini tipici - Montepagano (Teramo)

- Montepagano (Teramo) Festival della cipolla rossa di Calabria - Amantea (Cosenza)

- Amantea (Cosenza) Festival del Carciofo Bianco - Auletta (Salerno)

- Auletta (Salerno) Sagra della Braciola - Montecorvino Rovella (Salerno)

- Montecorvino Rovella (Salerno) Sagra dello Zenzifero di Quaglietta - Calabritto (Avellino)

- Calabritto (Avellino) Baccanalia - San Gregorio Magno (Salerno)

- San Gregorio Magno (Salerno) Sagra della Cotoletta Mirabellese - Mirabello (Ferrara)

- Mirabello (Ferrara) Fiera Regionale dei Vini - Buttrio (Udine)

- Buttrio (Udine) Sagra del Vino - Casarsa della Delizia (Pordenone)

- Casarsa della Delizia (Pordenone) Festa degli Asparagi - Tavagnacco (Udine)

- Tavagnacco (Udine) Sagre di Villanova - San Daniele del Friuli (Udine)

- San Daniele del Friuli (Udine) Giornate delle castagne - Canepina (Viterbo)

- Canepina (Viterbo) Sagra delle Lenticchie di Rascino - Fiamignano (Rieti)

- Fiamignano (Rieti) Sagra del Marubino - Casteldidone (Cremona)

- Casteldidone (Cremona) Sagra del Casoncello - Castro (Bergamo)

- Castro (Bergamo) Sagra della Mela e dell’uva - Villa di Tirano (Sondrio)

- Villa di Tirano (Sondrio) Sagra del Carciofo di Montelupone - Montelupone (Macerata)

- Montelupone (Macerata) Sagra del Pesce - Golfo Aranci (Sassari)

- Golfo Aranci (Sassari) Sagra del Carciofo - Samassi (Sud Sardegna)

- Samassi (Sud Sardegna) Festa del mare - Furci Siculo (Messina)

- Furci Siculo (Messina) Sagra del Panigaccio di Podenzana - Podenzana (Massa-Carrara)

- Podenzana (Massa-Carrara) Festa dell’uva - Chambave (Aosta)

- Chambave (Aosta) Festa del mandorlato - Cologna Veneta (Verona)

- Cologna Veneta (Verona) Sagra dei Bisi - Colognola ai Colli (Verona)

2022

Sagra del Maccheroncino di Saragolla - Garrufo (Teramo)

- Garrufo (Teramo) Sagra dei ceci e dello zafferano - Navelli (L’Aquila)

- Navelli (L’Aquila) Sagra della Paccozza - Pesco Sannita (Benevento)

- Pesco Sannita (Benevento) Sagra dei Fagioli - Cellole (Caserta)

- Cellole (Caserta) Sagra del Cecatiello - Paupisi (Benevento)

- Paupisi (Benevento) Sagra della Zucca e del Cappellaccio Ferrarese - San Carlo (Ferrara)

- San Carlo (Ferrara) Sagra dei maccaruni - Gavignano (Roma)

- Gavignano (Roma) Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago - Mezzago (Monza-Brianza)

- Mezzago (Monza-Brianza) Sagra degli Scarpinòcc - Parre (Bergamo)

- Parre (Bergamo) Sagra delle Radici - Soncino (Cremona)

- Soncino (Cremona) Sagra delle Cozze - Pedaso (Fermo)

- Pedaso (Fermo) Sagra dei Sughitti - Montecassiano (Macerata)

- Montecassiano (Macerata) Sagra del Pesce - Letojanni (Messina)

- Letojanni (Messina) Festa dell’Uva - Giovo (Trento)

- Giovo (Trento) Sagra del Melone - Massanzago (Padova)

- Massanzago (Padova) Agosto Donadese - Donada (Rovigo)

- Donada (Rovigo) Sagra del Bacalà - Sandrigo (Vicenza)

- Sandrigo (Vicenza) Tovena in festa - Tovena (Treviso)

Tra i prodotti più celebrati dalle sagre italiane, l’uva e il vino occupano un ruolo centrale

Tra i prodotti più celebrati dalle sagre italiane, l’uva e il vino occupano un ruolo centrale

2023

Sagra della castagna roscetta - Canistro (L’Aquila)

- Canistro (L’Aquila) Sagra del canestrato di Moliterno IGP - Moliterno (Potenza)

- Moliterno (Potenza) Gran Galà del pescespada - Bagnara Calabra (Reggio Calabria)

- Bagnara Calabra (Reggio Calabria) Sagra del fusillo orsomarsese - Orsomarso (Cosenza)

- Orsomarso (Cosenza) Festa della Pannocchia - Recale (Caserta)

- Recale (Caserta) Sagra del maialetto - Apollosa (Benevento)

- Apollosa (Benevento) Sagra della castagna - Cusano Mutri (Benevento)

- Cusano Mutri (Benevento) Pesche in Festa - San Martino (Forlì-Cesena)

- San Martino (Forlì-Cesena) Festa della castagna - Marola (Reggio Emilia)

- Marola (Reggio Emilia) Fiera delle pere - Renazzo (Ferrara)

- Renazzo (Ferrara) Sagra del cicciolo - Montiano (Forlì-Cesena)

- Montiano (Forlì-Cesena) Sagra Asparago Piacentino - Pontenure (Piacenza)

- Pontenure (Piacenza) Sagra del riso - Jolanda di Savoia (Ferrara)

- Jolanda di Savoia (Ferrara) Aleatico in festa - Gradoli (Viterbo)

- Gradoli (Viterbo) Sagra del Pangiallo e della polenta - Riano (Roma)

- Riano (Roma) Sagra dell’uva - Zagarolo (Roma)

- Zagarolo (Roma) Sagra della nocciola - Caprarola (Viterbo)

- Caprarola (Viterbo) Sagra della salsiccia - Morlupo (Roma)

- Morlupo (Roma) Sagra della Brusadela - Romagnese (Pavia)

- Romagnese (Pavia) Sagra dei maccheroncini di Campofilone - Campofilone (Fermo)

- Campofilone (Fermo) Sagra del polentone alla carbonara - Piobbico (Pesaro e Urbino)

- Piobbico (Pesaro e Urbino) Festa di Pentecoste - Refrancore (Asti)

- Refrancore (Asti) Fiera del porro - Cervere (Cuneo)

- Cervere (Cuneo) Fiera della cipolla bionda - Fontaneto d’Agogna (Novara)

- Fontaneto d’Agogna (Novara) Sagra della patata - Montecrestese (Verbano-Cusio-Ossola)

- Montecrestese (Verbano-Cusio-Ossola) Sagra del Civraxu - Sanluri (Sud Sardegna)

- Sanluri (Sud Sardegna) Festival del prosciutto di Talana - Talana (Nuoro)

- Talana (Nuoro) Sa festa de su cagiu de crabitu - Urzulei (Nuoro)

- Urzulei (Nuoro) Gustando i prodotti della longevità - Perdasdefogu (Nuoro)

- Perdasdefogu (Nuoro) Sagra del maialetto - Baunei (Nuoro)

- Baunei (Nuoro) Sagra della lumaca - Ossi (Sassari)

- Ossi (Sassari) Sagra della Polenta - Arborea (Oristano)

- Arborea (Oristano) Sagra delle olive - Villamassargia (Sud Sardegna)

- Villamassargia (Sud Sardegna) Sagra del carciofo - Ramacca (Catania)

- Ramacca (Catania) Sagra della Guasteddra - Mussomeli (Caltanissetta)

- Mussomeli (Caltanissetta) Sagra della mostarda - Militello Val di Catania (Catania)

- Militello Val di Catania (Catania) Sagra della salsiccia - Calascibetta (Enna)

- Calascibetta (Enna) Sagra del tartufo - Campello sul Clitunno (Perugia)

- Campello sul Clitunno (Perugia) Festa del Cavallo - Legnaro (Padova)

- Legnaro (Padova) Festa del radicchio rosso - Scorzè (Venezia)

- Scorzè (Venezia) Festa della Verza Moretta - Veronella (Verona)

- Veronella (Verona) Mostra dei funghi - Altivole (Treviso)

- Altivole (Treviso) Sagra del campanot - Castion (Belluno)

- Castion (Belluno) Sagra del peperone - Zero Branco (Treviso)

- Zero Branco (Treviso) Sagra di San Matteo - Monticello Conte Otto (Vicenza)

2024

Sagra degli gnocchitti - Rosciolo (L’Aquila)

- Rosciolo (L’Aquila) Sagra del Prosciutto Abruzzese - Basciano (Teramo)

- Basciano (Teramo) Tuber magnatum - Poggio Umbricchio (Teramo)

- Poggio Umbricchio (Teramo) Sagra della castagna munnaredda - Tramutola (Potenza)

- Tramutola (Potenza) Sagra da pasta di ziti - Belmonte Calabro (Cosenza)

- Belmonte Calabro (Cosenza) Festa della ciliegia - Campoli del Monte Taburno (Benevento)

- Campoli del Monte Taburno (Benevento) Sagra della carne salsicciara - Riardo (Caserta)

- Riardo (Caserta) Sagra della Braciola - Castel San Pietro Terme (Bologna)

- Castel San Pietro Terme (Bologna) Sagra del tortello nella lastra - Galeata (Forlì-Cesena)

- Galeata (Forlì-Cesena) Sagra del pollo - Formignana (Ferrara)

- Formignana (Ferrara) Cioccolandia - Castel San Giovanni (Piacenza)

- Castel San Giovanni (Piacenza) Festa della torta spisigona - Gragnano Trebbiense (Piacenza)

- Gragnano Trebbiense (Piacenza) Fiera dell’aglio - Monticelli d’Ongina (Piacenza)

- Monticelli d’Ongina (Piacenza) Sagra di Sant’Antonio con cicciolata - Casalgrande (Reggio Emilia)

- Casalgrande (Reggio Emilia) Festa del tartufo - Cavola (Reggio Emilia)

- Cavola (Reggio Emilia) Tradizion cjastelane - Castelnovo del Friuli (Pordenone)

- Castelnovo del Friuli (Pordenone) Festa regionale del vino friulano - Bertiolo (Udine)

- Bertiolo (Udine) Sagra del carciofo romanesco - Ladispoli (Roma)

- Ladispoli (Roma) Sagra delle Fragole - Nemi (Roma)

- Nemi (Roma) Sagra del gorgonzola - Gorgonzola (Milano)

- Gorgonzola (Milano) Festa del Tortello Amaro - Castel Goffredo (Mantova)

- Castel Goffredo (Mantova) Saperi e sapori della Mela Rosa - Monte San Martino (Macerata)

- Monte San Martino (Macerata) Sagra dell’agnolotto d’asino - Calliano Monferrato (Asti)

- Calliano Monferrato (Asti) Pane al pane - Montemagno Monferrato (Asti)

- Montemagno Monferrato (Asti) Festa dell’uva - Masera (Verbano-Cusio-Ossola)

- Masera (Verbano-Cusio-Ossola) Il Grano Arso - Carapelle (Foggia)

- Carapelle (Foggia) Festa della municeddha - Cannole (Lecce)

- Cannole (Lecce) Sagra del vitello - Triei (Nuoro)

- Triei (Nuoro) Sagra de su mustazzeddu - Iglesias (Sud Sardegna)

- Iglesias (Sud Sardegna) Sagra del carciofo - Masainas (Sud Sardegna)

- Masainas (Sud Sardegna) Sagra della fragola - Maletto (Catania)

- Maletto (Catania) Sagra della ciliegia dell’Etna - Sant’Alfio (Catania)

- Sant’Alfio (Catania) Sagra della mostarda di fichi d’india - Pedagaggi (Siracusa)

- Pedagaggi (Siracusa) Sagra della busiata - Salemi (Trapani)

- Salemi (Trapani) Festa dell’Asparago Bianco di Zambana - Zambana (Trento)

- Zambana (Trento) Sagra di melere - Trichiana (Belluno)

- Trichiana (Belluno) Festa dell’asparago - Pernumia (Padova)

- Pernumia (Padova) Sagra di San Matteo - Riese Pio X (Treviso)

- Riese Pio X (Treviso) Mostra del Radicchio Rosso Tardivo - Zero Branco (Treviso)

- Zero Branco (Treviso) Mostra Asparago di Badoere - Zero Branco (Treviso)

- Zero Branco (Treviso) Gran Polu - Castelnovo (Vicenza)

Eventi di qualità riconosciuti nel 2023 e nel 2024

Questo, infine, l’elenco completo degli eventi di qualità riconosciuti nel 2023 e nel 2024, che evidenzia le iniziative capaci di distinguersi per organizzazione, identità territoriale e valore culturale.

2023

Festa d’estate - Serravalle (Ferrara)

- Serravalle (Ferrara) Samhain Capodanno Celtico / Halloween - Riolo Terme (Ravenna)

- Riolo Terme (Ravenna) Sagra dei Osei – Fiera Naz. Uccelli - Sacile (Pordenone)

- Sacile (Pordenone) Festa delle rose - Busalla (Genova)

- Busalla (Genova) 4 Ville in Fiore - Tassullo (Trento)

2024